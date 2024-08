Cómo perder un conquiste en una fiesta de música electrónica en 5 pasos

Hablando con varias amigas en una de esas pijamadas a la antigua, entre maquillajes, peinados, vinitos y deep house, llegamos a la conclusión de que al parecer existe un manual MUY EQUIVOCADO sobre cómo conquistar mujeres en las fiestas, y del que muchos hombres -lastimosamente- están siguiendo al pie de la letra.

A continuación, te presentamos dicho manual por si algún día, cansado de estar siempre rodeado de niñas por lo pinta y encantador que eres, decides ya no tener tanto encanto y alejar de una vez por todas a las féminas de tu lado. Este tutorial está 100% comprobado por la comunidad femenina de las pistas electrónicas.

1. Utiliza la frase «Princesa una preguntica, ¿te gusta la música electrónica?» para romper el hielo.

Creo que es más que obvio que si encuentras a la chica en medio de un éxtasis musical bailando como si no hubiera mañana significa que sí, le gusta la música electrónica. Punto extra: si te ignora o te responde con una sonrisa y un monosílabo, intenta continuar la conversación diciéndole que a ti te encanta y que tu DJ favorito es David Guetta, o cualquiera que sea el DJ predilecto de la temporada.

2. Acércate con cara de idiota, señalándola y gritando «Tú, tú, tú, tunz, tunzz» como motivación para que siga bailando.

Procura también gritarle «¡Baby qué energía!» en todo momento. Si piensas que eso le subirá el autoestima y que tu apoyo incondicional le encantará y caerá a tus pies… ¡Felicidades! Vas por el buen camino para perder a tu posible conquiste de la noche.

Intenta hablar con ella aunque el volumen de la música lo impida y tu conversación pierda sentido.

La mejor técnica para desesperar a alguien y hacer que se aleje de ti es ser insistente en forzar una conversación, en especial si no la dejas disfrutar el musicón que debe estar sonando en la fiesta. Entonces, si quieres definitivamente no encontrar una pelada ese día, y parecer un vendedor callejero de mazamorra, ya sabes qué hacer.

Saca tu ‘Pedro el Escamoso’ interior e intenta sorprenderla para luego preguntarle «Muñeca, ¿puedo bailar contigo?»

Una mujer en una fiesta de música electrónica está ahí para bailar y por lo general prefieren hacerlo solas y con plena libertad. ¿Acaso piensas que estás en una viejoteca de música de los ochenta donde hombres y mujeres voleaban las manitos en parejas? No. No andes sacando a bailar chicas que no conozcas porque lo más probable es que te ignoren y pierdas tu conquiste.

Si todo lo demás falla esta técnica es la infalible: conviértete literalmente en su sombra durante toda la fiesta.

Esta técnica es especial, la he visto tantas veces que me sorprende lo popular que es entre los hombres enfiestados. A pesar de que la chica se mueva de lugar, porque la presencia de un borracho extraño observándola es incómoda, ellos siempre se ingenian la manera para estar a su lado. Creo que en su mente piensan que seguramente después de 3 horas de estar siempre al lado de su chica de interés, ella se dará cuenta que está enamorada y que quiere conocerlos. Stalkers, por favor, dejen esta actitud de Inspector Gadget en la casa.

Ahí tienen, corran a la primera fiesta que haya este fin de semana y pon en práctica estos sencillos consejos. Luego cuéntanos cómo te fue en los comentarios, en verdad estamos muy interesados en saber de tus fracasos amorosos. <3

