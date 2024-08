In Saarbrücken und Dülmen wird mehr Speed gezogen als in Berlin

Die belgische Hafenstadt Antwerpen ist die europäische Kokainhochburg, Gävle in Schweden ist der Hotspot für Speed und Ostrava in Tschechien ist bei Meth groß im Rennen. Das ergab die letzte Drogenanalyse des Abwassers in 104 europäischen Städten, die von der SCORE-Gruppe und der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) veröffentlicht wurde.

Auch von VICE: Neues Super-Meth überschwemmt Deutschland und Europa

Videos by VICE

Die jährliche Studie, bei der im Toilettenabwasser nach Stoffwechselprodukten illegaler Drogen gesucht wird, dokumentierte 2022 einen Konsumanstieg von Kokain und Methamphetamin. Europaweit zeigten sich große regionale Unterschiede im Drogenkonsum.

Der Kokainkonsum ist in Städten im westlichen und südlichen Teil von Europa am höchsten, während das viel günstigere Speed (Amphetamin) am meisten im Norden und Osten konsumiert wird. Der Meth-Konsum konzentriert sich in Zentraleuropa, in der Nähe der Produktionsstätten in Tschechien.

Antwerpen führt die Top-5-Liste der Kokainstädte an. Der Hafen ist einer der Hauptwege, über die die Droge Europa erreicht. Dort hat man mit großem Abstand am meisten Kokain im Abwasser gefunden. Danach folgen Tarragona in Spanien, Amsterdam in den Niederlanden, Brüssel in Belgien und Zürich in der Schweiz. Berlin liegt beim Kokainkonsum in Deutschland zwar vorne, europaweit landet es jedoch nur auf dem 16. Platz.

Die beiden Städte mit der höchsten Speed-Konzentration liegen in Schweden: Gävle, der drittgrößte Containerhafen des Landes und Sandviken, 23 Kilometer westlich von Gävle. Diese beiden Orte verzeichneten neben Schwedens Hauptstadt Stockholm bereits in den letzten drei Jahren den höchsten Speedkonsum. In diesem Jahr folgten Antwerpen und die zwei deutschen Städte Saarbrücken und Dülmen – noch vor Dortmund und Berlin auf dem siebten und achten Platz.

Laut der Studie wurde in der tschechischen Stadt Ostrava, die nah an der Grenze zu Polen liegt, am meisten Methamphetamin in Europa genommen. Es folgen zwei weitere Städte in Tschechien: die Hauptstadt Prag und der Kurort Karlsbad. Der vierthöchste Konsum von Meth wurde in einer deutschen Stadt gemessen: Chemnitz. Sie liegt in Deutschland vorne, gefolgt von Dresden und Erfurt.

Obwohl der Methkonsum bislang hauptsächlich auf Zentraleuropa beschränkt war, zeigt die Studie einen Anstieg in den letzten Jahren in Belgien, Zypern, Spanien, der Türkei und mehreren nördlichen Ländern wie Dänemark, Finnland, Litauen und Norwegen.

Die Amphetaminwerte sind in nordischen Städten ungewöhnlich hoch, was João Pedro Matias, ein wissenschaftlicher Analyst für Drogenkonsum bei der EBDD, auf “Verfügbarkeit und Konsumpräferenzen” zurückführt. Anders gesagt ist Speed viel einfacher und billiger zu kaufen als andere Stimulanzien wie Kokain und MDMA und viele Menschen in Skandinavien scheinen Speed zu bevorzugen.

Matias stellt fest, dass Speed und Meth in kleineren Städten beliebter sind, während in größeren Städten, wo das Angebot größer ist, eher Kokain und MDMA genommen werden.

Cannabis war in allen getesteten Abwässern vorhanden, aber die größte Menge wurde in Genf festgestellt. Amsterdam ist die Hauptstadt von MDMA. Für Deutschland ist das Berlin, im europaweiten Vergleich landet es beim MDMA-Konsum auf Platz acht. Die höchsten Ketaminwerte würden wahrscheinlich im Vereinigten Königreich auftauchen, wenn es an der Studie teilnehmen würde. So wurden sie in Barcelona, Lissabon, Kopenhagen und Mailand gemessen.

Der Konsum von Ketamin, Kokain und MDMA steigt am Wochenende sprunghaft an, während der Cannabiskonsum über die Woche stabil bleibt.

Der niedrigste Kokainkonsum in den 104 untersuchten Städten wurde in Kemi festgestellt, einer kleinen finnischen Hafenstadt im Lappland, wo die größte Schneeburg der Welt steht. Es gab jedoch Hinweise auf regelmäßigen MDMA- und Amphetaminkonsum in Kemi.

Der Ort mit dem niedrigsten MDMA-Konsum ist Paphos, eine Kleinstadt an der zyprischen Küste. Dort gibt es ironischerweise mehrere Sehenswürdigkeiten, die mit dem Kult der griechischen Göttin der Liebe, Aphrodite, zusammenhängen.

Mit der Abwasseranalyse sollte ursprünglich der Einfluss von flüssigen Haushaltsabfällen auf die Umwelt überwacht werden. Seit 2001 wird damit der Drogenkonsum gemessen.

“Die Ergebnisse liefern eine wertvolle Momentaufnahme der Drogenströme in den beteiligten Städten und zeigen deutliche geografische Unterschiede”, heißt es in dem Bericht.

Folge VICE auf TikTok, Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat.