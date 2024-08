A favor de que el Ayuntamiento de Bilbao te diga cómo meterte las rayas

Todo empezó en las fiestas de Aste Nagusia de Bilbao. En concreto, en el punto de información personalizada que el Ayuntamiento instaló en el centro. En él se advertían los riesgos del consumo de alcohol y otras drogas a todo aquel que así lo deseaba. También se entregaban unas tarjetas, similares a las bancarias, en las que se podía leer «Pica bien tu raya» y los riesgos de no hacerlo. Todo empezó en las fiestas de Aste Nagusia, en el centro de Bilbao, pero continuó, como siempre, en las redes.

La campaña en particular y el Ayuntamiento en general se convirtieron en el blanco de la mofa y la crítica. A la hoguera con ellos, están incentivando que la gente se meta por la tocha, pensaban algunos. Otros repetían en bucle la broma fácil del speed y los vascos. Pero nadie reparaba en la importancia de que las instituciones no miren para otro lado cuando se trata del consumo de alcohol y drogas. Algunos, incluso, hacían campaña con ello.

Nadie mencionaba lo positivo (y lo necesario) de minimizar los riesgos de la ingesta de estupefacientes ni que la reducción de riesgos y daños (RdR/D) está contemplada dentro de la Estrategia Nacional de Prevención, que viene implementándose en nuestro país desde hace décadas.

Tras la polémica, el consistorio bilbaíno decidió retirar las tarjetas de la discordia, que iban acompañadas de un folleto con el mismo objetivo que animaba a los consumidores a no compartir tu rulo.

Pero, ¿qué es lo que no hemos entendido? Que el Ayuntamiento te advierta que te piques bien las rayas no es una invitación a meterte líneas como la M30. Y que te diga que no dejes mazacotes en tu gramo es importante por dos razones: porque seguramente nadie te lo haya dicho antes, sobre todo si eres muy joven, y porque destina una parte de su presupuesto a proyectos relacionados con la salud. Y minimizar los riesgos de una ingesta, la de alcohol y otras drogas, que va a producirse a pesar de las prohibiciones, es una cuestión de salud.

Contactamos con Yolanda Díez, Concejala Delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, y nos cuenta que las acusaciones de «invitar al consumo» les cogieron de sorpresa. «El punto de información sobre drogas en diferentes ámbitos de ocio juvenil como tal se viene desarrollando desde el 2008, ininterrumpidamente, por el Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, mediante su equipo técnico municipal experto en adicciones. Nunca habíamos tenido ningún problema al respecto».

Cuando le preguntamos por las tarjetas de la discordia afirma que «el material en cuestión solo se entregó durante los días en los que el punto de información se instaló en las fiestas, y únicamente fue utilizado en la prevención personalizada selectiva e indicada, no universal; esto es, esta documentación se entregó exclusivamente solo a aquellos que afirmaron ser consumidores o que iban a consumir esa noche».

Contactamos con Energy Control, el proyecto de ABD pionero en abogar por la reducción de los riesgos asociados al consumo recreativo de drogas. Ellos también han sido acusados de promover el consumo en alguna ocasión.

«Alguna gente no entiende este tipo de iniciativas porque estamos adoctrinados en un mensaje de que las drogas son malas, todas y consumidas de cualquier modo, cuando realmente no es una axioma cierto. Cuando hablamos de drogas como el alcohol, se entiende que existe un consumo moderado, pero cuando hablamos de drogas ‘ilegales’, a muchas personas les cuesta entenderlo», comenta Núria, coordinadora del proyecto.

En el caso del Ayuntamiento de Bilbao, el problema es que se ha descontextualizado el mensaje. «Debe tenerse en cuenta dónde y a quién va dirigido este material. Tan inoperante e ineficaz es distribuir un mensaje como ‘hazte tu rulo’ en TV dirigido a toda la población, la mayoría de la cual no está en contacto con drogas ilegales, como difundir un mensaje de ‘No a las Drogas’ en un espacio de fiesta, donde la mayoría sí lo están», afirma Núria.

Aunque la controversia ha empañado el objetivo final de la campaña del consistorio bilbaíno, seguro que más de uno se acuerda de las tarjetas cuando proceda. Y, aunque sea por la polémica que han generado, aunque las hayan retirado, cumplirán con su objetivo: que consumamos de manera segura si decidimos consumir. Que piquemos bien las rayas.