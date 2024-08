Cómo el nuevo fichaje del Manchester United salvó a su exequipo de la ruina

A sus 16 años, Victor Lindelöf formó parte del primer equipo del Vasteras, club sueco de tercera división que ascendería a segunda, en gran parte, gracias al desempeño del lateral derecho. En 2012 partió hacia aguas más cálidas en Lisboa para jugar con el Benfica por 250 mil libras. Luego de ganar el Campeonato Sub-21 de le UEFA con la selección sueca en junio de 2015, y reafirmar su lugar como titular en el conjunto de las Águilas, el Manchester United compró a Lindeloöf por la «modesta» cantidad de 30 millones de libras.

El antiguo equipo de Lindelöf en Suecia habría desaparecido de no haber sido por la visión de sus directivos: antes de vender a su lateral al Benfica, el equipo incluyó en su contrato una cláusula de reventa, es decir, el club sueco recibiría un pequeño porcentaje de la cantidad que el futbolista percibiera una vez fuera del cuadro portugués.

Los 30 millones provenientes de Old Trafford le cayeron como ayuda del cielo al Vasteras, el cual ya no podía pagar la nómina de sus jugadores y estaba a nada de declararse en bancarrota. Se dice que el conjunto sueco ganó cerca de 3.6 millones de libras por la ingeniosa cláusula en el contrato de su exjugador, cifra más que suficiente para costear los gastos del Vasteras.

«Absolutamente es una ganancia segura. Ahora no tengo que quedarme sin dormir un día antes de la quincena», comentó la presidenta del club, Christina Liffner, para REUTERS. Además de saldar las deudas, Liffner tiene pensado poner una academia de futbol con parte del dinero recibido. «Hemos dicho que queremos crear una academia. ¿Cuál es el costo por año? Podemos depositar esa cantidad en una cuenta especial para que se utilice solamente en eso».

Victor Lindelöf realizó su debut no oficial con el Manchester United el día de ayer ante el LA Galaxy como parte de la serie de partidos de pretemporada en América del club inglés. «Me sentí muy bien, estoy muy contento de haber hecho mi debut con este gran club… Además, ganamos, así que estoy encantado. Me hizo sentir bien, fue el primer partido, así que es un poco diferente. No estoy acostumbrado a jugar en una línea de defensa de tres, pero me sentí bien y estoy muy contento», dijo acerca de su debut.