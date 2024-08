Wir verlosen Tickets für Behemoth, Kreator, Said und viele mehr

SAID & Brenk Sinatra

Support: AOB

Ihr wollt Rap so, wie er früher war? So mit bedingungslosem Kopfnicken, Arm im Takt wackeln und Texten, die realer sind als dieser Supermarkt? Said reicht euch lächeln die Hand – und klatscht euch mit der anderen ins Gesicht. Nicht so viel rumheulen, einfach mal zum Said-Konzert gehen. Im Sommer haben der Berliner Rapper und der Wiener Produzent Brenk Sinatra schließlich das Album Haq voller Oldschool-Vibes veröffentlicht, jetzt geht es damit auf Tour. Mit dabei sind auch die Jungs on AOB. Wird also böse gut.

Videos by VICE

Schreibt also eine Mail mit dem Betreff “Said + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Gästelistenplätze.

30.11.2018, Leipzig, Damenhandschuhfabrik

07.12.2018, Münster, Skaters Palace

08.12.2018, Hamburg, Turmzimmer

09.12.2018, Rostock, JAZ

12.12.2018, München, Sunny Red

15.12.2018, Saabrücken, Silodom

16.12.2018, Stuttgart, Freund & Kupferstecher

21.12.2018, Berlin, Lido



Kreator und Dimmu Borgir

Support: Hatebreed

Auf der einen Seite stehen da Kreator, deutsche Thrash-Metal-Ikonen, die seit 1982 feinstes Nackentraining provozieren. Auf der anderen Dimmu Borgir, Dark Metaler aus Norwegen, die symphonische Düsternis verbreiten. In der Mitte steht ihr und könnt euer Glück nicht fassen, dass ihr dank der Co-Headlining-Tour der beiden Bands geballte Metal-POWER in die Fresse bekommt. Schreibt also mal eine Mail mit dem Betreff “Kreator + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Gästelistenplätze.

01.12. – Hamburg, Sporthalle

02.12. – Frankfurt, Jahrhunderthalle

07.12. – Munich, Zenith

10.12. – Zurich, Halle 622

12.12. – Vienna, Gasometer

14.12. – Leipzig, Haus Auensee

15.12. – Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle



Hinds

Support: Sports Team

Hinds, das heißt Indie-Rock aus Madrid, der euch schon beim ersten Takt eine Sonnenbrille auf die Nase setzt. Kippt also den Glühwein weg und genießt lieber die spanische Sonne, die die vier Damen mit ihrer Musik aufgehen lassen. Mit dabei haben sie ihr aktuelles Album I Don’t Run. Wer allein den Song “British Mind” kennt, weiß, dass man sich den Besuch im Solarium nach diesem Konzert sparen kann. Schreibt also eine Mail mit dem Betreff “Hinds + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 2×2 Gästelistenplätze.

07.12.2018 – Köln, Artheater

08.12.2018 – München, Strom

09.12.2018 – Berlin, Musik & Frieden

11.12.2018 – Nürnberg, Club Stereo



Behemoth und At The Gates

Support: Wolves In The Throne Room

Weil der Winter mit seiner beißenden Kälte und gefühlt immerwährenden Dunkelheit einfach die perfekte Jahreszeit für fiese Metal-Konzerte ist, haben wir noch was Großes für euch. Die polnischen Blackened Death Metaler Behemoth kommen zusammen mit den schwedischen Death Metalern At The Gates und den US-amerikanischen Black Metalern Wolves In The Throne Room auf Tour. Allein schon die Bühnenshow von Behemoth ist jeden Ticketpreis wert. Sie dann aber noch in einem solchen Package zu sehen, ist so, als würden Apokalypse und Weihnachten auf einen Tag fallen.

Schreibt eine Mail mit dem Betreff “Behemoth + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Gästelistenplätze.

10.01. – Frankfurt, Germany – Batschkapp

11.01. – Munich, Germany – Tonhalle

13.01. – Vienna, Austria – Arena

15.01. – Zurich, Switzerland – Komplex 457

23.01.- Oberhausen, Germany – Turbinenhalle

24.01. – Berlin, Germany – Huxleys

01.02. – Hamburg, Germany – Große Freiheit 36

Folgt Noisey Deutschland auf Facebook, Instagram und Snapchat.



Folgt Noisey Austria auf Facebook, Instagram und Twitter.

Folgt Noisey Schweiz auf Facebook, Instagram und Spotify.