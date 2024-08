Das erste Video zu ‘JBG 3’ kommt mit mehr Bizeps und Disses denn je – wir haben sie alle aufgelistet

Als Kollegah und Farid Bang ankündigten, ihr erstes Video zu Jung Brutal Gutaussehend 3 um 23:00 Uhr zu veröffentlichen, wirkte das wie ein verdammt merkwürdiger Move. In einer Welt, in der alle Musikvideos nach perfekt umgesetzten Strategien releast werden, um die maximale Zahl an Views zu bekommen, sieht man so späte Releases eigentlich nur, wenn die Künstler noch WLAN zum Hochladen finden müssen. Dass solche Taktiken scheißegal sind, wenn Kollegah und Farid Bang nach vier Jahren wieder ein JBG-Video veröffentlichen zeigt alleine schon, dass “Sturmmaske auf” nach 35 Minuten bereits 300.000 Views hatte. Um Mitternacht.



Weshalb die beiden das Video zu so einer merkwürdigen Zeit veröffentlichten? Wahrscheinlich einfach, um Sido und Savas zu ärgern. Die beiden releasen heute schließlich mit Royal Bunker eins der meisterwarteten Deutschrapalben der letzten Jahre. Was liegt also näher, als Stunden vor Release des Albums eine Single rauszuhauen, die viel Aufmerksamkeit weg von Sido und Savas lenken wird. Frei nach dem Motto “Such den Größten der Bande, spring da drauf, schwing voll aus” richten Kollegah und Farid also ihr Fadenkreuz auf Royal Bunker.

Videos by VICE

“Zugedröhnte Hurensöhne machen auf Kokaschmuggler / Doch geh’n heut’ total unter wie Royal Bunker”

Noisey-Video: “KIZ”

“Sick in the Brain, Netflix and Chill mit der Braut von Sido / Rumfingern beim Filmgucken – Daumenkino”

Doch statt sich vier Minuten auf den gleichen Opfern auszuruhen, geht es in “Sturmmaske auf” Schlag auf Schlag von Gegner zu Gegner. Ist ja auch besser, wenn alles dicht zusammenliegt, dann muss man seine Beine weniger benutzen. Der beachtlichste Diss auf dem Track soll laut aufmerksamen Fans dann auch gleich einer weiteren Deutschrap-Legende gewidmet sein: Bushido.

“Stress mit uns war ‘ne Scheißidee / Ich hab’ euch alle schon gefickt, nur noch einer fehlt “

Obwohl dieser nicht namentlich erwähnt wird, könnte das Ganze demnach könnte eine Anspielung darauf sein, dass Bushido Kollegah und Farid eigentlich auf Black Friday hatte dissen wollen, es dann aber doch nicht getan hat. Er hätte einfach keinen Bock gehabt, dass der Beef zu groß werden würde. Kollegah und Farid hingegen haben bekanntlich immer Bock auf Beef und schießen mit gleich zwei Lines in Richtung Bushidos Camp:

“Und während Laas sich wieder ma’ Weedblunts am Fließband gönnt / Wirst du in Tempelhof rasiert wie’n Shaolin-Kampfmönch”

“Ich zieh’ Butterflys und Laas kann nicht ma’ mehr geh’n / Denn der King sticht in die Sehn’n wie’n Schiffskapitän”

Da Tempelhof Bushidos Hood ist und er Anfang des Jahres noch ankündigte, dass niemand mehr damit durchkommen würde, Laas zu dissen, wird klar, warum so viele Fans einen verbalen Angriff auf Bushido vermuten. Dass Laas auch noch was abbekommt, ist dann wohl einfach nur unter Kollateralschaden zu verbuchen.

Doch genug mit den alten Hasen, jetzt sind die Newcomer dran, von denen Kollegah und Farid auch nicht sehr viel zu halten scheinen. Allen voran, die KMN Gang, aber auch RIN. Und weil eine Albumlänge an Beef in vier Minuten gequetscht werden muss, schlägt Kollegah hier zwei Deutschrapper mit einer Klatsche:

“Ihr rappt von ‘Kokaina’, macht auf Stoffverticker und Pimp / Das sind nur aufgesetzte Roll’n wie die Lockenwickler von RIN”

KNMs Miami Yacine hatte mit “Kokaina” den größten Deutschrap-Hit von 2016 und RIN hat eine sehr aufwändige Frisur. Viel mehr gibt es da auch gar nicht zu entschlüsseln, die beiden scheinen in den Augen von Farid und Kollegah nicht den gleichen Aufwand wie Savas, Sido und Bushido verdient zu haben. Ähnlich geht es da auch Zuna aus der KMN Gang, für den reicht nämlich sogar ein billiger Namenswitz.

“Ich will Rapper ficken, fick dein’n Künstlerstatus / Und wieso heißt du rückwärts Anus?”

Um sicher zu gehen, auch niemanden vergessen zu haben, hat Farid noch eine Line eingebaut, die fast allle Deutschrap-Newcomer abdeckt:

“Zu viele Rapper, die mir zu viel Kies verdienen / Auf den Nacken von Franzosen wie Guillotinen”

Dieser momentan so beliebte HipHop-Stil mit den Up-Tempo-Beats und den Autotune-Hooks kam zuerst in Frankreich auf, bevor die Afrotrap-Welle nach Deutschland schwappte und Deutschrap so eingenommen hat wie Juli damals alle Radiostation.

Aber nur weil Kollegah und Farid Bang gerade dabei sind, sich viele Feinde zu machen, vergessen sie noch lange nicht ihre Roots. Denn die beiden wissen ganz genau, welche Traditionen gepflegt werden müssen. Ich rede natürlich von den Markenzeichen der beiden Rapper. Nein, nicht ihre Bizepse. Auch nicht die untrainierten Beine. Die Wie-Vergleiche sind natürlich wieder da, aber auch die sind nicht gemeint. Ich rede natürlich von MOK und Sun Diego-Disses:

“Also was guckst du so? MOK, geh mir deine Mutter hol’n / Dein Tape gibt’s nicht bei Amazon, sondern bei Armer Nuttensohn”

“Sie will die Spermaspur’n kaschier’n und fragt mich, ‘Hast du Handtücher?’ / Ne, aber da drüben steht Sun Diego, also Schwamm drüber”

Ihr seht: trotz Ruhm und Bizeps haben Kollegah und Farid nicht vergessen, wo sie herkommen.

Doch nicht nur mit Rappern haben die beiden ein, zwei, drei, ach fuck it, viele Hühnchen zu rupfen. Auch Komikerin Carolin Kebekus steht auf der Liste von Farid. Schließlich kann Herr Farid” Frauen schlagen ist witzig” Bang nicht auf sich sitzen lassen, dass Kebekus sich in einem Sketch über ihn lustig machte.

“Carolin Kebekus macht auch paar Witze / Doch wer dich Nutte fickt, ist zu faul zum Wichsen”

Auch beim Video zu “Sturmmaske auf” haben Kollegah und Farid sich nicht lumpen lassen: EXPLOSIONEN UND MOSTER TRUCK MIT JBG-LOGO. Zudem weist es ein paar Parallelen zum ersten Video aus JBG 2 auf. Gerade der Anfang erinnert stark an “Dynamit”.

Außerdem ist zusammen mit “Sturmmaske auf” auch die “Tracklist” von JBG 3 veröffentlicht worden und folgenden Satz bilden: “Bald wird in Deutschland die Mutter jedes Hundesohnrappers gefickt und zwar kompromisslos ohne Vorspiel.” Na dann.

JBG 3 erscheint am 01. Dezember und kann hier vorbestellt werden.

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.