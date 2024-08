Cómo negociar tu sueldo para el año nuevo

Recibir tu salario a veces puede ser un trabajo en sí mismo. Cuando entras en una empresa, tras pasar varias entrevistas, te puede resultar extraño exigir un aumento antes incluso de empezar. No quieres parecer arrogante o codiciosa, pero tienes gastos que cubrir, por lo que es importante negociar el sueldo.



Exigir más dinero es el primer paso para conseguir más dinero, que es la razón por la que trabajas, ¿no? “Da igual que lleves tiempo o te acaben de contratar: si crees que tu sueldo no es suficiente, deberías tener la suficiente confianza en ti misma como para negociar el aumento que crees merecer”, nos cuenta Allison Sullivan, experta en tendencias laborales en el sitio web Glassdoor.

Según datos de esta empresa, en el caso de EUA, el empleado medio podría cobrar 7500 dólares más cada año si negociara su salario. Pese a ello, tres de cada cinco empleados admiten que no negociaron su sueldo cuando los contrataron.

Negociar tu sueldo no es de mala educación

Seguramente los recién llegados al mundo laboral no sepan que las empresas que contratan están preparadas para la negociación y, de hecho, a menudo esperan que ocurra. Es normal que quieras evitar ser la primera persona que hable de dinero, pero cuando salga el tema ⎯y saldrá⎯, considera la cifra que te propongan como una oferta inicial. “Esperan que negocies al alza”, señala Alexandra Levit, presidente del consejo de asesoría laboral de la DeVry University. “Mientras no te hagas la ofendida, las negociaciones son algo habitual y que todas las partes involucradas en el proceso esperan”.

La clave para negociar un aumento del sueldo no es otra que preguntar. “Hay muchos factores que contribuyen a la desigualdad salarial, pero como anécdota puedo decir que, cuando trabajaba en contratación de personal, solo 1 de cada 10 hombres no negoció su sueldo, mientras que 1 de cada 10 mujeres o personas de color lo hizo”, dice la experta Vicki Salemi. “Con frecuencia, las personas que negociaron cuando les hice una oferta generalmente acabaron con un sueldo mejor”.

Averiguar cuánto vale tu talento es otro asunto que puede ser difícil de calcular, ya que han de tenerse en cuenta factores como tu categoría profesional, la antigüedad o la ubicación de tu empresa para averiguar cuál es el salario medio en tu sector. “Por eso es tan importante que hayas investigado previamente y tengas claro cuánto puedes pedir”, señala Sullivan.

Ten claro cuánto vale tu talento

El secreto para una negociación de éxito no es otro que el de estar bien preparados. “Mucho antes de empezar el proceso de negociación, es importante que investigues, establezcas un rango salarial realista que te parezca justo y hagas una lista de logros a los que puedas hacer referencia”, señala Sullivan. “Empezar la conversación con un rango salarial en lugar de una cifra concreta te ayudará a tener una negociación más fructífera”, añade.

Salemi también recomienda hablar abiertamente del sueldo. “Ten claro cuánto vale tu talento”, señala. SI estás empezando, contacta con tus amigos, familiares y excompañeros de clase para que te den su opinión. Sé transparente. No hay nada malo en decirles la cifra que te han propuesto y preguntar si les parece justo. Si alguien te ha ayudado a conseguir el puesto, será de mucha ayuda preguntarle qué horquilla salarial puede ofrecer la empresa.

La negociación del sueldo es un aspecto especialmente importante para quienes empiezan en el mundo laboral o en una empresa concreta. Si bien los puestos iniciales suelen tener sueldos fijados, los expertos coinciden en que no hay nada malo en pedir un poco más al mes. “Siempre puedes decir que ya has alcanzado ese rango en puestos similares y argumentar por qué crees que mereces estar en el extremo más elevado del rango salarial”, señala Levit.

Lucha contra la brecha salarial

La negociación salarial es especialmente importante en el caso de las mujeres, las personas de color y cualquiera que pretenda cerrar la brecha salarial entre géneros y razas. En España, las mujeres cobran un 30 por ciento menos que los hombres. La diferencia racial es todavía mayor y va en aumento. Negociar el salario inicial puede ser un primer paso para frenar esta tendencia. “Si no negocias, puedes quedarte atrás en la curva salarial y, si te quedas mucho en la empresa, la situación puede empeorar”, advierte Salemi.

Si empiezas ganando 35 000 y el resto gana 38 000, cuando al año siguiente haya un aumento del 3 por ciento en toda la plantilla, tu aumento se calculará sobre una base de 35 000, no de 38 000, y lo mismo ocurrirá los años siguientes”. Esto puede suponer una merma considerable a lo largo de los años, lo que agrava la precariedad salarial que ya sufren mujeres y minorías.

Repite estas palabras para conseguir más dinero

Entonces, ¿cómo negocias tu sueldo, exactamente? Salemi sugiere que la forma más fácil es decir algo así como “¿Puede ser más?” o “¿Es posible empezar con un sueldo más elevado?”. Salemi desaconseja pedir una cantidad específica porque, no importa cuánto hayas investigado, no tienes forma de saber exactamente qué presupuesto tiene la empresa. A lo mejor pides 5000 euros más de la oferta inicial y resulta que podrías haber conseguido hasta 8000.

Una vez hecha la oferta inicial, Levit considera que pedir un 10 por ciento más es más que razonable para empezar la negociación. También aconseja no abordar el tema como si te creyeras con derecho al aumento, y recuerda que quien solicita un trabajo es porque está interesado en el puesto, la empresa y la oportunidad que esta ofrece.

Si la empresa opta por preguntarte cuánto querrías cobrar y cumple con tus expectativas, no sientas que no se puede hacer nada más. “Puedes negociar de todos modos, sobre todo si les diste un rango y ellos te ofrecen un salario más cercano al extremo inferior”, argumenta Levit. “Al menos intenta que tu sueldo se sitúe en el extremo superior. El no ya lo tienes”.

Recuerda que tampoco tienes por qué quedarte con la primera oferta que te hagan. “Si crees que te has informado muy bien, no te precipites”, aconseja Sullivan.

“Es mejor que te aferres a tu solicitud inicial y digas que necesitas 24-48 horas para pensártelo antes de volver y aceptar o continuar con la negociación”.

Salemi apunta que es habitual que la negociación se produzca en más de una reunión, aunque advierte de que intentar seguir negociando cuando te han dejado claro que te han hecho su oferta definitiva puede resultar contraproducente y poco profesional. Hasta entonces, lucha por conseguir lo que mereces.

