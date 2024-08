El día de San Valentín es para masturbarse

No puedo reunir la energía emocional para resolver casi nada, ya no digamos las celebraciones cursis como San Valentín. El concepto, al igual que los Reese’s con envoltura rosa o las ideas de los publicistas sobre el rejuvenecimiento vaginal, es tan aburrido que incluso escribir esta oración me hizo limpiar la habitación para distraerme. Pero no me malinterpretes: estoy feliz por la gente que celebra este día con esposos, novias o citas de Tinder; estoy feliz de la misma manera en que me alegro por la gente que gana concursos y rifas. Cualquier cosa que tenga significado para la gente o que le ofrezca placer, en esta época tan sombría es válido e importante. Es por eso que paso 20 horas a la semana mirando videos de Chihuahuas bañándose. Pero quiero invitar a la gente a tener un poco más de imaginación, porque me parece que podemos hacerlo mejor un día que está tan comercializado y mediatizado que su potencial ha sido oscurecido. Y a veces imaginar más libremente requiere observar algo cotidiano bajo una nueva luz rosa: propongo masturbarnos.

La mayoría de la gente está de acuerdo en que la masturbación es buena, o hasta chingona. Por ejemplo, si hoy saliera a las calles a preguntar, la mayoría se inclinaría al micrófono para decir, «Sí, me gusta». Masturbarse es una de las formas más preciadas de dedicarnos tiempo y a nadie más, experimentar placer, encontrar el alivio brillante de las presiones banales de la existencia. No estoy diciendo esto en un tono «HORA de hacer ejercicio»; aunque he escuchado cosas geniales de hacer ejercicio y es algo que debería hacer. Lo que sí quiero proponer este día es algo que revitalice tu cuerpo y espíritu sin necesidad de inventar o soportar conversaciones. (Si el “bienestar” es tu escena, edúcate en los beneficios para la salud que tiene autocomplacerse, desde proteger contra infecciones cervicales hasta disminuir las probabilidades de sufrir cáncer de próstata.) El acto y el los efectos posteriores de autocomplacerte logran el tipo de romance, euforia y satisfacción que la cena más empalagosa y llena de trufas en un 14 de febrero podría aspirar a provocar.

«¡Pero masturbarse no es romántico! ¡Yo lo hago muy cerdo!» No me interesa qué tan asqueroso lo haces, puedes hacerlo más lindo. Enciende una vela. Aspira los pelos del perro. Tira ese viejo recipiente de yogurt o por lo menos escóndelo. Pon canciones de Frank Ocean, pero no las canciones que te hacen llorar, o quizá sólo esas si es lo que te gusta. Sin ninguna basura o filtro de Snapchat, sin comentarios de personas sobre el consumismo, el Día del Amor y la Amistad está vacío, es un día promedio en el peor mes del año (no me reclames a mí), pero podría ser hermoso. Si nos ponemos —a nuestros genitales— en el centro de todo.

Alicia Sinclair, educadora sexual certificada y fundadora de Le Wand (un vibrador que es una excelente cita para San Valentín, en mi opinión), dice que masturbarse es «una manera maravillosa de consentirte» durante ese día y ofrece algunas sugerencias para hacer de la masturbación algo más sensual aún. Porque, ¿qué tan a menudo tenemos excusas para ser más sensuales con nosotros mismos? Dejemos que el Día del Amor y la Amistad sea esa excusa arbitraria.

“Una gran forma de intensificar orgasmos y permitirte adentrarte en la experiencia es hacerlo lento”, dice. «Comienza lento y gradualmente intensifica la experiencia mientras te acercas cada vez más al clímax. Seguro, muchas veces queremos hacerlo rápido y llegar del punto A al B de la manera más conveniente que ya conoces. Sin embargo, a veces darte tiempo de explorar puede ayudarte a construir el momento y permitirte disfrutar de un rango completamente diferente de sensaciones».

Además de incorporar juguetes, quizá también quieras agregar otra mano. «Me parece que es fácil pensar que sólo necesitas una mano, y es posible que sí», dice. «Pero dos manos podría mejorar las cosas. Por ejemplo, si una mano estimula tu clítoris, intenta acariciar tu piel en otros lugares. Trátate como quisieras que te trataran en la cama, y quizá te sorprendas de la variedad de caminos de estimulación que descubrirás». Si la masturbación es una fuente de estrés o ansiedad —se te dificulta o te es imposible alcanzar el orgasmo—, aún puedes consentirte con tus propias caricias. Te prometo que será más placentero que la caja más rosa de chocolates.

Cuando hacía la investigación para hacer este artículo, le pregunté a varios amigos si planeaban masturbarse el 14 de febrero. (Conocerme no siempre es «divertido».) La respuesta más común fue: Sí, porque me masturbo casi todos los días. «Supongo, pero no tengo ningún plan en específico», me dijo una amiga que está en una relación. «La verdad, me parece que la masturbación está sobrevalorada. Está bien, pero preferiría ver la tele o comer yogurt». Otra mujer me respondió, «¡Obvio! Pero me masturbo todos los días, así que San Valentín no es diferente».

Un amigo me dijo algo que me llamó la atención. «Supongo que no planeo masturbarme en ninguna situación, sólo tomo la decisión antes de ir a la cama si me siento con ganas o no», dijo. «Espero tener una cita para el 14 que me quite esa decisión de encima, pero si no funciona, entonces utilizaré el mismo proceso de decisión y seguramente terminaré tocándome».

Rechazo la idea de masturbarse como plan B. El 14 de febrero, convirtámoslo en el plan. Por lo menos, eso lo que yo planeo hacer: quedarme en casa, hablar con la menor cantidad de gente posible y seducirme a mí misma.