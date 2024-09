Cómo tener tu primer trío estando en pareja, según un terapeuta sexual

El trío es una de las fantasías sexuales más comunes y, sin embargo, sigue estando plagada de misterio y confusión, más aún para las parejas comprometidas que buscan participar en uno por primera vez. ¿Cómo le planteas un trío a tu pareja? ¿Qué podría revelar esto sobre su sexualidad y su relación? ¿Deberían establecer reglas? ¿Dónde o cómo encuentran a la tercera persona?

Greg y Pauline, una pareja de unos 20 años, han estado juntos durante cuatro años y recientemente comenzaron a considerar la idea de tener su primer trío. Prefirieron que usáramos seudónimos para referirnos a ellos en este artículo y así poder mantener su vida sexual en privado. En el pasado, Pauline había insinuado que se sentía atraída por las mujeres, pero dijeron que el trío en realidad fue idea de Greg.

“Todo comenzó en una fiesta a la que fuimos, en la que nos quedamos hasta tarde. Cuando todos nos estábamos divirtiendo bastante, le pedí a Pauline que besara a una amiga nuestra pensando que no lo haría. Pero lo hizo y eso me excitó. Le planteé la idea de hacer un trío poco después y, afortunadamente, lo está considerando», le dijo Greg a VICE.

Pauline dijo que le excita la idea de tener sexo con dos personas a la vez. Piensa que tener un trío sería benéfico para ella y Greg, porque saciaría sus curiosidades personales con respecto a la atracción que siente por otras mujeres y al mismo tiempo sería algo excitante para su pareja.

«La única duda que tengo es acerca de encontrar una persona que esté dispuesta a hacer el trío con nosotros y reconocer, personalmente, que Greg y yo seguiremos siendo fieles el uno al otro en el futuro», dijo Pauline. Aunque la experiencia le entusiasma, Pauline admitió que es posible que sienta celos una vez que vea a Greg con otra mujer.

Sin embargo, Greg dijo que, más que el sexo, le entusiasma también la planificación que todo esto implica.

“El sexo siempre es magnífico con mi pareja. Hacer un trío es solo una forma de inyectarle emoción a nuestro deseo sexual y experimentar esto juntos terminará por unirnos más que nunca. Me excita bastante que haya un conjunto de reglas que cumplir. Formular esas reglas también me resulta excitante. Creo que la experiencia en general de planificar, seleccionar y demás, es algo que espero con ansias además del sexo en sí”, dijo.

Participar en un trío para fortalecer el vínculo con tu pareja puede parecer contradictorio, pero Patrick Hess, un terapeuta sexual y de parejas, dijo que puede funcionar muy bien, al menos para algunas parejas. Él considera que la idea de que la pareja debería poder satisfacer todas las necesidades del otro es anticuada.

“Esta es la perspectiva que Hollywood y la sociedad nos han inculcado: que la pareja tiene que satisfacer todas nuestras necesidades. Nunca sucede y es falso. Nos obsesiona demasiado que una persona sea la pareja perfecta, y la presión para esa persona, así como la presión que nos imponemos a nosotros mismos al estar con esa persona, es imposible de satisfacer «, dijo Hess.

Hess dijo que los tríos ayudan a las parejas a renovar su vida sexual al tiempo que les quitan la presión por desempeñarse de una cierta manera. Considera también que abren la conversación sobre sus necesidades sexuales y crean una vía para satisfacer esas necesidades, todo lo cual, en última instancia, podría acercar más a las parejas.

“La gente tiene que aprender que está bien que el sexo con otra persona se sienta diferente, o que la tercera persona sea realmente buena en el sexo oral y mi pareja tal vez no lo sea. Eso está bien, y no significa que tu pareja no te ame», agregó Hess.

Para algunos, los tríos también son una oportunidad de aprender nuevas perspectivas sobre el sexo. La tercera persona involucrada, por ejemplo, podría hacer algo que uno de los miembros de una pareja disfrute mucho y que al otro miembro nunca se le hubiera ocurrido. Así, la próxima vez que la pareja tenga sexo a solas, podrían probar llevar acabo ese nuevo movimiento.

El éxito de un trío depende de la fortaleza y ​​la estabilidad de la relación de la pareja, dijo Hess.

“La razón más común [por la que las parejas quieren tener tríos] es que tienen problemas en su relación o en su vida sexual, y piensan que abrir la relación ayudará a resolver el problema”.

Cuando el motivo es ese, Hess dijo que los tríos pueden no ser la mejor idea, porque pueden significar que la pareja está buscando que otra persona resuelva sus problemas, en lugar de que lo hagan ellos.

El terapeuta dijo que en las parejas hay algunas características que revelan si es o no probable que se fortalezcan después de un trío.

“Tienen una buena vida sexual, no son celosos, son felices si su pareja es feliz”, dijo.

Greg dijo que para él parte del atractivo de un trío es ver a su pareja pasar un buen momento.

«La idea de poder compartir a mi mujer y ver que otra mujer le causa placer me excita y es una de las cosas que me encantaría experimentar», dijo.

Si una pareja está en un espacio seguro, un buen primer paso para emprender el camino hacia un trío es descubrir lo que en la terapia sexual se llama “escenario sexual ideal”, dijo Hess.

Las parejas pueden escribir individualmente sus escenarios sexuales ideales (fantasías, reglas, logística) con el mayor detalle posible, luego leérselos entre sí y discutirlos.

¿Deben buscar a la tercera persona a través de internet o en un bar o un club nocturno? ¿Deben llevar a la tercera persona a casa o tener sexo en otro lado? ¿Ambos quieren desempeñar un papel activo o uno solo quiere mirar? ¿Están de acuerdo con que la penetración involucre a la tercera persona, o es algo reservado solo para la pareja?

Es especialmente importante que la pareja tenga una conversación que le ayude a descubrir con qué actividades y reglas se sienten confiados y seguros cada uno de los miembros. Debe ser una discusión libre de juicios y llena de curiosidad. También es el momento para que cada uno identifique sus límites. Lo que resulte de esa conversación serán las «reglas y regulaciones» de su primer trío, dijo Hess.

Después será el momento de encontrar a la persona dispuesta a tener un trío con ellos.

“En cuanto a esta tercera persona, ambos [miembros de la pareja] tienen que estar de acuerdo y encontrarla sexy. ¿Será una persona de género masculino, femenino o alguien no binario?», explicó Hess.

Sin embargo, incluso después de definir el escenario sexual ideal, cualquier cosa puede suceder.

«Las primeras veces son siempre emocionantes y estresantes debido a todas las cosas que quieres planificar, a pesar de saber que los planes no importarán cuando llegue el momento», dijo Pauline.

Los planes son importantes, pero no están escritos en piedra.

Según Hess, los planes son buenos porque pueden ayudar a que todos se sientan seguros y protegidos, pero estar concentrado en el momento y prestar atención a las señales que den los demás es lo que hará que la experiencia sea realmente satisfactoria. En última instancia, es la comunicación constante, a través de las palabras y el lenguaje corporal, lo que hace que los tríos funcionen, dijo Hess.

El éxito, por supuesto, no está garantizado. Si en algún momento alguna de las tres partes involucradas no está pasando un buen rato, debe decirlo. Para la pareja, eso puede significar no volver a intentar hacer un trío nunca, o hablar de ello y volver a intentarlo con otra persona.

«No te presiones para que sea algo increíble», dijo Hess. “Simplemente déjate llevar y disfruta la experiencia”.

Greg y Pauline no tienen ninguna prisa.

«Seguramente me lo tomaré con calma y dejaré que suceda de forma natural», dijo Pauline. «La cosas seguirán su curso de forma natural una vez que encontremos a la persona ideal».