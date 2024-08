Endlich! Beyoncé hören ist jetzt offiziell eine gute Tat

Die Hurricane Season hat in diesem Jahr mit den Stürmen Harvey, Irma und Maria im Süden der USA, Mexiko (das von schweren Erdbeben erschüttert wurde) und einigen karibischen Inseln wie Puerto Rico für eine Tragödie nach der anderen gesorgt. Die Schäden, die Hurricane Harvey in den USA hinterlassen hat, werden auf 190 Milliarden Dollar geschätzt – mehr als damals Katrina verursachte. In Puerto Rico sind die 3.4 Millionen Einwohner ohne Strom und in Mexiko forderten zwei Erdbeben innerhalb von zwei Wochen mehr als 400 Menschenleben.

Während Donald Trump erst eine Woche nach der Naturkatastrophe (und das auch nur auf Druck) staatliche Ressourcen für Puerto Rico mobilisierte, gibt es eine, die tatsächlich ihre Macht dazu nutzt, so gut zu helfen, wie sie kann: Beyoncé.

Mit “Mi Gente” droppt Beyoncé erstmalig nach Lemonade neue Musik. Das ist sehr aufregend, obwohl sie auf “Mi Gente” lediglich Feature-Gast neben dem kolumbianischen Reggaeton-Star J Balvin und Willy William (eine Art DJ Khaled aus Mauretanien) ist. Denn erstens hätten wir vor 2018 nicht erwartet, ihre engelsgleiche Stimme wieder zu hören, zweitens singt sie auf Spanisch, drittens reicht uns ein Latino-Sommerhit á la “Despacito” nicht und viertens gehen sämtliche Einnahmen aus dem Song an die Katastrophenhilfe der betroffenen lateinamerikanischen und karibischen Gebiete.

Überflüssig zu erwähnen, dass die Seelen sämtlicher Beyoncé-Fans (vor allem die der spanischsprachigen) beim Hören von “Mi Gente” ihre Körper verlassen haben.

Als wäre das nicht alles schon ganz schön viel für einen durchschnittlichen Freitagmittag, liefert uns Beyoncé auf “Mi Gente” auch noch eine Zeile von Blue Ivy (zumindest spekulieren Fans, dass das “Oh yes I am” bei Minute 3:11 von Blue Ivy gesungen wird), aber vor allem Bars Bars Bars:

I been giving birth on these haters ’cause I’m fertile / See these double Cs on this bag, murda

Want my double Ds in his bed, Serta / If you really love me make an album about me, word up

Nehmen wir uns also alle einen kurzen Moment Zeit, spüren die Herbstsonne auf unserem Gesicht, schweigen in uns hinein und danken wir dem Schicksal, dass wir zur selben Zeit auf diesem Planeten leben dürfen wie Beyoncé.

