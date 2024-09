Die taiwanesische „McDonald’s-Göttin“ ist das neueste Sexsymbol des Internets

Was ist der schnellste und sicherste Weg, um ein internationales Sexsymbol zu werden? Könnte es ein Job in einem Fast-Food-Restaurant sein?

Es schreit doch nichts mehr nach Rampenlicht, als die Neonleuchten, die auf das alte, grelle Linoleum scheinen, während man seinen Körper gegen die Theke presst, um dem Kunden um zwei Uhr früh Berge von fettigem Essen rüberzuschieben.

Naja, hierzulande vielleicht nicht. Aber in Taiwan scheinbar schon.

Wei Han Xu—auch bekannt als Weiwei oder Haitun („Delphin” auf Chinesisch)—ist der neueste taiwanesische Medienliebling. Und wo wurde sie entdeckt? In einem McDonald’s, wo denn auch sonst. Dort ist sie zwar schon seit fünf Jahren in Teilzeit beschäftigt, die Hysterie entstand jedoch erst kürzlich.

Weiwei hat große runde Augen, ein junges, fast schon cartoonartiges Gesicht—und eine Vorliebe für süße Blusen mit High Heels. RocketNews24 berichtet: „Nach dem ihre Fotos viral gegangen waren, erschien die zierliche Schönheit aufgrund ihrer plötzlichen Berühmtheit in mehreren taiwanesischen Varietéprogrammen. Sie arbeitet nebenbei als Model und postet aktiv Selfies auf ihre Social-Media-Accounts.”

Als wir ihren komethaften Aufstieg zurückverfolgten, führte uns die Spur zu einem beliebten taiwanesischen Blogger names RainDog, der seiner Website zu urteilen nach irgendwie ein bisschen creepy rüberkommt … Seine Follower freuten sich jedoch über die Fotos, die er von Weiwei postete.

Kurz darauf wurde die McDonald’s-Filiale in der Stadt Kaohsiung, in der sie arbeitet, von Schaulustigen überlaufen. Weiwei sagte bei einer der Varietéshows, dass ihre Bekanntheit einen Besucheranstieg in ihrer McDonald’s-Filiale verursacht hat, aber ihr „Manager ist nicht so glücklich über das Aufsehen, weil viele dieser Fans sich vor die Theke stellen und versuchen, mit mir zu sprechen und Fotos von mir zu machen.” Und wenn sie gerade nicht arbeitet, „dann gehen sie wieder, ohne etwas zu kaufen”.

突然收到很多外國朋友的私訊,想說新聞已經過了,覺得受寵若驚,真的很謝謝大家的關注。 很努力的打了英文哪 In these few days, I received a lot of message from people that had different backgrounds. I was shocked because in my point of view it is just an old news In Taiwan. I would like to say thank you to all the attentions, thank you so much to concern about me. A photo posted by 徐薇涵 (@pppig) on Aug 18, 2015 at 9:29am PDT

Weiwei hingegen ist unglaublich dankbar für die Aufmerksamkeit. Sie postete auf ihrer Facebook-Seite, die sie als „Person des öffentlichen Lebens” betreibt und auf der sie fast 90.000 Likes hat, Folgendes: „In den letzten paar Tagen habe ich sehr viele Nachrichten von Leuten unterschiedlichster Herkunft bekommen. Ich war schockiert, weil ich dachte, dass ich in Taiwan schon Schnee von gestern bin. Ich möchte mich für all die Aufmerksamkeit bedanken, vielen Dank für euer Interesse an mir.”

Männer aus der ganzen Welt hinterlassen Kommentare für Weiwei, wie beispielsweise Muhammad Akbar, der schreibt: „ohh damn ! you’re most very beautiful ohh my god ckck very cuty like a princess and I like your voice too..more than princess more than beautiful thing in the world ever..it seems like an angel wow I’m gonna dream about you in my sleep.” Viele wollen Weiwei auch heiraten. Andere wollen wissen, wo sich ihr McDonald’s befindet. Darauf antwortet sich einfach nur schüchtern: „In Taiwan.”

Mit dem heutigen Tag hat sich auf Instagram 52.200 Follower.

Tatsächlich ist McDonald’s in Taiwan nicht unbedingt der unwahrscheinlichste Ort, um eine Internetkarriere zu starten, zumindest im Vergleich zu Deutschland. Die Filialen sind dafür bekannt, attraktive Mädchen anzustellen und sie ermutigen sie, ihre Cosplay-Fantasien auszuleben und bei der Arbeit Hausmädchen-Outfits, Segleruniformen oder andere Outfits zu tragen.

Kurz gesagt: Ein McDonald’s in Taiwan ist nicht das Gleiche wie ein McDonald’s an einer deutschen Autobahnraststätte. Die asiatische Nation hat ihre eigene sexlastige Subkultur, die weit über das verbreitete Ronald McDonald-Image, das wir kennen, hinausgeht. Den Titel hat bisher aber noch keine bekommen, außer Weiwei: „Die süßeste McDonald’s-Göttin in der taiwanesischen Geschichte.”

Ist all diese Aufmerksamkeit auf diesem jungen Mädchen an ihrem Arbeitsplatz ein bisschen beunruhigend? Klar. Aber momentan scheint Weiwei in ihrem neuen Ruhm aufzublühen.

In der griechischen Mythologie schlüpften Göttinnen noch aus Muschelschalen oder entsprangen, ganz spontan, dem Kopf von Zeus. Heute erscheinen sie eben hinter der Theke eines Burger-Fast-Food-Imperiums—zumindest in Taiwan.