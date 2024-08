El nuevo canal de YouTube de Silvia Charro: el ‘after’ sigue abierto

Hace un tiempo en la universidad, hice una asignatura de economía y empresa donde nos explicaron algunos de los entresijos económicos del mundo moderno para entender la crisis y la deuda, el mercado laboral y el Euribor. Hoy, varios años después, para aprender estos conceptos sin dejar a un lado la fiesta ni las hipotecas fijas solo necesitamos una cosa: el nuevo canal de YouTube de Silvia Charro y Simón Pérez.

Porque desde que el pasado 13 de diciembre nos deleitaran con el “after” de las hipotecas y hordas de trolls con sevicia despotricaran sobre las presuntas adicciones de esta peculiar pareja, hemos visto sus rostros una y otra vez en programas como Sálvame, Espejo Público, peticiones en Change.org para que dieran las campanadas e infinitos virales de internet de guateques y tiempos remotos.

Han pasado unos 20 días y el hype todavía sigue a tope. Tan a tope que ellos dos, ya sea para rentabilizar su fama inesperada o para intentar monetizar el desliz que les hizo quedarse sin trabajo, comenzaron con dicho canal en la plataforma de vídeos más famosa del mundo hace una semana y el resultado es para analizarlo con calma.

https://www.youtube.com/watch?v=GjpNrfI8mLA

Lo más probable es que comenzara por las risas: “Feliz Navidad y, sobre todo, si tenéis que hacer alguna hipoteca, que sea a tipo fijo, no os olvidéis”, comenta Simón en el primer vídeo repitiendo su frase estrella. “Sobre todo”, hace hincapié Silvia a la premisa de su coprotagonista con esa “o” nasal que tantas sospechas suscita, y que va intercalando con esa expresión entrañable con la que inexplicablemente empatizamos.

Silvia Charro suele responder algunos comentarios

Pero tras un par de vídeos brindando, algo tuvo que cambiar. Es posible que leyeran este comentario y pensaran: “Joder, lo mismo podemos hacer un combo estirando los personajes que la gente aclama y odia a partes iguales y, a la vez, combinarlo con vídeos de divulgación económica”. Seguramente no fue así, pero es lo que han acabado haciendo.

Y nosotros encantados. En este país nos van los chascarrillos y la juerga a partes iguales, así que la idea de que estas dos nuevas pseudoestrellas de internet —el tiempo les quitará el pseudo o no— puedan mostrarnos su cara más íntima de desfase y, a su vez, demuestren que no son los descerebrados que la gente cree —por algo debían tener sus cargos en calidad de expertos, ¿no? —, es algo que todos habríamos firmado desde el día que salió el vídeo de las hipotecas fijas.

Vas a encontrar vídeos en vertical, con mal sonido y encuadres desastrosos.

Suelen ser vídeos caseros de ellos dos hablando al móvil, como felicitando la Nochebuena o Fin de Año, además de esas cápsulas de pocos minutos donde el bueno de Simón se pone el hábito de profesor y nos mastica conceptos económicos como el cierre del Ibex 35, estrategias para invertir en criptodivisas o la actualización de las pensiones. Lo sentimos Simón, aunque justifica el canal y eleva el nivel, nos das bastante igual cuando metes la chapa sin más. Incluso es peor que cualquier vlog económico mejor editado.

Y no lo digo yo, lo dicen las views y el número de comentarios de los dichosos vídeos. Cuando la cara o el nombre de Silvia Charro sale a la palestra, las reproducciones se multiplican. Porque es cuando aparece la extrabajadora de Engel & Völkers con su semblante bonachón y su verborrea entorpecida por su lengua o por el propio Simón, que siempre quiere copar el protagonismo, aunque pocas veces lo consigue al lado de ella.

Este es el TOP 5 de las maravillas que no te puedes perder:

5- Ahora sí se entienden las hipotecas fijas

https://www.youtube.com/watch?v=dS4_6E4zYjw

Cuando quieren lo hacen bien. En poco más de minuto y medio explican por qué es mejor una hipoteca a tipo fijo que a tipo variable en la actualidad sin divagar por la sinrazón y sin gesticular en demasía. Silvia graba y hace de presentadora y Simón de experto —un rol que se repite una y otra vez—. El contenido es más bien técnico sobre el Euribor, pero merecía estar en la lista incluso por lo cochambroso de los medios que utilizan.



4- Cuando dos expertos pasan a ser reparteflayers

https://www.youtube.com/watch?v=HmyV6ei9xeo

Habían avisado que la iban a liar en Fin de Año y seguramente así fue, porque un día antes ya se les veía algo perjudicados. Sobre todo a Simón, que no sé si mezcló antiestamínicos con el cava o se fue de birras con Ramoncín para limar asperezas, pero la mirada somnolienta y perdida junto a la risilla que gesticula antes de brindar, vaticinan una noche a lo Miedo y asco en las Vegas para dar la bienvenida al 2018. Qué pena no tener vídeos de la fiesta.



3- Hacerse un “hipotecas fijas” después de Sálvame Deluxe

https://www.youtube.com/watch?v=mvyxc1dLgB0

¿Qué puedes hacer después de ser entrevistado en, seguramente, el programa más controvertido y odiado de la televisión? Sí, te marcas una juerga en toda regla. El vídeo comienza con la encomiable Silvia grabando en vertical, y aparece Simón con un tipo que debe ser famoso, pero que no tengo ni idea de quién es. Al parecer es un mago. Lo mejor, el “hola, chicos” de Silvia del final. Claro que sí, tempus fugit como forma de vida.



2- Escaparse en Nochebuena para beber una birra de un trago

https://www.youtube.com/watch?v=P76DBbSMLZI

No es un chiste. En este vídeo grabado en vertical —cutre es poco—, la doble S de expertos en inmobiliaria confiesan haberse escapado de la familia para beber una cervecita sin que se entere nadie porque esa noche castigados. ¿Qué hacen? Admiten el pecado, se la beben de un trago y lo cuelgan en YouTube. Sublime.



1- Dos antidemócratas en Tabarnia

https://www.youtube.com/watch?v=K6XzhPAsKAA&t=320s

Aquí ya lo están haciendo del todo bien. Más cerca de atinar con la fórmula. Simón admite que le acompaña Silvia porque se lo han pedido una y otra vez en los comentarios. Debe entender que la verdadera estrella es ella, aunque el extertuliano de Intereconomía y La Sexta brillará con luz propia a los pocos minutos.



Primero nos cuentan sus intimidades, de dónde son y por qué territorios tienen “intereses económicos”; que son antidemocráticos, que no son de Ciudadanos, y que pasan de El Procés, aunque son catalanes. Señalan en un mapamundi donde está Tabarnia tapando toda Catalunya para dar paso al show.

La indignación de Simón se palpa hasta en la mirada de Silvia

Después de explicar qué es Tabarnia, Simón se viene arriba a partir del 3:17. Empieza un soliloquio sobre las incoherencias, según él, de unos y otros en “lo de Catalunya”. Afirma que los murcianos viven de rentas y por eso los catalanes no quieren que sus impuestos vayan allí, y lo compara con que los ricos catalanes seguramente no querrán que les quiten el 50 por ciento de impuestos para pagar los colegios públicos de hijos que no son los suyos. Intenta decir que el argumento de que Espanya ens roba es una sandez, el problema es que lo expone con otra sandez aún más gorda.

El tono asciende convirtiendo a Simón Pérez en una máquina dialéctica de perlas neoliberales que reparte a diestro y siniestro hasta confabular la paradoja secesionista que está de moda. Catalunya se independiza de España, después Tabarnia de Catalunya, seguidamente Barcelona de Tarragona, y así hasta que quede la República del número 57 de la Avenida Pedralbes, donde posiblemente estaría la particular tower de esta peculiar pareja.

Todos querríamos ir de after en la última planta de la Silvia & Simon Tower

Si te lo tomas como puro entretenimiento, es una joya. Simón frivoliza e hiperboliza sin parar y Silvia asiente sin decir ni mu, hasta que suelta otra atrabancada frase: “Como cuando estamos en aguas universales” —WHAT?—. Más tarde interviene por primera vez el ser misterioso que les suele grabar y que tiene otra voz nasal característica, y vuelve a intervenir Silvia antes de otro baile facial que mezcla terror e incomprensión. Luego divagan y terminan jugueteando entre términos que no vienen a cuento para rizar el rizo al más puro estilo Inception.

En fin, aunque sabemos que es una moda que seguramente termine en pocos días y somos conscientes, tal y como ha dicho Simón alguna vez, que se venden al mejor postor por ser neoliberales capitalistas acérrimos, a todos los que nos fliparon las hipotecas de tipo fijo acabaremos pasando por este canal antes o después.

Desde luego, en este país habíamos visto casi todo, menos dos juerguistas y expertos en economía e inmobiliaria dando consejos de inversión mientras promocionan garitos de moda en vídeos cutres con marcas de agua. La decadencia del mundo moderno en una sola frase. Internet, te quiero. O quizás no tanto.