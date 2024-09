Bastardos Podcast 025: Ortzy

En noviembre de 2016, Ortzy, el DJ colombo-español se lanzó una vez más al ruedo internacional como solista con su primer sencillo firmado con Universal Music. «Crazy Life«, producida junto al canadiense Alex Staltari, fue el himno del Storyland Festival 2017. Junto con Moska, el DJ y productor quien actualmente reside en Holanda, es uno de nuestros más fuertes representantes en la escena electrónica global, labrando una carrera en la industria durante más de 14 años.

Junto con el DJ argentino Nico Hamuy crearon HIIO, un proyecto musical que ha sido apoyado por nombres como Hardwell, Tiësto, Armin Van Buuren, Avicii y Fedde Le Grand, entre otros. Hoy por hoy, Ortzy es un productor firmado con sellos importantes como Universal Music, Spinnin, Revealed y Armada Music. Entre sus logros se puede destacar el llegar al #1 del Top 100 en ventas de Beatport con «Party In Miami» y el participar en festivales masivos como Tomorrowland, Creamfields, Mysteryland y Storyland de Colombia, entre otros.

Para usted qué condimentos debe tener un mixtape o podcast ideal, o si no le molesta la palabra: perfecto…



Para mí un podcast ideal debe llevar un poco de todo, no debería ser igual a un set en vivo que haría en un club o festival. Un podcast debe ofrecer canciones desconocidas, estilos diferentes, artistas diferentes, obviamente incluir alguno que otro track conocido que me guste pero no incluir las mismas canciones que todo el mundo ya está acostumbrado a oír, o al menos hacerlo en versiones muy nuevas.



¿Qué maquinaria o herramientas utilizaste para la realización del podcast?



Cuando es un set que realizo en mi estudio, lo creo con Ableton Live y uso algunos pluggins de waves para ecualizar y masterizar.



¿En qué entorno o situación quisieras que se escuchara esta sesión?



Este es un podcast que puede escucharse en todo tipo de ambiente. De hecho tiene la curva de energía que normalmente me gusta llevar en mis shows también, que es comenzar con BPMs que no pasen de 125 y terminar con música de estilos un poco más de club o festival a 127. Por eso incluí artistas de varios estilos muy diferentes.



¿Cuál es tu DJ latinoamericano favorito?



Creo que el DJ que más me gustó y que tuve la oportunidad de escucharlo más de 20 veces y siempre me impresionó, fue el argentino Juan Pablo Sgalia. Su técnica, curva y espectro musical es único. Nunca vi a un DJ que conociera tanto de música, que fuera un animal con el scratch y que en cada set tocara 3, 4 ó 5 horas, ¡siempre con el club lleno! Es sin duda uno de los mejores DJs que he conocido. Como productores puedo destacar a mi gran amigo colombiano Khomha y a Ftampa de Brasil, creo que hacen música demasiado buena y por eso están al nivel que están.



¿Tienes alguna opinión sobre la música electrónica en Colombia?



Para mi la música electrónica «comercial» en Colombia está pasando por un momento crítico en todo sentido. Hay una «sobrepoblación» de DJs y productores nuevos que entraron al mercado en los últimos años, que en lugar de subir el nivel, aportar, innovar y mejorar la calidad musical de la escena y de las fiestas, lo que hicieron en su mayoría de ellos (no todos) fue impulsar una pobreza musical única en el mundo, que trajo un fenómeno de fiestas privadas cada fin de semana que tienen en retroceso a nuestro país comparándolo con el mercado mundial. Este movimiento que desarrollaron estos DJs acabó con la mayoría de buenos clubes que habían en las ciudades, hizo que los DJs internacionales ya no puedan visitarnos y hacer un buen set porque estos nuevos DJs acostumbraron al público al estilo de música que tocan ellos.

El público aprende de la música que colocamos los DJs en los clubes, emisoras y en nuestras redes sociales, pero en el caso de Colombia, muchos DJs usaron ese poder para enseñar solo canciones muy pobres musicalmente, de mala calidad y hasta para impulsar el uso de drogas. Así que esto fue lo que aprendió el publico y ahí están los resultados. Es muy triste.



¿Dónde estás y para dónde vas ahora?



Ahora estoy radicado en Holanda desde hace siete meses. Era mi sueño de toda la vida venir a este país y potenciar mi carrera. Ha sido una experiencia única, de muchísimo crecimiento como artista y como persona. Estoy aprendiendo de los DJs y productores más grandes del mundo y de las empresas más profesionales de la industria y eso me tiene muy contento. Mi plan a mediano o largo plazo es irme a vivir a Los Ángeles, creo que esa será mi próxima movida.

