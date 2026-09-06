14 New Fortnite Sprites Are Coming in September 10 Update

Over 14 new Fortnite Loot Hacker Sprites are being released on September 10. Here is when the new variants become available and the full list of every Loot Hacker Sprite being added during the daily reset this week.

All 14 New Fortnite Sprites Coming on September 10

Screenshot: Epic Games

There will be 14 new Fortnite Sprites added to the game on Thursday, September 10. All 14 Looter Hacker Sprite variants were originally added to the game files in the on September 3, but they have not yet been made available to unlock.

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The Loot Hacker Crown Sprite was the only variant released alongside last weeks patch. This means the remaining 14 Loot Hacker Sprites will finally be released this Thursday after the daily sprite reset at 6 AM PT / 9 AM ET.

For your convenience, here is the complete list of new Fortnite Loot Hacker Sprites being released:

All Fortnite Loot Hacker Sprites – Full List

Screenshot: Epic Games

Loot Hacker Jonesy Sprite

Loot Hacker Adventure Sprite

Loot Hacker Bush Sprite

Loot Hacker Sonic Sprite

Loot Hacker Tails Sprite

Loot Hacker Shadow Sprite

Loot Hacker 8-Bit Sprite

Loot Hacker Jackrabbit Sprite

Loot Hacker Killswitch Sprite

Loot Hacker Klombo Sprite

Loot Hacker Overshield Sprite

Loot Hacker X-Ray Sprite

Loot Hacker Onigiri Sprite

Loot Hacker Storm Scout Sprite

When combined with the Loot Hacker Crown Sprite, there will be a total of 15 Loot Hacker variants available in Fortnite following the September 10 update.

When Do Loot Hacker Sprites Come Out in Fortnite?

Screenshot: Epic Games

The new Loot Hacker Sprites will be released in Fortnite on Thursday, September 10, at 6 AM PT, or 9 AM ET. The variants are expected to become available during the game’s daily Sprite reset.

Here is an easy-to-read table showing when the 14 new Loot Hacker Sprites will be released in every major region:

Fortnite Loot Hacker Sprites Release Time in Every Region

Region Date Time Pacific Time (PT) September 10 6:00 AM Mountain Time (MT) September 10 7:00 AM Central Time (CT) September 10 8:00 AM Eastern Time (ET) September 10 9:00 AM Brazil (BRT) September 10 10:00 AM United Kingdom (BST) September 10 2:00 PM Central Europe (CEST) September 10 3:00 PM Turkey (TRT) September 10 4:00 PM UAE (GST) September 10 5:00 PM China (CST) September 10 9:00 PM Japan (JST) September 10 10:00 PM South Korea (KST) September 10 10:00 PM Australia East Coast (AEST) September 10 11:00 PM New Zealand (NZST) September 11 1:00 AM

Once the daily reset takes place, players will finally be able to start hunting down all 14 remaining Loot Hacker Sprites added in the v42.10 update. Together with Loot Hacker Crown, the September 10 release will complete the full set of Loot Hacker variants currently found in the game files.