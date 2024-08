El futuro del metal: 10 álbumes debut para cabecear con furia

Con la cantidad de música que se lanza a diario es bastante difícil elegir qué escuchar, mucho más cuando se trata de artistas emergentes, los cuales suelen estar fuera de nuestro radar. En un mercado tan saturado en el que pareciera por momentos que todo ya se hizo, que todo suena igual y en el que todas las plataformas digitales y medios especializados acaban por mostrarnos lo mismo, hay que saber bien a qué dedicarle nuestro tiempo y nuestro preciado dinero.

A veces tanta abundancia nos ahoga, tanto que pareciera que estamos viviendo una crisis de sobresaturación musical. Pero no todo está perdido, ya que el 2017 nos ha entregado una gran variedad de bandas nuevas con sonidos y propuestas interesantes que vale mucho la pena conocer.

Videos by VICE

Para ayudarlos a explorar ese océano infinito de música, y por qué no, presentarles a su nueva banda favorita, les traemos una lista de diez grupos cuyos álbumes debut hay que tener en el radar porque están reescribiendo la historia de la música pesada, y el futuro ya está aquí.

Por cierto: Les recomendamos escuchar los trabajos en su totalidad, una sola canción no define a un disco completo.

Zeal and Ardor – Devil Is Fine

Esta es quizá la propuesta más interesante del listado porque se atrevió a mezclar, con una sincronía impresionante, géneros tan lejanos y distantes como lo son los cantos africanos espirituales, el black metal y la música electrónica. Creado por el músico suizo americano Manuel Gagneu, Zeal and Ardor surgió como respuesta a un comentario recibido en un blog, en el que le dijeron que por ser negro debería hacer «música de negros». Y lo hizo de forma genial. Devil is Fine fue lanzado oficialmente a finales de 2016 y relanzado por la disquera MVKA el 24 de febrero de 2017.





Brutus – Burst

La música no solo se clasifica como pesada cuando lo es de una manera obvia y estridente, y este trío demuestra que las melodías disonantes, los ambientes atrapantes, las baterías densas y las voces «limpias» que se quiebran y se elevan, pueden tener un efecto muy poderoso. El debut de esta banda originaria de Bélgica y liderada por su baterista y vocalista Stefanie Mannaerts, por momentos hace pensar en que es en un hijo entre White Lung y Deafheaven, pero un poco más colorido. Burst es bastante difícil de clasificar dentro de un solo género musical: tiene un poco de math rock, un poco de stoner y sludge, un poco de hardcore punk, una densidad tremenda y unos pasajes sonoros muy bien logrados.Además de una fuerte carga emocional lírica. Quizá sea el debut del año. Recomendamos escucharlo empezando por la última canción.



Gutgrinder – A Prophecy of Sacrilege



Sin duda el debut colombiano del año. Esta agrupación caleña arrasó con todos los lanzamientos de metal en el país, y presenta una calidad técnica impresionante y una densidad tremenda que no se queda corta ante los mejores exponentes de cualquier lugar del planeta. Las canciones de A Prophecy of Sacrilege parecen tener mil cuerdas atacando los oídos del oyente. El nuevo soundtrack del averno ha salido de la sucursal del cielo.

Lea También:





Necrot – Blood Offerings

Este trío proveniente de Oakland, California, se formó hace seis años y llevan cinco lanzando demos. En 2017 finalmente grabaron su primer disco, Blood Offerings e inmediatamente quedó nominado a ser uno de los mejores álbumes de death metal del año. Este es un proyecto crudo, agresivo, asesino y muy bien ejecutado que se destaca por encima de la montaña de bandas nuevas que quieren sonar a viejo. Sus cuerdas y percusiones nos remontan a lo mejor de la era en que el death metal nacía, pero junto a la calidad de producción que esta época ofrece.



Wormwitch – Strike Mortal Soil

Lo que estos canadienses traen es frescura dentro de la fusión black metal-crust, un género que ha ganado mucha popularidad en años recientes, aunque el 90% de las bandas suenan igual. Strike Mortal Soil es un excelente debut en el que sus autores no se limitan únicamente a la brutalidad (la cual saben ejecutar y ubicar perfectamente), sino que le añaden muchos elementos de rock n roll, que da como resultado un sonido a veces lento y denso, a veces veloz y despiadado, y sobretodo muy llamativo, pegajoso, disfrutable y pesado.



Nova Collective – The Further Side

Conformada por miembros de bandas como Cynic y Between The Buried and Me, Nova Collective y su debut, The Further Side, son un orgasmo auditivo para los amantes de lo progresivo. Lo que estos norteamericanos hacen es una fusión que abarca rock y metal, con elementos de jazz y ciertos toques de música clásica adaptada a la modernidad de sus instrumentos y los tipos de arreglos que implementan. Todo este espectro no hace más que apresar al oyente en una espiral ascendente de sinestesia. A veces la música pesada puede ser muy relajante.



River Black – River Black

El debut homónimo de esta banda estadounidense, que cuenta en sus filas con reconocidos músicos como el baterista Dave Witte (Municipal Waste, Human Remains), es una combinación muy agresiva entre hardcore y thrash metal con la vena palpitante de los desaparecidos Burnt By The Sun. Sonidos directos y sin rodeos que surgen como respuesta a la música pesada excesivamente elaborado de hoy en día. Muchas veces no hay nada mejor para la sed que un simple vaso de agua pura.



Dead Cross – Dead Cross

Dead Cross es la prueba de que las mejores cosas son esas que no se planean tanto. Con la llegada casi inesperada y de último minuto del polifacético Mike Patton en las voces, y el monstruo de la percusión Dave Lombardo (Suicidal Tendencies, Misfits, Slayer) al mando, este proyecto solo pudo resultar en algo tórrido que no puede describirse. Como todo lo que tenga el sello Patton, se siente como si hubiese decenas de maniáticos gritando y cantando.

Lea También:





The Lurking Fear – Out Of the Voiceless Grave

Out Of The Voiceless Grave es el disco debut de una banda nueva conformada por perros viejos del death metal entre los que se encuentra el sonriente y carismático profesor de bachillerato de medio tiempo, Tomas Lindberg (Grotesque, At The Gates, Disfear, Lock Up). A diferencia de todos sus otros proyectos (que generalmente acaban tirando para el mismo espectro sonoro) el desgaste que ha sufrido la voz de Lindberg se torna en un pro muy bien utilizado en este disco, en el que cada grito se siente como si proviniese de un hombre que está desgarrándose la garganta por dentro, mientras su lamento resuena entre instrumentos que lo quieren ahogar.

Loviatar – Loviatar

El debut de estos estadounidenses es un viaje del post doom, una ventana entreabierta a otra dimensión. Salidos de la cuna de Sleep e Isis, sus voces limpias unidas a cuerdas y percusiones sucias, hipnotizan en este trabajo conceptual que se divide en cuatro intrincadas partes (la última canción dura diecinueve minutos).

Sigue a Noisey en Facebook.