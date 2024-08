CNDSD: live code en MUTEK México 2017

Al pensar en distintas formas de hacer música por computadora, probablemente lo primero que se te venga a la mente sean herramientas como controladores MIDI, sintetizadores o softwares como Ableton Live o Cubase. Pero desde hace algunos años en México ha surgido una escena de geeks amantes del software libre y de la experimentación musical, que usan lenguajes de programación para hacer música con código en tiempo real. A esta práctica se le llama live coding.

En la prehistoria del live coding, el sonido que generaban era obtuso y abstracto. Sin compases, notas y con frecuencias destroza oídos. Difíciles de bailar. El live code estaba muy cercano a la academia. Pero con el tiempo sus habilidades de programación mejoraron y los proyectos musicales de los live coders comenzaron a tomar más consistencia.

Videos by VICE

En 2012, en Reino Unido un grupo de coders encabezados por Alex McLean y Nick Collins comenzaron a mover una serie de eventos llamados Algorave. En estos raves algorítmicos la intención era sacar al live coding de la academia para hacer música para bailar. Muy en el tenor del techno. Al inicio en el público casi siempre figuraban los mismos performers, sus compas y uno que otro perdido.

En un Algorave, como regla general, el código debe de ser proyectado con el fin de transparentar a los asistentes tu actividad, dentro de la lógica de compartir del open source. Generalmente otro coder acompaña con visuales.

En México la cuna del live coding fue en el Taller de Audio del Centro Multimedia, ubicado al sur de la ciudad, en el corazón del CENART. La popularidad de los Algorave ha ido en aumento con el tiempo. El último de ellos realizado en Platoon – The Global Creative Alliance en abril de este año, evento que desbordó el lugar. Ya no sólo estaban los performers y los amigos de Alex McLean y Nick Collins entre el público, sino que un buen de banda ajena a la escena le cayó ese día. En lo sonoro, el cambio también era notable, las propuestas estaban más acabadas, pese a ser disonantes, se podían escuchar algunos guiños al techno, globalbass, footwork, drone e IDM.

Malitzin Cortés es una live coder oriunda de la Ciudad de México, cuyo primer acercamiento al código fue «de forma visual» al descubrir la posibilidad de hacer visuales generativos con Processing. «Como en ese entonces yo todavía estaba estudiando Arquitectura, me dije, esto está genial para generar gráfica, envolventes, volúmenes. En ese entonces todavía no sabía que existía toda una aproximación a la música con código«. La exploración visual de Malitzin recorre la estética del glitch y del vaporwave.

Hace algunos años se impartieron cursos sobre el uso de Supercollider, un programa para hacer música con código de licencia libre. Al tomar estos cursos «aprendí a usar Supercollider. No podía creer que se pudiera hacer música, crear instrumentos con tus propios sonidos o intervenir el sonido a través del código, y fue como otro mundo, porque Supercollider no se parece en nada a la forma de programar en Processing«. Actualmente la artista mexicana utiliza TydalCicles para crear sus tracks. «Yo me enganché mucho con ese programa porque con las menos líneas puedes obtener resultados sonoros muy complejos«. Malitzin se considera a sí misma como hacker ya que está «muy hermanada con la comunidad open source y con encontrar maneras de hacerlo tú mismo«.

Ahora, Mallintzin fue seleccionada, con su proyecto CNDSD (condesade), por MUTEK México como exponente de esta vertiente en la edición de este año.

«Coding in atypical places» será el nombre de su primer EP. «Tengo 5 meses trabajando en el. Tendrá unos 5 o 6 tracks que no he tocado en ningún lado, son inéditas. Tienen mucho que ver con síntesis granular, micro fragmentar samples, jugar con sonidos del ambiente e incorporarlos a la música, es un híbrido. Yo quiero que suene fuerte, agresivo. Es melódico pero no tanto. Como yo considero que debe de ser la música con código, disruptiva. Te hace intentar de buscar el ritmo de otra forma.«

Malitzin estará dando un adelanto de su EP debut este sábado en el festival, con visuales hechos por ella, en diálogo con gráfica generativa del artista multimedia Iván Abreu. En contraste con la dinámica performática de un Algorave, Malitzin compartirá «pequeños guiños de lo que se está haciendo en el código pero son leves porque en lo que queremos enfocarnos es en la experiencia en sí. Que no estés pensando tanto en cómo lo están haciendo sino en que disfrutes la escucha«. Los visuales estarán conectados con la música a partir de la semántica del código de audio.

Sobre la comunidad femenina del live code y en general de la música electrónica menciona que «nos hace falta conocernos más. Es importante apoyarnos entre nosotras y creo que también es importante decir que no sólo porque somos mujeres lo que hacemos tiene un valor especial sino que las mujeres hacemos música mucha calidad«.

Además del proyecto de Malitzin existe una aún pequeña comunidad de chicas latinas haciendo live coding. La perspectiva de género es algo que no se debe de perder de vista, teniendo en cuenta que en los festivales de música siempre hay una predominancia masculina y en el live coding no hay excepción.

Por su dinámica audiovisual, en la escena suele ser muy marcada la diferencia de los roles durante el performance, «las chavas hacen visuales y los chicos tocan». CNDSD nos contó sobre una ocasión en que a ella y una de sus amigas fueron invitadas a hacer visuales en un evento promocionado como «acto audiovisual». Y aún así «ni siquiera nos pusieron en el cartel» platica Malitzin aún molesta. «En principio había una barrera porque yo empecé en el mundo de lo visual. Tenía muchas oportunidades con los visuales pero cuando quise mostrar mi trabajo como músico me costó más trabajo que me invitaran a tocar«. Pese a lo difícil del inicio, ahora podemos disfrutar de escucharla más seguido. Recientemente la hemos visto en festivales como Nux Vómica, Locomoción, Snu Sessions, Ciclo de conciertos Edges, entre un montón más. Cabe mencionar que este año será becaria del FONCA para el ciclo 2017-2018.

Si quieres darte un pasón de código, puedes escuchar las rolas de Malitzin en Soundcloud o topar su Tumblr y Vimeo. Y, definitivamente, no te puedes perder su set en Nocturno_2 en el cierre de MUTEK México 2017.

Conéctate con CNDSD en: Facebook// Soundcloud // Tumblr.