So diskutierst du mit Narzissten

“Wie diskutiere ich richtig mit narzisstischen Menschen?” In einer perfekten Welt wäre die Antwort auf diese Frage: “Gar nicht.”

Was ist Narzissmus?

Beginnen wir mit den Basics. Narzissmus ist ein Muster, das sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet: Anspruchsdenken, Arroganz, Mangel an Empathie, Verlangen nach Bestätigung und Bewunderung, Kritikunfähigkeit, mangelnde Selbsteinsicht und Schwierigkeiten, die eigenen Emotionen zu kontrollieren – insbesondere, wenn die Person frustriert oder enttäuscht ist.

Warum fühlt es sich unmöglich an, mit narzisstischen Menschen zu diskutieren?

Eine Diskussion ist an und für sich nicht ungesund. Wenn sie richtig angegangen wird, wird daraus eine ergiebige, wechselseitige und respektvollen Debatte. Eine, in der einander widersprochen werden darf, Gefühle geäußert werden und am Ende im Idealfall eine Lösung oder zumindest ein Kompromiss gefunden wird. Das alles kannst du bei Narzissten vergessen.

Narzissten wollen immer gewinnen. Das manifestiert sich in ihrer Unnachgiebigkeit bei Diskussionen, ihrer Rachsucht, ihren Täuschungen, Manipulation und ihrer Schadenfreude. Es gibt außerdem spezifische Elemente eines narzisstischen Kommunikationsstils. Am auffälligsten ist der sogenannte Wortsalat. Das Gegenüber wird dabei mit unzusammenhängenden Aussagen bombardiert und soll so verwirrt und erschöpft werden.

Wie diskutiere ich denn jetzt richtig mit narzisstischen Menschen?

Wähle deine Schlachten

Die meisten Diskussionen mit narzisstischen Menschen sind Zeitverschwendung. Es ist unmöglich, ihre Meinung zu ändern oder sie dazu zu bringen, dir zuzustimmen. Wenn möglich. solltest du Diskussionen mit ihnen einfach vermeiden.

Natürlich funktioniert das nicht immer. Deswegen musst du dir vorher bewusst machen, welche Kämpfe du wirklich kämpfen willst. Wahrscheinlich sind es solche, bei denen es um dir nahestehende Menschen, berufliche Anliegen oder Finanzielles geht. Für solche Ausnahmen kann es sich lohnen, die psychischen Schläge einzustecken. Täglich willst du dir das aber nicht antun.

Versuche, ruhig zu reden und gefasst zu bleiben

Wenn ein narzisstischer Mensch ausflippt und schreit, steig nicht darauf ein. Bleib stattdessen ruhig und gefasst. Ein bisschen so, wie wenn du mit einem Kind sprechen würdest, das gerade einen Wutanfall hat. Wenn du so frustriert bist, dass du genau so laut zu schreien beginnst wie dein Gegenüber, stellst du möglicherweise fest, dass Narzissten schlagartig zu schreien aufhören und ganz ruhig zu dir sagen: “Hey, komm mal runter. Warum steigerst du dich so rein?” Du wirst defensiv und fängst an darüber zu diskutieren, wessen Realität die Richtige ist.

Verteidige und erkläre dich nicht

Deinen Standpunkt zu erklären oder zu verteidigen, ist Zeitverschwendung. Denke jedes Mal in einem Streit mit narzisstischen Menschen an folgende Worte: SIE HÖREN NICHT ZU. Sie müssen nämlich ihre verzerrte Realität aufrechterhalten. Deine abwehrenden Erklärungen werden dich am Ende nur verwirrt dastehen lassen, wenn dein Gegenüber sie bestreitet.

Die Angriffe werden sich persönlich anfühlen, die meisten Auseinandersetzungen sind es auch. Doch narzisstische Menschen neigen dazu, sich mit allen gnadenlos zu streiten. Sei dir über dein Ziel bewusst, denn manche sind unmöglich. Du wirst narzisstische Menschen nicht auf deine Seite ziehen. Du wirst sie nicht davon überzeugen, Verantwortung zu übernehmen. Du wirst sie nicht überreden können, etwas zu tun. Du musst dich immer wieder selbst daran erinnern, dass sie einfach gewinnen müssen und sich nicht dafür interessieren, was du oder andere zu sagen haben. Das kann helfen, ein wenig Abstand zu gewinnen und das Gespräch in keinen verletzenden und sinnlosen Schrei-Wettkampf ausarten zu lassen.

Halte an deiner Realität fest

Gaslighting funktioniert nur, wenn du an deiner eigenen Perspektive zweifelst. Halte an ihr fest. Wenn narzisstische Menschen sagen: “Du bist zu empfindlich”, oder: “Das ist nicht passiert”, versuche nicht, sie zu korrigieren. Lächle innerlich und lass dich nicht in den manipulativen Abgrund ziehen.

Komme immer wieder auf das Thema eurer eigentlichen Auseinandersetzung zurück

Narzisstische Menschen versuchen häufig, vom eigentlichen Thema abzulenken. Sie lenken die Unterhaltung auf Dinge, die nur indirekt mit der eigentlichen Auseinandersetzung zusammenhängen und die Schuld auf andere lenken. Zum Beispiel so: “Ich kann nicht glauben, dass du so eine große Sache daraus machst, dass ich zu spät bin – vor allem, weil du am Wochenende immer ausschläfst und das alles verspätet. Die letzten beiden Wochen waren wir immer spät dran, weil du am Wochenende so lange schläfst.” Plötzlich sind deine Schlafgewohnheiten schuld daran, dass dein narzisstisches Gegenüber zu spät ist.

Es geht auch noch verwirrender mit der Wortsalat-Taktik: “Ich bin vielleicht zu spät, aber Zeit ist nicht Geld, Zeit mit mir ist Geld und ich mache Geld, wenn ich zu wirklich wichtigen Dingen auftauche. Und ich mache wichtige Dinge, die Leben verändern. Die machen Geld und verändern Leben. Und wenn man es so sieht, geht es hier gar nicht darum, dass ich zu spät bin, sondern darum, dass du deinen Lebensunterhalt verdienst.” Am Ende bist du so verwirrt, dass du das eigentliche Thema vergisst.

Hier hilft nur: höflich nicken und dann wieder auf das eigentliche Thema zurückkehren. Wenn dir ein Punkt wichtig ist, lenke das Gespräch immer wieder darauf zurück. Das wird den Narzissten zwar wütend machen, aber das ist OK. Das zeigt, dass du nicht auf seine Ablenkungsmanöver und Verwirrungstaktiken hereinfällst.

Kram keine alten Geschichten aus (auch wenn sie es machen)

Narzisstische Menschen sind nachtragend. Sie werden Verfehlungen ansprechen, die vor Monaten oder gar Jahren passiert sind. Sie sind sehr sensibel und halten an ihren verletzten Gefühlen fest, die sie wie eine Waffe einsetzen. Wenn sie mit so alten Geschichten ankommen, tappe nicht in die Falle, dasselbe zu tun. Lenke das Gespräch lieber um oder hör einfach auf, darauf einzugehen.

Falls das nicht funktioniert, versuche es mit ein wenig Empathie und Einsicht: “Ja, das habe ich gesagt und ich weiß, dass das damals schwierig war. Und ich möchte, dass wir die aktuelle Sache klären, damit wir weitermachen können.

Es ist in Ordnung, wenn du einfach gehst (stürme nur nicht wutentbrannt weg)

Wenn eure Diskussion in Geschrei, falschen Anschuldigungen, Gaslighting und Wortsalat mündet, ist es OK zu gehen. Aber bitte möglichst gelassen. Sag ganz ruhig etwas in der Art von: “Das hier bringt niemandem von uns etwas, ich werde mir mal kurz eine Auszeit gönnen”, und verlasse langsam den Raum. So gelingt es dir vielleicht, die Situation zu deeskalieren. Wenn du das Gespräch später fortsetzen möchtest, warte besser, bis du dich wieder etwas gesammelt und Energie getankt hast. Aber sei dir bewusst, dass es vermutlich genau so enden wird.

Werde langweilig, indem du nicht mit ihnen streitest

Narzisstische Menschen lieben Streitereien. Sie werden dich ködern, ärgern und anstacheln. Sie werden politisch polarisierende Aussagen und Beleidigungen fallen lassen. Wenn du nicht anbeißt, ist das frustrierend für sie. Wenn du nicht darauf eingehst, werden sie zunächst wütend, dann gelangweilt und lassen es schließlich gut sein (zumindest mit dir).

Setze zu einer weichen Landung an

Du willst das Gespräch am liebsten sofort beenden. Leider ist das nicht immer so einfach – sich loszulösen, funktioniert immer noch am besten. Probiere die obigen Tipps aus und versuche loszulassen. Beende das Gespräch mit Worten wie “Ich habe nichts mehr dazu zu sagen” und hör dann auf. Es mag sich vielleicht nicht so anfühlen, als sei euer Problem geklärt, aber zumindest ist es ein Ende.

Dr. Ramani Durvasula ist eine klinische Psychologin, Psychologie-Dozentin und Autorin der Bücher Don’t You Know Who I Am?: How to Stay Sane in an Era of Narcissism, Entitlement, and Incivility und Should I Stay or Should I Go: Surviving A Relationship with a Narcissist. Folge ihr auf Twitter.

