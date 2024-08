El botox, los rellenos faciales y la ‘Instagram Face’ empiezan a desaparecer durante el confinamiento

Cuando Kylie Jenner salió de su auto sonriendo y sin maquillaje, los comentarios en Internet no se hicieron esperar. Llevaba una bolsa de papas fritas y vestía un conjunto deportivo tie-dye con el cabello recogido en un chongo no muy elegante. Tenía un aire de “trabajo desde casa por la cuarentena” y es mi “séptima semana encerrada”. Pero a la gente realmente no le importó el hecho de que Jenner actuara como una persona normal. Se burlaron específicamente de sus fotos de “antes” y “después” porque parecía que sus rellenos faciales se habían disuelto por completo. O como escribió un generoso usuario de Twitter, “Nooo… aunque aún luce genial”.

Es posible que durante el confinamiento los rellenos de Jenner se hayan disuelto más de lo que le hubiera gustado; pero en fotos de unos días después, incluida una sesión estilo paparazzi previamente organizada, Kylie Jenner, la reina de Instagram de lo estéticamente alterado, reapareció. Si el fenómeno de la Instagram Face fuera algo tan simple como irse a poner rellenos (que no lo es), no veríamos a jóvenes de 14 años en confinamiento luciendo justo el mismo tipo de características faciales. Los labios delineados por encima de sus bordes naturales y hacer un puchero con la boca son un truco típico para aparentar más volumen, esto junto con los bronceadores, las posturas ensayadas y FaceTune, se convierten en herramientas tan poderosos para esculpir una apariencia “racialmente ambigua” como lo son los rellenos inyectables.

Ahora bien, si las Kardashian, o cualquier multimillonario, quisieran acceder a procedimientos cosméticos no quirúrgicos durante el confinamiento, ¿alguien cree que su dinero no podría convocar a un médico con una aguja y ácido hialurónico en una hora? La sonriente Kylie Jenner se ve justo como se ha visto siempre Kylie Jenner.

Las fotos de Jenner con su rostro “naturalmente” redondo y las respuestas de la gente ante ellas, obviamente tocarían algunas fibras sensibles. Todos hemos visto los memes sobre salir de la pandemia luciendo terribles sin todos los trucos a los que recurrimos por vanidad. Los procedimientos cosméticos no quirúrgicos deben retocarse periódicamente, ya que el agente se degrada naturalmente en el organismo. Para la persona promedio, no hay forma de acudir a una clínica. Estos lugares, por supuesto, están cerrados ya que sus procedimientos no son esenciales. Si algo puede desalentar el uso excesivo de rellenos faciales, es una pandemia mundial.

Frances*, de 26 años, en la ciudad de Portsmouth, se horrorizó cuando vio las respuestas de la gente ante las fotos de Jenner: “La gente realmente odia que quienes se han hecho ‘arreglos cosméticos’ se vean mal. Tenía que ir a que me pusieran Botox y me retocaran mis rellenos cuando inició la pandemia de coronavirus, así que odio tener videollamadas con mis amigos y compañeros de trabajo. Podrían hacer comentarios al respecto”.

Anna, de 27 años, en London, me dice que se siente agradecida de haber ido a que le retocaran el relleno de sus ojos y labios dos meses antes del confinamiento. “Todo depende de cuánto tiempo dure esto”, dice. “Ya estoy empezando a ver cambios en mi cara y me preocupa qué tan larga será la lista de espera en la clínica a la que acudo una vez que termine el confinamiento”.

El Dr. Riccardo Frati de Frati Cosmetic Surgery me dice por teléfono que sus pacientes están cada vez más ansiosos por acudir a sus citas para retocar sus rellenos. “Algo que era un gusto se está convirtiendo en una necesidad real para ellos”, dice. “Esta necesidad es ajena al momento crítico al que nos enfrentamos”.

“A algunos pacientes no les importa mucho porque no tienen que salir y mostrarse ante los demás”, explica, pero otros pacientes más “obsesivos” que piensan que necesitan hacerse el procedimiento cada tres o seis meses ya están sintiendo la presión.

Frati agrega que antes del confinamiento era muy probable que los clientes fueran a hacerse mejoras en varias áreas (mentón, línea mandibular, párpado inferior, botox alrededor de la boca), lo que significa que necesitan más retoques. Pero incluso aquellos que nunca se han sometido a ningún procedimiento están indagando al respecto en mayor número. “Probablemente debido a que las personas están aburridas, no tienen que ir a trabajar y podrían tomarse el tiempo necesario para recuperarse después de los procedimientos, es que están tan impacientes por hacérselos”.

Cuando le pregunto si Kylie podría conseguir que le aplicaran sus rellenos faciales durante el confinamiento, el practicante de Harley Street se queda desconcertado. Las extravagancias de Los Ángeles son un mundo completamente distinto, pero aquí en el Reino Unido, sin importar quiénes sean los pacientes, dice, las reglas de confinamiento son estrictas. “Tengo muchos clientes británicos famosos y ninguno me ha pedido aún un tratamiento no quirúrgico”.

Una vez que termine el confinamiento, Frati otorgará citas de manera prioritaria a las personas que se sometieron a procedimientos antes de que iniciara la pandemia para que puedan realizarse sus chequeos, lo cual él cree que será el caso en toda la industria. Las personas mayores y los grupos de alto riesgo, que tienen más probabilidades de sufrir síntomas de coronavirus, deben adoptar un “enfoque cauteloso” para recibir tratamiento durante los meses venideros. Pero si todo va bien, las personas más jóvenes pueden retomar sus inyecciones una vez que se levante el confinamiento.

Hay pocas cosas que el público disfruta más que ver a los ricos y sensuales luciendo ricos y normales. Pero hubo algo en el microescándalo de Kylie Jenner con lo que pudimos identificarnos perversamente: si no son los rellenos que esculpen tu rostro, son tus raíces oscuras, tu bronceado desvanecido, los cambios en tu cuerpo o los acrílicos apunto de caer. Todos somos una especie de celebridades luchando dentro de nuestra pequeña comunidad. A menos que te hayan dado una licencia laboral y hayas hecho del ejercicio tu nueva ocupación, todos estamos afrontando la cruda realidad de nuestra verdadera apariencia física.

