Ufo361, Danger Dan & Kex Kuhl sind der Soundtrack eures Wochenendes

Freitag, 18 Uhr. Feierabend. In eurem Kopf klingelt die imaginäre Schulglocke, ihr klappt das MacBook zu, werft die Sidebag lässig über die Schulter und die Sonnenbrille auf die Nase und rennt der Freiheit entgegen. Der Kopf voller “Wochenende! Saufen! Geil!”, während aus den Kopfhörern der passende Soundtrack dröhnt. Wir waren schon mal so frei und haben euren Freitag, Samstag und Sonntag mit drei neuen Songs perfekt musikalisch untermalt; Mit Ufo361, Kex Kuhl und Danger Dan.

Ufo361 “Stay High 2.0”

Zu Hause angekommen. Zeit, kurz mal die Füße hochzulegen, runterzukommen (mit welchen Hilfsmitteln auch immer) und über die vergangenen Tage zu reflektieren. So, wie es Ufo361 in “Stay High 2.0” tut. Der Berliner Rapper ist nämlich ein echtes Arbeitstier. Er war “täglich nur am Produzieren”, also “Harte Arbeit, Digga viel im Stress”. Jetzt erst mal Party machen, wie Charlie Sheen. Hat er sich auch reichlich verdient. Dabei spannt Ufuk den perfekten Bogen zwischen chillen und langsam in Partystimmung kommen. Wie beim zweiten Feierabendbier kribbelt es nach dem Intro langsam in der Bauchgegend. Ihr habt vielleicht keine “Hunderttausend in der Tasche nur durch Merch”, einen lebenslangen Vorrat an Balenciaga-Shirts oder einen fetten Rolls Royce, aber dafür mindestens genauso viel Bock darauf, die komplette Kalenderwoche 21 aus eurem Langzeitgedächtnis zu radieren.



Videos by VICE

“Stay High 2.0” ist die fünfte Singleauskoppung aus Ufos aktuellem Album ‘808’, das am 13. April erschien.

Kex Kuhl “Alte Götter”

Der Morgen danach. Puh. Ganz schön Schädel. Wie seid ihr eigentlich nach Hause gekommen? Und wie viel habt ihr bitte getrunken? Übelkeit überkommt euch. “Trotzdem knurrt der Magen, doch statt Essen kurz aufs Klo rennen.” Gerade noch rechtzeitig. “Alte Götter” von Kex Kuhl ist der Samstag unter den neuen Musikvideos. Ein bisschen schwerfällig, ein bisschen verschwommen. Tagsüber bekommt ihr und euer ausgemergelter, kraftloser Körper nichts auf die Reihe und ihr schwört euren Jungs in der WhatsApp-Gruppe noch, nie wieder einen Tropfen Alkohol anzurühren. Ehe ihr euch verseht, habt ihr aber trotzdem wieder einen Craft-Gin in der Hand und reißt irgendeinen Club ab. Eskalation. Ob jemand eure Freundin angegraben oder euer rollendes “R” beleidigt hat, weiß keiner mehr so genau. Auf jeden Fall gibt es auf die Fresse. Glasflaschen werden an Köpfe geballert, ihr spuckt Blut, und Fatoni ist auch da. Dazu läuft Marilyn Mansons “The Beautiful People” im Hintergrund. Mit einem Zahn weniger und “dehydriert mit kaputtgeknirschten Zähnen” tanzt ihr weiter.



“Alte Götter” ist die zweite Single von Kex Kuhls Debütalbum ‘Stockholm’, das am 13.07.2018 erscheint und hier vorbestellt werden kann.

Danger Dan “Eine aufs Maul”

Sonntag mittag. Als ihr euren Brand mit einem großen Schluck Wurstwasser löscht, nervt euer Mitbewohner: “Warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer?” Scheißegal, halt deine dumme Fresse. Danger Dans “Eine aufs Maul” ist der perfekte Soundtrack für den gediegenen Menschenhass-Sonntag. Die Vorhänge bleiben zugezogen und sämtliche Flohmarkt- und Strandbadpläne werden gecancelt. Stattdessen tagträumt ihr während eures komatösen Netflix-Marathons davon, euch irgendwann mal bei all den Wichsern zu rächen. Auch bei denen, die euch gestern ein blaues Auge verpasst haben. Vor allem aber kotzt ihr euch selbst an, weil ihr wieder nicht wusstet, wann Schluss ist. Kein Tag der Woche ist geeigneter, um einfach mal wieder hemmungslos abzuhaten und kein Musikvideo befriedigt den Drang nach Gewalt, Hass und Zerstörung heute mehr, als das des Antilopen-Rappers. Wir raten euch, immer wieder “Hau ihm eine aufs Maul / eine aufs Maul / eine aufs Maul / eine aufs Maul / eine aufs Maul / hau ihm eine aufs Maul” auf Repeat zu spielen, um den Gedanken zu betäuben, sich morgen auf der Arbeit aufs Neue mit Vollidioten rumschlagen zu müssen.



‘Reflexionen aus dem beschönigten Leben’, das erste Soloalbum von Danger Dan, erscheint am 01.06.2018. Bestellt das Album hier vor.

Folge Noisey auf Facebook , Instagram und Snapchat .