Man sollte jedem DJ, die / der Blackstreets „No Diggity” in seinen Mix aufnimmt, umgehend den goldenen Tonabnehmer am Bande ans Revers stecken—zu der Meinung fanden wir erneut, nachdem wir uns den knapp sechzig-Minüter anhörten, den uns das Trio Autograf aus Chicago in die Inbox geschickt hatten. Tatsächlich hatten wir schon im Vorfeld einen geschmackssicheren DJ-Mix erwartet—schließlich schwirrten ihre Remixes von Stevie Wonders „Superstition” oder Marvin Gayes „Grapevine” schon seit Wochen durch unsere iTunes-Playlisten und die Musikblogosphäre, ohne irgendwie negativ aufzufallen.

Aber es konnte ja keiner damit rechnen, wie tiefenentspannt, smart, zurückgelehnt, treibend und eklektisch zugleich ihr Mixtape sein würde: Die erwähnten Blackstreet, Chet Faker, Flume und The Weeknd sind dabei nur die bekanntesten Namen eines perfekt in die derzeitige Schönwetterlage passenden Mixes.

Mixed by Autograf – Tracklist / Download (MP3 / 125 MB):

01. Tanner Ross – Pressure (feat. Aquarius Heaven)

02. Daughter – Love (BAILE Remix)

03. The Weeknd – Drunk In Love

04. Jessy Lanza – Kathy Lee

05. Yujen – Try It Over

06. Chet Faker – No Diggity

07. Flume – Sleepless (Charles Murdoch Remix)

08. Hayden James – Permission To Love

09. Autograf – Magic Stick (ft. 50 Cent & Lil Kim)

10. Monsoon Season – Green On Blue [feat. Mis Bee] (Satin Jackets Remix)

11. Perseus – Shadow of the Beast

12. Stevie Wonder – Superstition (Autograf Remix)

13. Le Crayon – Give You Up (feat. KLP) (Darius Remix)

14. Tours – I Need U

15. French Horn Rebellion & Savoir Adore – The Fire (Autograf Remix)

16. Falki & Ben-E – Something New

17. Marvin Gaye – Grapevine (Autograf Remix)

18. Breach – Jack (Taiki & Nulight Remix)

19. Never Knows & Kevin Knapp – Black Enough

20. Karma Kid – Like I’m On Fire (Kartell Remix)

21. Teenage Mutants, KANT – No One Knows (Original Mix)

22. Martin Garrix & Jay Hardway – Wizard (Tchami Remix)

