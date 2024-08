Los mejores regalos para disfrutar la marihuana en 2018

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

La parafernalia para fumar marihuana ha cambiado mucho desde que se veía como si un consumidor fanático del rock hubiera labrado el logo de una bebida energética sobre una pedazo de vidrio. Uno de los resultados más dulces de que las mujeres empresarias hayan entrado en la industria del cannabis es que los accesorios para consumir marihuana cada vez son más lindos. Así que, justo a tiempo para las fiestas decembrinas, aquí te enlistamos los mejores regalos para cada marihuano en tu lista de amigos, y todos provienen de compañías dirigidas por mujeres.

Para el fumador adorable: una pipa adorable

Si vas a comprarle una pipa a alguien, arriésgate un poco. Compra algo que desate los celos de todos cuando lo vean, como esta pipa en forma de aguacate, tan adorable que se vería perfecta en la mesa de la cocina de tu abuela. Consíguela en Elevate Jane, una tienda en línea única de pipas y bongs hechos de materiales naturales como cristal, madera y conchas marinas.

Para el fumador hardcore: un vaporizador como ningún otro

¿Qué le puedes regalar al marihuano hardcore que lo tiene todo? Un mini vaporizador que parece un tazón de ramen, eso le regalas. Es uno de los muchos vaporizadores que encontrarás en Dank Gals, un equipo asiático-estadounidense que tiene los vaporizadores de vidrio más locos que hayas visto. Darse un toque nunca se vio tan delicioso.

Para el fumador electrónico: una pluma vaporizadora desechable

Los vaporizadores desechables son tan discretos y portátiles como las plumas vaporizadoras regulares, y son muy útiles cuando estás con tu tío el malhumorado, y lo mejor es que no tienes que preocuparte por recargar las baterías, gracias a Dios. Los vaporizadores Honey Pot, infusionados con aceites esenciales como albahaca y manzanilla, son los más deliciosos que he probado en mi vida. Mientras tanto, Beboe, “el Hermes del cannabis”, acaba de lanzar un vaporizador relajante solo para CDB. En cuanto a los fans de los cigarrillos electrónicos de Juul, cómprales unos cartuchos llenos de CBD de Essential Pods.

Para la reina del spa con síndrome premenstrual: exfoliantes, sales de baño y bálsamos de CBD

En mi opinión, hay muy pocas personas a las que no les interesaría mejorar su autocuidado con algo de CDB, un cannabinoide no psicoactivo con propiedades antiinflamatorias. Las cremas y exfoliantes de W!NK complacerán incluso a la más exigente reina del spa que puedas conocer; también hacen una gran tintura de CBD y THC. Para quienes sufren síndrome premenstrual, la mágica barra curativa de Wildflower y el bálsamo con infusión de aceite esencial de cannabis de Whoopi and Maya’ son la panacea del dolor menstrual.

Para la reina de los accesorios: joyería de cannabis

Blunted Objects hace joyas de cannabis muy lindas y por un precio asequible. Estos pendientes con forma de una hoja en color verde esmeralda son populares entre las celebridades marihuanas de Instagram. Y si te gusta el lujo, los collares en oro rosa de Asche Industries sirven como grinder y como pinza para churro de mota; incluso hay uno con forma de llave.

Para el estresado y el goloso: trufas de CBD

¿Qué pasaría si el chocolate te relajara lo suficiente como para poder dormir? Las deliciosas trufas de chocolate negro de Calivolve están hechas con CBD de espectro completo, además de hierbas curativas como el ginseng indio y la maca potenciadora de la energía. El elegante empaque hace de estos regalos los ideales para tu jefe, o para cualquier persona a la que le guste relajarse al final del día con una copa de vino, lo cual resultaría el maridaje ideal.

Para la diosa de la cocina: un kit casero de infusión

Todos pueden hacer brownies de marihuana, pero solo los chefs más brillantes y audaces saben acerca de las máquinas de infusión de cannabis. La maquina LEVO II es el producto de más alta tecnología en el mercado que transforma ingredientes botánicos (en este caso, la flor de la marihuana) en suaves aceites con los que se pueden infusionar los platillos de comida. Y como bono extra: cuenta con una aplicación que te permite controlarla de forma remota, descubrir recetas y calcular temperaturas.

Para el mixólogo: bebidas con CBD

Mejora los cócteles de tu amigo el mixólogo con esta caja de muestras de los diferentes tónicos con CBD de Monk. Estos “cócteles botánicos” contienen jugos frescos, hierbas, especias y CBD, vienen en sabores refrescantes como romero con limón y naranja, y puedes beberlos solos para mejorar tu estado de ánimo o mezclarlos con alcohol para un efecto más potente.