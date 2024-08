Nominaciones históricas en los premios de la Academia de este año

En 2016, el hashtag #OscarsSoWhite llamó la atención de manera importante sobre la evidente falta de diversidad racial en las nominaciones a los Premios de la Academia. Tanto ese año como el año anterior, los nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz fueron todos blancos. Sin embargo, esta mañana, se anunciaron las nominaciones para los Premios Oscar 2018, y parece que en esta ocasión no necesitaremos el hashtag.

Cuatro actores negros —Daniel Kaluuya, Denzel Washington, Mary J. Blige y Octavia Spencer— fueron nominados en las categorías de actuación, constituyendo el 20 por ciento de los actores que recibieron una nominación.

Todavía no es un gran porcentaje, pero es un grato aumento con respecto a los años pasados. Además, en los Oscar no sólo hay más diversidad racial, las mujeres también están teniendo una mejor representación. En esta temporada de premios, el «techo de cristal», está barrera invisible que limita a las mujeres, se ha hecho pedazos en las categorías de Mejor Director y Mejor Cinematografía.

Aquí están las nominaciones más notables.

Greta Gerwig a Mejor director

Mientras que Greta Gerwig fue desairada como Mejor Directora en los Golden Globes, los Premios de la Academia la han reconocido con justa razón. La directora de Ladybird es la quinta mujer nominada en esa categoría. De las cuatro mujeres nominadas antes que Gerwig, Kathryn Bigelow de The Hurt Locker es la única que ganó.

El resto de los nominados a la categoría de Mejor Director son todos hombres: Paul Thomas Anderson por Phantom Thread, Guillermo del Toro por The Shape of Water, Christopher Nolan por Dunkirk y Jordan Peele por Get Out.

Esta nominación al Oscar para Gerwig llega después de que a principios de año ganara el premio a Mejor Director de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine por su trabajo en Ladybird.

Jordan Peele a Mejor director

Jordan Peele es el quinto negro nominado en la categoría de Mejor Director por su película Get Out. Aunque otros cuatro directores negros, incluido Barry Jenkins de Moonlight, han sido nominados en el pasado, ningún director negro ha ganado el premio.

Get Out también está nominada a mejor Guión Original, junto con Mejor Película. Según el Hollywood Reporter, las tres nominaciones de Peele lo convierten en la tercera persona en ser nominada a las tres categorías en su debut como director. Con esta hazaña, Peele se une a las exclusivas filas de Warren Beatty y James L. Brooks.

Después de saber sobre sus tres nominaciones, Peele tuiteó: «Acabo de hablar con Daniel [Kaluuya]. ¿Les ha pasado que están hablando por teléfono y tratan de disimular sus gritos de emoción? Pues, yo no lo logré».

Rachel Morrison filmando a los actores Jason Mitchell (izquierda) y Garrett Hedlund en Mudbound. Foto de Jason Dietl, cortesía de Netflix.

Rachel Morrison a Mejor Cinematografía

Rachel Morrison, la directora de fotografía de Mudbound de Netflix, es la primera mujer en ser nominada al premio de Mejor Cinematografía. «Honestamente, todavía estoy un poco en shock, pero me siento increíblemente emocionada e increíblemente honrada», le dijo Morrison a ABC News esta mañana. «Esto es literalmente un sueño hecho realidad».

«Definitivamente estoy agradecida por la oportunidad de ser la primera en la plataforma y realmente espero que esto inspire a las mujeres jóvenes a seguir sus sueños y meterse en el departamento de cámaras y convertirse en directoras de fotografía», dijo.

Morrison no es neófita en esto de romper el «techo de cristal». En noviembre pasado, hizo historia como la primera mujer en ganar el Premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York a Mejor Director de Fotografía por su trabajo en Mudbound. También es la primera mujer nominada al premio por Logros Sobresalientes en Estrenos de Teatro de la Sociedad Estadounidense de Cineastas.

Meryl Streep a Mejor Actriz



Con su 21ª nominación al Oscar, Meryl Streep ha roto su propio récord de nominaciones a los Oscar como la actriz más nominada de todos los tiempos. En la ceremonia de este año, Streep está nominada en la categoría de Mejor Actriz por su papel en The Post.

Streep está muy por delante de cualquier otro contendiente que pudiera ostentar el récord de nominaciones. Tiene nueve nominaciones más que los subcampeones Katharine Hepburn y Jack Nicholson, que han recibido 12 nominaciones cada uno.