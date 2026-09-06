14 New Fortnite Sprites Are Coming in September 10 Update

Over 14 new Fortnite Loot Hacker Sprites are being released on September 10. Here is when the new variants become available and the full list of every Loot Hacker Sprite being added during the daily reset this week.
All 14 New Fortnite Sprites Coming on September 10
There will be 14 new Fortnite Sprites added to the game on Thursday, September 10. All 14 Looter Hacker Sprite variants were originally added to the game files in the v42.10 update on September 3, but they have not yet been made available to unlock.
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The Loot Hacker Crown Sprite was the only variant released alongside last weeks patch. This means the remaining 14 Loot Hacker Sprites will finally be released this Thursday after the daily sprite reset at 6 AM PT / 9 AM ET.
For your convenience, here is the complete list of new Fortnite Loot Hacker Sprites being released:
All Fortnite Loot Hacker Sprites – Full List
- Loot Hacker Jonesy Sprite
- Loot Hacker Adventure Sprite
- Loot Hacker Bush Sprite
- Loot Hacker Sonic Sprite
- Loot Hacker Tails Sprite
- Loot Hacker Shadow Sprite
- Loot Hacker 8-Bit Sprite
- Loot Hacker Jackrabbit Sprite
- Loot Hacker Killswitch Sprite
- Loot Hacker Klombo Sprite
- Loot Hacker Overshield Sprite
- Loot Hacker X-Ray Sprite
- Loot Hacker Onigiri Sprite
- Loot Hacker Storm Scout Sprite
When combined with the Loot Hacker Crown Sprite, there will be a total of 15 Loot Hacker variants available in Fortnite following the September 10 update.
When Do Loot Hacker Sprites Come Out in Fortnite?
The new Loot Hacker Sprites will be released in Fortnite on Thursday, September 10, at 6 AM PT, or 9 AM ET. The variants are expected to become available during the game’s daily Sprite reset.
Here is an easy-to-read table showing when the 14 new Loot Hacker Sprites will be released in every major region:
Fortnite Loot Hacker Sprites Release Time in Every Region
|Region
|Date
|Time
|Pacific Time (PT)
|September 10
|6:00 AM
|Mountain Time (MT)
|September 10
|7:00 AM
|Central Time (CT)
|September 10
|8:00 AM
|Eastern Time (ET)
|September 10
|9:00 AM
|Brazil (BRT)
|September 10
|10:00 AM
|United Kingdom (BST)
|September 10
|2:00 PM
|Central Europe (CEST)
|September 10
|3:00 PM
|Turkey (TRT)
|September 10
|4:00 PM
|UAE (GST)
|September 10
|5:00 PM
|China (CST)
|September 10
|9:00 PM
|Japan (JST)
|September 10
|10:00 PM
|South Korea (KST)
|September 10
|10:00 PM
|Australia East Coast (AEST)
|September 10
|11:00 PM
|New Zealand (NZST)
|September 11
|1:00 AM
Once the daily reset takes place, players will finally be able to start hunting down all 14 remaining Loot Hacker Sprites added in the v42.10 update. Together with Loot Hacker Crown, the September 10 release will complete the full set of Loot Hacker variants currently found in the game files.