Avicii colgó los guayos, dio su celular e ignoró nuestros mensajes

¿Escuchaste eso? ¿Ese «bang», ese estruendo? Ese fue el sonido de todo cambiando para siempre. Señoras y señores, Avicii se ha retirado de la música. Casi. Sí, leíste bien: el rey del EDM, como ha sido llamado por muchas personas, ha abdicado. Abandonó el edificio, se bajó del barco. Buenas noches. Sayonara. Hasta aquí fue. Fin.

En un comunicado publicado en su sitio web, Avicii, aka Tim Bergling, reveló que no le veremos de nuevo. Bueno, va a terminar su tour pero después de eso no seguirá tocando en vivo. Entonces, no es que deje de hacer música, pero si quieres ver al hombre en carne y hueso tendrás que volverte amiguísimo de él (cosa que puede resultar más fácil de lo que parece, sobre eso hablaremos más adelante). El comunicado es bastante largo, y pasa de los lugares comunes a algunos comentarios megalomaníacos que le escucharías a algún aficionado de El Aprendiz que ha decidido retirarse a los 35 años tras haber trabajado 14 en Goldman Sachs.

«Gracias por dejarme cumplir tantos de mis sueños», dice. «Estaré por siempre agradecido de haber experimentado y logrado todo lo que he hecho con la ayuda de mi equipo y mis amados fans. Gracias a todos mis compañeros en la industria por construir un nuevo movimiento que se tomó el mundo por sorpresa y tuve la fortuna de estar en medio de este. Gracias a mis compañeros de todos estos años que han creído en lo que he creado y quisieron amplificar mi trabajo hacia una presencia realmente global».

Ah, el glorioso propósito del artista, el de establecer una presencia completamente global. Que chimba. También, al final del comunicado, el hombre detrás de los clásicos «Wake Me Up» y «Levels» incluyó su número de teléfono en una posdata bastante interesante: «P.S. Tengo un nuevo teléfono entonces pueden escribirme al +46769436383. Ténganme paciencia, puede que no les conteste super rápido. X»

Avicii disfrutando de la culinaria de Islandia



Entonces, siendo buenos periodistas, intentamos chatear con Acivii. No respondió cuando lo llamamos, entonces le escribimos. Esto es lo que pasó cuando le escribimos a Avicii.

Hey, parce.



¿Estás de acuerdo con que «la única manera de conocer a una persona es amarlos sin esperanza?

¿Wonderwall sí es bueno?

¿Parce, está ocupado? perdón si te molesto.

No quiero ser una molestia pero sería bueno escuchar de ti cuando tengas la oportunidad, ha pasado un tiempo desde que hablamos por última vez.

¿Todo bien?

No quiero que te molestes conmigo.

Por favor vuelve.

Por favor.

No fue mi intención molestarte.

Lo siento.

Por favor créeme.

He intentado ser una mejor persona.

Honestamente.

¿Tim?



¿Timmy?

No abandones a Mae.

No sé quien es Mae.

Lo siento mucho.

Por todo esto.

**

