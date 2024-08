Las 101 mejores canciones de EDM de todos los tiempos

Este artículo fue publicado originalmente en THUMP USA

Existen pocos acrónimos tan controversiales como el EDM. Entre las secciones de comentarios en Youtube, disputas acaloradas en las filas de los baños y argumentos extensivos entre los puristas de la electrónica, una generación entera ha discutido acerca de qué música clasifica como EDM, y si las siglas representan una ofensa o un cumplido. ¿Qué es lo que representa el EDM y la cultura que lo rodea? ¿El control corporativo? ¿la gula americana? ¿la libertad adolescente?

A medida que la controversia se inclina cada vez más hacia la muerte del EDM, sentimos la necesidad de recordarle a la gente que el género no solamente está vivito y coleando, sino que es fascinante y subvalorado cuando se trata de verlo como una pieza fundamental en el ADN del pop contemporáneo.

Pero, ¿Qué es? He ahí la dificultad de construir una lista de las mejores canciones de EDM de todos los tiempos; donde quiera que dibujes los límites vas a entrar en conflicto con el territorio cultural de alguien más. Pero la verdad, a pesar de que el EDM sea un término útil para el marketing, nunca ha tenido una identidad musical concreta. Es más como una caja de cambios, una fusión entre el sentimentalismo y un torniquete sónico que ha transformado el nicho de la música electrónica en un fenómeno global.

Nuestros amigos de THUMP Estados Unidos le hicieron caso a su instinto para construir esta lista; si algo camina, habla y estalla como EDM, pues probablemente eso es lo que sea. Les guste o no, hay lugar para todos bajo esta gran carpa.

101. 2NE1, «I Am the Best» (2011)

Nadie acogió al EDM de una forma tan entusiasta y exitosa durante su clímax como lo hizo la industria del K-pop. Mientras las estrellas de pop americanas por lo general suavizaban el exceso de música dance en sus hits de crossover, la banda de K-pop 2NE1 hizo lo opuesto empujando el sonido a extremos máximos. Aquí, los coros de la malcriada CL brillan sobre la explosión de bajos marciales y síntes cortantes. El ejemplo contrario de que menos es más. —Ezra Marcus

100. Axwell & Ingrosso, «I Love You (feat. Kid Ink)» (2017)

Los proveedores suecos de líneas de sintetizadores recubiertas de glucosa le añaden un poco de armagura a su sweet symphony, copiando tanto a The Verve como al 808s-era de Kanye. No quieres abusar mucho de esta pieza, pero no suena tan mal de momento. —Colin Joyce

99. Deadmau5 & Kaskade, «I Remember».(2008)

Dejando las discusiones en redes sociales a un lado, Deadmau5 es responsable de algunas de las canciones más magnéticas que la electrónica haya visto. Ya sea que su audiencia sea la masa de un festival o un par de colegiales en un paseo de carro, este himno inmortal de house progresivo envuelve a sus oyentes y los eleva como a un tractor siendo abducido por los aliens. — Ezra Marcus

98. SOPHIE, «Hard» (2014)

SOPHIE ha subvertido los polos del EDM en otras de sus composiciones, pero pocos tracks golpean tan duro como esta oda alienígena al caucho, el cuero el PVC y la silicona. —Colin Joyce

97. David Guetta, «Titanium (feat. Sia)» (2011)

El año después de su éxito inicial en las tablas norteamericanas con «Sexy Bitch,» David Guetta empezó a ramificarse hacia panoramas más pop antes de llegar oficialmente a «Titanium». Es probablemente conocida por lanzar a Sia al estrellato con el coro que convirtió al track en un clásico del karaoke. —David Turner

96. Wiwek & Alvaro, «Boomshakatak (feat. MC Spyder)» (2014)

Los atonales ocasionales de Wiwek y sus producciones densas son algo miedosas; el estridente drop de «Boomshakatak» me provoca una sensación de baila o muere cada vez que la oigo. —Colin Joyce

95. Aazar, «Rundat» (2014)

El productor francés Aazar raspa toda la frivolidad aguda de un riff de house danés, desenterrando un pulso esquelético de apoyo que penetra como un látigo de punta de diamante. Una de las joyas enterradas en el catalogo de Mad Decent.— Ezra Marcus

94. ATB & Dash Berlin, «Apollo Road» (2011)

Mi fase trancera fue breve, pero una de las canciones que sigue conmigo es esta colaboración del 2011 entre dos titantes del género. «Apollo Road» es un porro que se consume lento, cuya sección contemplativa de piano hace que la espera valga la pena. La burbujeante antesala del clímax es ese momento perfecto en el que uno sube las manos en completa felicidad antes que que lleguen los bajos a destrozar los cuerpos con los inclementes sintetizadores. Si hay una canción en el mundo que me haga desear ser una Kandi Kid, debe ser esta. — Krystal Rodriguez

93. Alan Walker, «Faded» (2015)

Este hit, que lanzó al productor noruego Alan Walker al estrellato, se siente sorprendentemente único a pesar de compartir nombre con uno de los hits de EDM más grandes del 2014, y e tener el mismo coro que otra. Mientras que The Chainsmokers estaban montados en una montaña rusa llena de espirales, Walker decidió crear algo ligero. —Colin Joyce

92. Above & Beyond, «Can’t Sleep» (2006)

«Can’t Sleep», el track del trio británico Above & Beyond, siempre me prendía sin importar cuándo y dónde lo escuchara. A pesar de sus veloces 133 bpm, las voces angelicales y los pianos premonitorios le dan al track un toque de estabilidad. Mirando la letra con atención se revela una canción de amor; un sentimiento simple y humano anredado en el núcleo de su ritmo apresurado. —David Garber

91. Dillon Francis, «Masta Blasta» (2011)

El epiléptico «Masta Blasta» ayudó a definir la estética juguetona y absurda de la cual Mad Decent fue pionero a principios de 2010. El sello se movió hacia dimensiones más pop en los últimos años, pero su explosión de sintetizadores es un salto hacia aquél pasado en el que podías reconocer cualquier track de Mad Decent en cuestión de segundos. —GRRL

90. Usher, «DJ Got Us Fallin’ in Love (feat. Pitbull)»(2010)

Este proto-EDM de Usher y Pitbull’s es una canción acerca de cómo un DJ tocando alguna canción le recuerda un viejo amor a Usher. También es sobre los clubs, el sexo y estar borracho, pero primordialmente es una canción acerca de cómo cada uno de nosotros inundamos la música con vastas cantidades de significados personales. —Josh Baines

89. OMI, «Cheerleader (Felix Jaehn Remix)» (2015)

Mira, podrías emplear tu precioso tiempo argumentando acerca de qué es y que no es house tropical. Pero también podrías subirle a esta canción mientras manejas a la playa en un día de verano soleado, antes de abrir unas politas frías con tus amigos. La vida es muy corta, el fin está cerca, así que mejor usa ese tiempo en cosas más alegres. — Max Mertens

88. DEV, «Bass Down Low (feat. The Cataracs)»(2010)

El dúo de Cataracs mezló sus raíces minimalistas con este beat arrastrado con los vocales del artistas californiano DEV, quien transicionó en el 2010 de la estética del bloghouse a la del EDM. — Ezra Marcus

87. Shawn Wasabi & YDG, «Burnt Rice» (2015)

Una voz incorpórea declara desde el principio, «la realidad es un limón y el internet es mi limonada», línea que encaja con la mezcla desorientadora de estilos que se tocan en la canción. El productor californiano de dedos veloces pinta sobre el footwork, el hardstyle y el trap con la aproximación sin pretensiones de quien creció en la web y que tiene acceso a cualquier sonido. —Colin Joyce

86. Young L, «Loud Pockets (Hudson Mohawke Remix)» (2011)

HudMo tiene tantos himnos que definieron eras, como el «Cbat» y el comercial de Macbook con el soundtrack «Chimes», que se siente hasta mal saltarlos todos para poner un mix relativamente desconocido. Pero esta gema exótica puede ser catalogada como su mejor trabajo. Este escocés coge el himno minimal post-hype de Young L y lo invierte, metiéndole sintetizadores cristalizados llenos de brillos y aplausos hiperventilados. —Ezra Marcus

85. Lido, «Money» (2014)

Teniendo como referente su pasado como un miembro del único grupo de gospel de Noruega, Lido lleva un carnaval una catedral en esta canción del 2014, en donde pondera una electrónica llena de oro que entra en un júbilo de bemoles altos que no sonarían mal en un gran altar. Más adelante, Lido terminó colaborando con Chance the Rapper, pero «Money» fue su primer intento en hacer que los vicios seculares se sientan como música sagrada. —Colin Joyce

Antes de ser una casa de EDM trabajando para nombres como Pusha T , Zeds Dead eran dos tipos de Toronto que se dedicaban a organizar las fiestas de bass más alocadas los fines de semana. Este bootleg de dubstep del tema danés «Eyes On Fire» los ayudó a graduarse de las fiestas en sótanos para pasar a los grandes escenarios. Millones de plays después, sigue siendo capaz de elevar frecuencias cardiacas. —Max Mertens

83. Anna Lunoe, «B.D.D. (Bass Drum Dealer)» (2014)

Al igual que lo obsceno, la idea de lo que es cool es nebulosa e indefinible, pero sabes que lo es cuando lo ves. Francamente pienso que el «B.D.D. (Bass Drum Dealer)» de Anna Lunoe es una de las canciones más cool que se haya hecho. No hay ningún artificio. Ningún drop ultra dramático. Solamente es una canción muy pero muy buena que ofrece exactamente lo prometido: una dosis ilícita de bajos castigadores. —GRRL

82. Cascada, «Everytime We Touch» (2005)

Este clásico de proto-EDM preparó a una generación de adolescentes para el estilo de vida festivalero. — Ezra Marcus

81. Armin van Buuren, «Drowning (feat. Laura V) (Avicii Remix)» (2011)

Tras cumplir una seguidilla de mixes y piezas originales hechas para Daft Punk, Enrique Iglesias, Pitbull y David Guetta, Avicci puso su mira en Armin van Buuren. Verlo hoy en día es como revivir series que amabas en la adolescencia. Es dulce, tierno, y definitivamente ha tenido una mala vejez, pero sin embargo te deja con la nostalgia de aquellos días cuando todo parecía ser mejor. — Krystal Rodriguez

80. Clockwork, «Surge (feat. Wynter Gordon)» (2013)

No es como que simplemente escuches «Surge» de Clockworks. En las palabras de Wynter Gordon, la «sientes a tu alrededor». Ella repite esta frase una y otra vez hasta que llega al punto de la saciedad semántica: ahí es cuando te das cuenta de tal vez ella esté hablando acerca del espíritu ascendente del EDM o algo por el estilo. Este tema alegre de Clockwork (el alter ego de Grime) logra la inmersión total que intenta vender.— Kitty

79. Destructo, «Higher» (2013)

El trabajo de Gary Richards como Destructo no sonaba tan chillón y hedonista como el promotor que lo bookeo para sus festivales, pero su track «Higher» del 2013 lo libera de sus cadenas. Posiblemente la única línea que se dejó Richard a sí mismo mientras presionaba los botones en la producción era: «Get higher, baby.» —Colin Joyce

78. Brodinski & LOUISAHHH!, «Nobody Rules the Streets» (2012)

Antes de que el productor francés Brodinski se aventurara en las aguas del rap de Atlanta, estaba haciendo electro mutante desde Ed Banger y sus compatriotas del bloghouse. Ayudado por el productor gótico techno LOUISAHHH!, «Nobody Rules the Streets» es una de las canciones más impactantes. Líneas de bajos crepitantes, percusiones rompe cocos y una tensión cuasi neón componen la canción que asemeja a un filme de Nicholas Winding Refn. Una sirena policíaca suena a la distancia mientras acaba la canción, premeditando más misterio. —Colin Joyce

77. Taio Cruz, «Dynamite» (2010)

Escrita en conjunto con Max Martin, Bonnie McKee, Dr. Luke y Benny Blanco, este hit del 2010 de Cruz fue el único acercamiento admisible que tuvo el Reino Unido en todo este tema del EDM. Como la mayoría de versiones enaltecidas de las ideas americanas, «Dynamite» es un poco vulgar, maltrecha y mediocre. También es brillante; un ritmo gaseoso lleno de emoción, la combinación perfecta para que se te quede pegada el resto del año. Puede que sea la única cosa que la historia recuerde de Taio Cruz. —Josh Baines

76. The Chainsmokers, «Don’t Let Me Down (feat. Daya)» (2016)

A pesar de haber sido opacada por «Closer» y su bomba ochentera del 2017 debutada en el Memories…Do Not Open, esta puede ser la canción más dinámica del dúo. Con la asistencia de la joven cantante Daya, esta canción jugó un rol fundamental en transformar el sonido del mainstream hacia los sintetizadores y las melodías tarareables que todavía predominan en las estaciones radiales. — Ezra Marcus

75. Avicii, «Silhouettes» (2012)

En vísperas del hit inesperado que trajo consigo «Levels», la parte de «Silhouettes» que habla de tener «un camino pavimentado frente a nosotros» parece indicar que el intento de Avicii no se trata de replicar su éxito llena-estadios. La canción parece más bien intentar trazar el camino de sus futuros intentos en el crossover. Es de esos temas que quieres rechazar con todo tu cuerpo, pero que te hace llorar al final de una noche loca de jueves camino a casa. —Colin Joyce

74. Knife Party, «Internet Friends» (2011)

Nada reúne tan bien el humor de 9GAG en el 2010 mejor que esta frase «you blocked me on Facebook, and now you’re going to DIE.» — Ezra Marcus

73. Zedd, «Clarity» (2012)

He oído que cuando mueres, la última cosa que escuchas es un coro de ángeles exaltando tu ascenso a los cielos mientras suenan los síntes divinos de «Clarity».— Kitty

72. Major Lazer, «B2GETHER (Mija Remix) (feat. Wild Belle)» (2015)

La original es un poco lenta y sosa, pero Mija permite que los hermosos vocales respiren en sintonía con los bpm. Engallando la producción con decorativos acertados se ha vuelto la movida sello de la artista. — Ezra Marcus

71. Keys N Krates, «Dum Dee Dum» (2013)

Pocas canciones encapsulan tan bien la estupidez glorificada del trap de fraternidad como esto. Con poco menos que un loop vocal, este sonido puede ser un boom masivo tanto en festivales como en el pre de una sala. — Ezra Marcus

70. Saint and UNIIQU3 – «Yo (I’m Lit)» (2015)

Por su habilidad fusionando bajos bomba con trabajos vertiginosos de sampleo, los productores de Jersey como Nadus, DJ Sliink y UNIIQU3 han encontrado a su fanaticada entre los oyentes del EDM en años recientes.— Colin Joyce

69. CETANA and moistbreezy – «Running» (2016)

Tal como sugiere el título, este single de Dim Mak es un ejercicio hecho sobre una locomotora a toda velocidad. Arpegios agitados girando en moción frenética dirigiéndose hacía un precipicio. Luego parecen virar y caer por el abismo sin darnos aviso del vértigo que se nos avecina. —Colin Joyce

68. Ellie Goulding – «Lights» (2011)

Aquí no van a encontrar ningún drop, y en caso de querer buscarlos pueden chismosear el remix de Bassnectar. Sin embargo, los síntes luminiscentes y los beats de house metálicos creados por el equipo Biffco ayudó a que esta canción sonara en todos los festivales habidos y por haber. Algún tiempo después de su lanzamiento, Goulding colaboró con algunas figuras grandes del EDM, pero «Lights» sigue siendo su acercamiento más evidente a las pistas de baile. El track ofrece ese momento de descanso que se necesita en medio del caos. —Colin Joyce

67. Unicorn Kid, «Need U» (2012)

Se podría llegar a decir que lo que llevó al productor irlandés Unicorn Kid a producir este el eufórico track, «Need U», fue que el trance no era lo suficientemente extravagante. La canción venía con una versión sonora muy divertida, además de un video inspirado en el anime, que intentaba bajarle la seriedad que a veces inunda la cultura trance. muchas canciones funcionan con las mismas ideas enérgicas, pero Unicorn Kid encontró la forma de hacerlas de forma ligera. —David Turner

66. Flosstradamus, «Rollup (Baauer Remix)» (2012)

Cuando estaba en la universidad, pasaba mucho tiempo en mi Chevy Cavalier viejito. Encontré la manera de volver mierda el radio hasta que solamente funcionaba en modo CD, así que me tocó grabar mixes bien curados para que sonaran en loop. Lo maneje de esa forma hasta que el carro murió (por causas naturales). Este remix estaba presente en 75% de esos CDs. Mis amigos todavía me dicen que cada vez que oyen esa canción se acuerdan de lo vuelto nada que estaba mi carro. Sigo pensando que esta canción es una boma y que mi carro era lo máximo, con todo y sus fallas. — Kitty

65. Bassnectar, «Magical World (feat. Nelly Furtado)»(2010)

Puede que se me olvide mencionar mi conexión histórica con el lord de cabellos largos conocido como Bassnectar en una de nuestras charlas de terraza en una fiesta de techno, pero mis experiencias tempranas, que incluían el uso de gafas de colores y ropa medio hippie en festivales extravagantes, fueron las que iluminaron mi camino profesional y de vida.

Esta canción era lo que sonaba de background en mi mente en ese entonces. Mi primer amor del dubstep fue Lorin Ashton, y su himno canonizado es este track con Nelly Furtado, «Magical World». Ese bajo en movimiento me teletransporta a esos tiempos que huelen a rastas y mar, totems y aceite de pachulí. Ha pasado una década desde que esa canción salió, pero uno de sus comentarios top de Youtube resume mis sentimientos: «La puta nostalgia me gana». —David Garber

64. Lorde, «Tennis Court (Diplo’s Andre Agassi Reebok Pump Remix)» (2014)

Esta vuelta de Lorde muestra la manera en que Diplo hace las transformaciones tácticas de las melodías de una popstar en chirridos de delfines sintéticos. Al parecer le gustó la cosa, porque las usó el año siguiente para su canción «Where Are Ü Now» .— Ezra Marcus

63. Dimitri Vegas, Martin Garrix, & Like Mike, «Tremor» (2014)

Tres residentes de grandes clubes demuestran aquí no solamente sus habilidades como productores, sino como matemáticos. Pegados al beat 4/4, una melodía consistente empieza a sonar como trancera. Los elementos entran y salen con suma precisión, los drops se dividen y se multiplican conforme se desenvuelve la canción. Es la fórmula del EDM perfeccionada, una clase magistral de física de parque de diversiones y fuerza centrífuga. —GRRL

62. Hardwell, «Spaceman (Carnage Remix)» (2012)

Este remix del «Spaceman» de Hardwell es un ejemplo perfecto de Carnage haciendo lo que mejor sabe hacer: traer síntes interestelares y estrellarlos en tierra en mil pedazos. No hay mucho más por decir del track, es puro hype estúpido. —GRRL

61. Nero, «Promises (Skrillex & Nero Remix)» (2011)

Justo en el momento clímax del hype americano por el dubstep, llegó esta colaboración entre los de las estrellas más grandes del género: Nero y Skrillex. Juntos hicieron el remix de «Promises», un track sacado del álbum debut del 2011 Welcome Reality. Con el toque de Skrillex, este track que de por sí ya es pesado en términos de bajos, se convierte en un frenesí caótico de vocales cortadas y sintetizadores sucios; el equivalente musical a añadirle un shot de expresso a un Red Bull. — Krystal Rodriguez

60. Peking Duk, «High (feat. Nicole Millar)» (2014)

Si alguno de los artistas del chillwave permitieran que los toques nostálgicos inundaran sus tracks nebulosos, podrían llegar a sonar parecido a los cuatro minutos de los sintetizadores ahogados y los sampleos vocales de «High» del dúo australiano. Tiene una que otra letra sobre todas las formas en las que el amor es como una droga, pero en una medida mesurada. Si crees haberla oído antes pues no te equivocas, es muy buena.— Colin Joyce

59. NGHTMRE & Loudpvck, «Click Clack» (2016)

¿Han visto lo que puede hacerle una prensa hidráulica a unos parlantes? Este track tiene efectos parecidos a eso.—Colin Joyce

58. TOKiMONSTA, «Mileena’s Theme»(2011)

Algunos de los drops más feos han pertenecido a los soundtracks de videojuegos, pero esta canción le trajo todo el spotlight a TOKiMONSTA. Compuesta para un álbum colaborativo de 2011 para una instalación del legendario juego de violencia Mortal Kombat, este track está armado de síntes tenebrosos y es medio gore. Es un tributo a la luchadora titular Mileena, una asesina que ocasionalmente usa sus afilados colmillos para arrancarle la cabeza a sus enemigos.— Colin Joyce

57. Calvin Harris, «Let’s Go (feat. Ne-Yo)»(2012)

Mejor conocida por aparecer en un comercial de Pepsi, «Let’s Go» logra una de las colaboraciones más complicadas, de hecho suena como cuando uno traga unos cuantos galones de una bebida gaseosa. La verdad no es tan buena en principio, pero a los pocos minutos empieza a sonar como el cielo. —Josh Baines

56. Justin Bieber, «Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj)» (2012)

Esta canción de Justin Bieber fue escrita originalmente para Clarity, el debut del 2012 de Zedd, pero lo mejor que le pasó fue no acabar allá. —Colin Joyce

55. Hundred Waters, «Show Me Love (Skrillex Remix) (feat. Chance The Rapper, Moses Sumney and Robin Hannibal)» (2016)

La original de esta canción pierde todo su peso bajo la escritura de Moses Sumney, y sumándole los versos de Chance the Rapper, esta nueva versión te pega como una dosis concentrada de vitamina D. —Colin Joyce

54. Ducky, «Work» (2016)

Ducky, el productor de Los Angeles, lanzó la antítesis escapista del EDM en su sencillo de 2016 «Work». Este track no tiene ni altos muy altos ni bajos muy bajos que te saquen del momento, solamente suena como la eficiencia industrial de los típicos productores americanos. —Colin Joyce

53. La Roux, «In For The Kill (Skrillex Remix)» (2010)

El single que sacó a La Roux al estrellato en el 2009, «In For The Kill», recibió remixes tanto de Kanye West como del papá del dubtsep, Skream, pero es difícil superar el rework afilado que le hizo Skrillex. Sacado unas cuantas semanas antes del pináculo de Skrillex, «Scary Monsters And Sprites», el productor le agregó un bajo estático y estridencias sangrientas. De alguna manera, la voz helada de Elly Jackson cortan las capas del sonido digital con sorprendente claridad. — Max Mertens

52. Wolfgang Gartner, «Illmerica» (2010)

Esta mezcla de electro te deja sin aliento, combinando la energía del escenario principal de un festival con los drops cambiantes con toques punkeros que nos recurdan a Ed Banger. El sonido de una bota peluda y neón pateándote la cara, por siempre. — Ezra Marcus

51. Flume, «Never Be Like You (feat. Kai)» (2016)

Cada pináculo electrónico de los últimos años, conteniendo los beats golpeados del hip-hop, los vocales femeninos inspirados, se mezclan en una licuadora que da como resultado esta canción llena de maximalismos pop. — Ezra Marcus

50. Carnage, «Bricks (feat. Migos)» (2014)

Llevar las tendencias raperas a conclusiones lógicas es una de las grandes fortalezas de Carnage. En 2014, el productor de EDM tocó la puerta de Migos para crear el hir de trap «Bricks», que ayudó al trio de Atlanta a elevarse justo cuando estaban saliendo de la sombra de Drake con su hit «Versace».— David Turner

49. QT, «Hey QT» (2014)

Es desafortunado que las palabras «Pc Music» causen escozor. A pesar de lo que pienses, ellos crearon la ilusión de estar creando estrellas de pop el un laboratorio, mientras coleccionaban de forma burlona canciones pop por debajo de cuerda. —Dan Weiss

48. Swedish House Mafia, «Don’t You Worry Child (feat. John Martin)» (2012)

La despedida del trio escandinavo fue su mejor momento. Esa ola tristona inclinada hacia un house progresivo tiene la capacidad de sobredimensionar las emociones para soltar una serie de drops que se sienten como si todo un estadio fuera a romper en llanto. Su título era una sutil consolación para los fans, como si quisieran decir «no sabemos que viene después, por ahora tenemos esta canción.» — Colin Joyce

47. Eric Prydz, «Opus (Four Tet Remix)» (2015)

Sutil no es un adjetivo que se use muy seguido para describir la música pomposa del músico sueco Eric Prydz. Sin embargo el mix de nueve minutos de Four Tet para «Opus», que surgió tras un simple tweet del productor británico, logra poner al público tranquilo mientras se genera la tensión adecuada. — Max Mertens

46. Rusko, «Woo Boost» (2010)

Nunca me divertí más en la universidad que cuando con mis amigos conectábamos un iPod a un amplificador de bajos y poníamos Rusko hasta que venían los de vigilancia a callarnos. En «Woo Boost», como siempre», el pionero británico del wobble da una impecable personalidad a los bajos, mientras las melodías surfean sobre los oídos.— Ezra Marcus

45. Skrillex, «Breathe (Krewella Vocal Edit)» (2011)

Siempre me gustará la era del 2010-2012 cuando su audiencia consistía de Youtubers de Minecraft y adolescentes iracundos que hacían BMX. —Ezra Marcus

44. ZHU, «Faded» (2014)

Este tema ha mutado, en comparación con la mayoría de canciones en esta lista, ya que puede encajar más con un amanecer que con el cierre de la noche comúnmente acompañado de juegos pirotécnicos. Es un track surreal y tranquilo.—Colin Joyce

43. Kaskade, «4 AM (Adam K and Soha Mix)» (2008)

A pesar de lo buena que es esta canción, la original aún es la reina, siempre capaz de abducirte hacia un cielo neón y suave — Ezra Marcus



42. Mat Zo & Porter Robinson, «Easy» (2013)

El productor británico Mat Zo es muy bueno en darle un sabor enérgico a este tema de house progresivo, adorado por los amantes meticulosos y hasta insoportables del mundo fitness. Porter Robinson le inyecta un poco de alma a la escarcha de alta definición, cortesía de unos vocales altamente manipulados con un toque oscuro. —Ezra Marcus

41. Baauer, «GoGo!» (2015)

«GoGo!» es uno de los esfuerzos más destructivos de este productor, el bajo va al ritmo de una excavadora, tumbando todo a su paso. Los vocales cortados florecen de la canción como naciendo de los escombros. —Colin Joyce

40. Duck Sauce – «Barbra Streisand» (2010)

Todos juntos: WOOO, WOOO, WOOO-OH. WOOO, WOOO, WOOO-OH. WOOO, WOOO, WOOO-OH. WOOO, WOOO, WOOO-OH. WOOO, WOOO, WOOO-OH. WOOO, WOOO, WOOO-OH. WOOO, WOOO, WOOO-OH. WOOO, WOOO, WOOO-OH. WOOO, WOOO, WOOO-OH. —Max Mertens

39. Waka Flocka Flame, «Hard in Da Paint (Bellizio Remix) (Crizzly Edit)» (2011)

A pesar de que ya va más de la mitad de una década desde que este edit llegó a Soundcloud, todavía me persigue. Este tema puede aparecer en cualquier lugar: desde una fiesta casera tranquila hasta en el clímax de un set de EDC. Este remix, como muchos en esta lista, usa los drops como arma mortal, lo que hace que escapar de ella se vuelva más complicado. —Colin Joyce

38. RL Grime & What So Not, «Tell Me» (2014)

Dos de las grandes figuras del trap acabaron por colaborar en el 2014 para hacer este ensamblaje que suena como un demonio en speed con múltiples subidas de energía. —Colin Joyce

37. Flosstradamus & DJ Sliink, «Crowd CTRL»(2013)

Flosstradamus parecieron entender bien el fenómeno viral de hacer música para los mega festivales. El dúo da tumbos calculados entre una variedad de sonidos abductores, bajos rompe oídos y percusiones marciales. —Colin Joyce

36. Carnage, «I Like Tuh (feat. iLoveMakonnen)»(2015)

Existe una razón por la cual esta canción suena en el trailer de la película American Honey de Shia Lebouf, que es báscimante tres horas de adolescentes haciendo locuras, teniendo sexo y ocasionalmente vendiendo revistas. —Ezra Marcus

35. TroyBoi, «Afterhours (feat. Diplo & Nina Sky)»(2015)

La razón por la cual esta canción está en casi todas las playlists de Apple contenidas bajo el género trap, se debe a la colaboración con Diplo. La canción es una coalición entre pensamientos que se tienen mientras se está high en MDMA, y fiestas que nisiquiera pueden llegar a existir. — Kitty

34. Mija and Vindata, «Better» (2016)

Las producciones del género fk de Mija se han vuelto especialmente adeptas a invocar euforia en estos últimos años, y este es uno de los esfuerzos más felices. Sonríe, lo mereces. —Colin Joyce

33. Farrah Abraham, «The Phone Call that Changed My Life» (2012)

Hace cinco años, la estrella adolescente Farrah Abrahams lanzó My Teenage Dream Ended, una disco sobre las rupturas amorosas y el embarazo que confronta seriamente a más de uno. El álbum abre con «The Phone Call That Changed My Life», que utiliza un auto-tune fuera de nota y drops de dubstep, no para inducir placer, sino para que el oyente sienta el horror corporal que sintió cuando se enteró que estaba embarazada. — Ezra Marcus

32. Diplo, «Express Yourself (feat. Nicky Da B)»(2012)

En resumidas cuentas, Nicky Minaj te anima a abrir las piernas, ponerte de cabeza y subir de arriba para abajo. —Colin Joyce

31. DJ Snake & Lil Jon, «Turn Down For What»(2013)

Sabes que una canción tiene su estatus en la cultura de las masas cuando Tim Gunn y Heidi Klum intentan seguir un coro que en que Lil Jon básicamente grita como simio. —Larry Fitzmaurice

30. Krewella, «Enjoy the Ride» (2013)

Krewella solían ser las reinas del synth pop con drops que todos los sellos del género buscaban en su momento. «Enjoy the Ride» no fue el sencillo más exitoso en las tablas, pero es su mejor expositor.— Colin Joyce

29. Dada Life, «Kickout the Epic Motherfucker»(2012)

Estos gemelos calvos de Suiza hacen un electro house muy formidable para aquellos que aman los compilados de FailArmy y que se ponen máscaras de caballos para ir a los festivales. —Ezra Marcus

28. David Guetta, «Without You (feat. Usher)» (2011)

Usher explicó el momento más grande el EDM fusionado con el R&B: «Cuando ves el R&B, el pop y la electrónica juntándose, ves la realidad de la música.»— Ezra Marcus

27. Major Lazer & DJ Snake, «Lean On (feat. MØ)»(2015)

Diplo se ha pasado toda su vida adulta viajando por el mundo, infiltrándose en las tendencias musicales y siendo promotor e influenciador de fiestas. Aquí, DJ Snake le ayuda a escalar el monte Everest. —Dan Weiss

26. The Chainsmokers, «Closer (feat. Halsey)» (2016)

El hit número uno de The Chainsmokers con Halsey es, posiblemente, la representación más pura de la injección lenta del EDM al torrente sanguíneo del pop y viceversa.— Colin Joyce

25. Dillon Francis & Diplo, «Que Que (feat. Maluca)»(2011)

Con la asistencia del cantante Maluca, Francis y Diplo lograron hacer que los síntes daneses sonaran de forma bochornosa. — Ezra Marcus

24. Rustie, «First Mythz» (2015)

El productor escocés dobla la historia del maximalismo de la música electrónica: trance, house progresivo, EDM, y bueno, más que todo trance, y la convierte en un delfín de origami. —Colin Joyce

23. Afrojack, «Take Over Control (feat. Eva Simons)»(2010)

Este track de Afrojack llegó a ser el número uno de los Billboard Dance Charts por seis semanas seguidas y llegó a ser la número 41 en el Hot 100. — Colin Joyce

22. Lil Jon, «Outta Your Mind (feat. LMFAO)» (2010)

Redfoo y Sky Blu tienen canciones más populares que «Outta Your Mind», pero ninguno de sus hits pegó con tanta velocidad como un ladrillo atravesando una ventana como el álbum de Lil Jon, Crunk Rock..— Ezra Marcus

21. Kid Cudi, «Pursuit Of Happiness (Steve Aoki Remix)» (2009)

Este video de Dim Mak tocando la canción en Mysteryland del 2013 resume todo lo que produce el track: ponques voladores, un mar de glow sticks aventados al ritmo de la música, una lluvia de champaña y el «salto Aoki». Son seis minutos y trece segundos de puro éxtasis en la audiencia, y si esto no te pinta una sonrisa en la cara, perdón, no sé cómo ayudarte. —Max Mertens

20. Sleepy Tom & Anna Lunoe, «Pusher» (2015)

Este tema es una combinación entre los vocales perfectamente afinados de Lunoe en conjunto con los drops salvajes hace de «Pusher» una especie de hedonismo contemplativo. — Larry Fitzmaurice

19. The Bloody Beetroots, «Warp 1.9 (feat. Steve Aoki)» (2009)

Este giro lanzado en el 2010 representó un auge tanto para el EDM como un fenómeno comercial, como para una tendencia más agresiva del sello Dim Mak de Steve Aoki. Tal vez, «Warp 1.9» fue el resultado de que Aoki decidiera hacer dupla con The Bloody Beetroots: momento correcto en el lugar indicado. A diferencia de los estándares excesivos del EDM, TBB ofrecía algo más oscuro, más crudo y más gótico. Y sumado a la energía imparable de Aoki, este track suena como una dosis de ácido digital.— GRRL

18. Madeon, «Finale» (2012)

Era cuestión de tiempo para que algún mago del FL Studio se tropezara con el espíritu neón y pesado del trabajo como solista de Phil Collins. Y como un corte de estudio perdido del álbum No Jacket Required de 1985, «Finale» es un drama pop en su máximo esplendor. — Colin Joyce

17. Calvin Harris & Rihanna, «We Found Love»(2011)

Es casi que imposible decir cuál ha sido el tema más icónico de Rihanna; ¿Será «Umbrella», «Work», o esta colaboración que hizo junto a Calvin Harris? «We found love» trasciende del EDM, no deja que el oyente escape, intenta que se mantengan calmados en medio de la tormenta. —Dan Weiss

16. REZZ, «Edge» (2016)

REZZ logró ser prominente gracias a su firma con deadmau5, pero su música es mucho más oscura de lo se espera. «Edge», su hit más grande, cabalga a un ritmo industrial. Su sintetizador monótono y sus bajos nauseabundos lo vuelve más desolador que el resto de cosas en la órbita de EDM, y eso la hace bella. —Colin Joyce

15. Porter Robinson & Madeon, «Shelter (Slushii Remix)» (2017)

Cuando perfilamos al joven productor de Jersey, Slushii, nos contó que su meta era hacer lo música más «sentimental» posible. Slushii ama la cultura kawaii (su logo es una adorable y antropomorfa bebida suave modelada en una cara de Yu-Gi-Oh) y en esta canción, su producción está inundada con física de caricaturas y sentimentalismo exagerado del anime.—Ezra Marcus

14. Deadmau5, «Raise Your Weapon» (2011)

«Raise Your Weapon» de deadmau5 se destaca su tinte emocional como si fuera todo un himno emo. «Rippin’ my heart was so easy, so easy», empieza la vocalista Greta Svabo Bech sobre pianos que comienzan a incubarse. Este track track de tres actos se convirtió en el sonido de house progresivo del productor canadiense, y tiene una conclusión de dubstep devastadora producto de la maquinaria de influencia de Steve Aoki. —Krystal Rodriguez

13. Nero, «Dark Skies» (2015)

Muchos de los actos de EDM son bulliciosos y divertidos, pero pocos logran ser oscuros, románticos y elegantes como Nero. —Ezra Marcus

12. TNGHT, «Higher Ground» (2012)

Parándose sobre los cimientos del hip-hop sureño de principios de los 2000 construidos por productores como Polow da Don y Lex Luther, este track rompe vidrios con bajos pesados es la canción que constituyó el puente entre el EDM de estadio y el rap. —Max Mertens

11. Kanye West, «Mercy (RL Grime & Salva Remix)»(2012)

«Mercy» es todo lo que podrías esperar de una canción medio posuda de Kanye West. Si este remix no existiera, la original se hubiera quedado en la profundidad de las tinieblas, donde seguramente pertenece. — Max Mertens

10. Cashmere Cat, «Mirror Maru» (2012)

Con su rápido ascenso, Magnus August Høiberg intentó cultivar una cepa más introvertida del EDM. «Mientras estaba haciendo esa música, pensaba más como una niña o un niño que esta solo en su cuarto escuchándola, y luego una audiencia volviéndose loca», le dijo a THUMP a principios de este año.

9. Major Lazer, «Pon De Floor (feat. Vybz Kartel)»(2009)

Los mejores momentos en el LP de Diplo y Switch del 2009 bajo el nombre de Mayor Lazer ofrecían una visión deforme del dancehall; encontraron un nicho pastiche de la cultura que pedía a gritos que interpretaran sus sensaciones alienígenas. — Max Mertens

8. Marshmello, «Alone» (2016)

Es un milagro que una canción pueda sentirse tan llena del vacío que intenta expresar, sus vocales digitalizados son como una encarnación de la soledad y aislamiento que se vive en el siglo 21. También está el detalle de que el productor no proyecte una imagen humana, más allá del tema del casco, Marshmello solamente viste de blanco y no se comunica con el mundo mediante entrevistas, sino a través de captions de Instagram.— David Turner

7. Porter Robinson, «Sad Machine» (2014)

El título de este dúo post apocalíptico conformado por Robinson y una pieza de software que hace vocales es la misma clase de tecnología que hace que Hatsune Miku sea real. Ambos cantantes suenan como androides, deslizándose en cámara lenta dentro de un cosmos inverosímil en busca de contacto humano. El beat es apropiadamente ligero; un collage de digitalismo sintético hinchándose dentro de espacios pequeños. —Colin Joyce

6. Jack Ü, «Where Are Ü Now (feat. Justin Bieber)»(2015)

¿Dónde estabas la primera vez que oíste «Where Are Ü Now»? Yo estaba tomándome un café de desenguayabe camino a trabajo, por ejemplo. Fue un momento silencioso para Diplo, y cuando lanzó esta canción volvió a posicionarse como uno de los productores de pop más exitosos. — Larry Fitzmaurice

5. Justice, «D.A.N.C.E.» (2007)

Este tributo monolítico a Michael Jackson contenía una multiplicidad de referencias de niños cantando en coros, cuerdas disco, arpas y la firma de los bajos andantes de Ed Banger con toda clase de tocados que no se han visto desde entonces. Nadie se ha conectado tanto con la música dance y el rock & roll como este tema. — Dan Weiss

4. Flux Pavilion, «Bass Cannon» (2011)

Existen personas (locas) que afirman que el dubstep fue realmente el último sonido original. Piénsenlo: cuando emergieron esos tumbos demoniacos alimentados por una generación que parecía llena de bebidas energéticas y violencia, ofrecieron algo que dejó en shock a la cultura popular de la música. — Ezra Marcus

3. Britney Spears, «Till the World Ends» (2011)

¿Será que Britney Spears inventó el EDM? —Larry Fitzmaurice [Nota de la traductora: No puedo creer el resto de este párrafo, así que los dejo con esa pregunta que se hicieron estos muchachos]

2. Avicii, «Levels» (2011)

Imagina «Levels» en una aspiradora. Olvida a los típicos gringos de fraternidad, los festivales y cada vez que la oíste saliendo de los parlantes de alguna tienda de ropa. Sacado de sus contextos típicos, hay algo extraño sobre esta canción. Esto podría ser lo más EDM dentro del EDM que existe.— Ezra Marcus

1. Skrillex, «Scary Monsters and Nice Sprites» (2010)

¿Se acuerdan cuando la gente odiaba a Skrillex? Se siente como si hubiera sido hace años, pero hubo un momento en el 2010 en el que solamente el hecho de mencionar a Skrillex hacía que la mayoría de las personas (sobre todo a los críticos de música) se volvieran locos. Estaba pervirtiendo la verdadera naturaleza del dubstep, según ellos, su peinado era una mierda, según ellos, solía ser emo (eso si es real), además sus fans era terribles.

Como mucha de la crítica musical, muy poco de estos acercamientos han perdurado en los años, y la canción que empezó todo el debate, «Scary Monsters and Nice Sprites», todavía tiene toda la chispa. Es la combinación de bajos completamente densos, juegos de video juegos retro, sonidos eléctricos y un montón de otras cosas singulares irreconocibles.

