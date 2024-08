Conoce a los artistas de Cholo Rap detrás de ‘homo-hop’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El hip-hop tiene una larga historia de homofobia y aunque la cultura ha comenzado a cambiar poco a poco, los raperos siguen usando insultos homofóbicos en sus letras. Sin embargo, existe un género en crecimiento que utiliza el sonido y el estilo del rap hard-core, pero que también es incluyente con la comunidad LGBTQ: el Homo-hop.

En el último episodio de LATIN-X —serie de VICE y Broadly—, nuestra host Paola Ramos habla con dos raperos de la escena homo-hop: Deadlee, pionero del género, y Baby Boi Slim, quien sigue sus pasos.

Broadly: Deadlee, ¿cómo decidiste empezar a rapear sobre ser gay?

Deadlee: En un inicio no me propuse hacerlo. Mi productor, Goo, me empujó un poco y me ayudó a darme cuenta de que el hip-hop comenzó siendo la verdadera experiencia de las personas, por ejemplo, en las calles, y quiénes son realmente. Me dijo que cuando escribiera mis letras, que fuera sincero conmigo mismo. Incluso le pregunté: “Bueno, tú sabes, soy gay. ¿Debo escribir sobre eso?”. Él me contestó: “Escribe sobre lo que eres y quién eres” y eso fue lo que hice. Cuando salió mi música, era fiel a mi persona. No estaba escondiendo nada. Solo era yo.

Slim, ¿cómo te metiste en el hip-hop?

Baby Boi Slim: La primera vez que entré al hip-hop fue alrededor del 2004. Estaba escuchando lo que había en la radio. Luego me topé con Deadlee a través de un amigo, que tenía su primer álbum. Me gustó mucho su música porque era muy diferente a la que escuchaba en la radio. Noté que era más crudo, definitivamente más visceral. Al principio ni siquiera sabía que Deadlee era gay. Eso fue más o menos al mismo tiempo que salí del clóset y acepté mi sexualidad. Cuando descubrí que él era gay me inspiró, ni siquiera a rapear al principio, pero sí quería empezar a estudiar poesía. Una vez que entré a la preparatoria y comencé a escuchar más rap chicano, fue cuando también quise seguir esa carrera y convertirme en el primer rapero chicano abiertamente gay. Considero a Deadlee como el primer rapero gay que básicamente comenzó un movimiento, yo solo estoy siguiendo sus pasos.

¿Cómo te sentiste cuando supiste que Deadlee era gay?

Baby Boi Slim: Definitivamente fue diferente, pero al mismo tiempo, más que nada, me sentí empoderado. Me sentí influenciado porque alguien parecido a mí estaba representando un estilo de vida que, en ese momento, estaba viviendo. Nunca fui un pandillero, nunca escogí un barrio, un color, un bando, ni nada por el estilo. Pero tenía amigos que estaban en una pandilla, así que crecí en la cultura del hip-hop y el rap, es algo que siempre he vivido. Escuchar a un rapero gay definitivamente mejoró mi moral y aumentó mi confianza para poder decir: “Sí, es algo que puedo hacer”.

Deadlee, ¿pretendías que tu música tuviera ese impacto en los jóvenes oyentes LGBTQ+?

Deadlee: Mientras trabajaba en mi primer álbum también me encontraba trabajando con chicos gay sin hogar, así que también me inspiraron. Estos jóvenes tienen entre 12 y 13 años, y van a la escuela, donde los molestan. Al mismo tiempo, no tenían música, escuchaban hip-hop. Había un chico, Chris, que amaba a Eminem. Eminem tenía una canción en la que decía: “Odio a los maricones” y él seguía diciéndoselo a los otros chicos homosexuales en el hogar grupal y yo le dije: “Amigo, necesitas detener eso”.

Por lo tanto, estaba representando a estos muchachos gay, de cierta manera. Pensé que sí, podían acabar en la calle, pero reconociendo que son gay y lidiando con muchas otras cosas a tan corta edad, ¿por qué yo no podía declararme gay en mis letras?

Eso es muy valiente. ¿Hay alguna letra que haya sido particularmente atemorizante por haberla incluido en una canción?

Deadlee: Hice una canción llamada “Gay Pac”. Simplemente sentí que, si Pac fuera gay, creo que estaría de acuerdo con esto. Él sería muy audaz. No era una broma, sino una idea. No estaba tratando de burlarme de él o de los gángsters homosexuales, pero si Pac hubiera sido gay, creo que hubiera sido audaz y activista. Así que con esa canción, pensé: “Guau, me pregunto cómo va a reaccionar la gente”.



Baby Boi Slim: Deadlee fue el que me inspiró a hacer rap al principio, pero tomo muchas de mis influencias de los principales artistas chicanos, en particular Ms Krazie, Miss Lady Pinks, Carolyn Rodriguez, King Lil G y otros raperos importantes. Por fortuna para mí, he recibido orientación de algunos de estos artistas que tanto admiro. Por suerte, tengo esa orientación porque, por más visceral que sea con mi música, me recuerdan que sigo siendo una imagen muy controvertida en el rap chicano.



Es una locura, porque en realidad he compartido escenario con ellos. Ni en mil años creí que un promotor que trabaja con raperos chicanos me permitiría actuar en esos shows. Hay ocasiones en las que tuve que guardarme algunas de mis letras porque no querían que llamara tanto la atención. Básicamente, no querían que incitara al público equivocado, lo cual es cierto. Incluso como artista, a veces tienes que frenarte un poco y tener cuidado de no ponerte en una situación de peligro porque algunas personas no van a estar de acuerdo con lo que rapeas o lo que representas.

En el documental, ambos mencionan que fueron rechazados para actuar en los eventos del Orgullo. ¿Por qué sucedió esto?

Deadlee: Creo que en el Orgullo gay, en general, la gente que dirige esos eventos, su idea de lo que le gusta a la comunidad gay son las divas antiguas o la música dance. Creo que desde el principio pensaron que el hip-hop aportaría un elemento negativo a los festivales. No entendían que los homosexuales que hacen hip-hop en realidad podrían brindar un elemento diferente, decir cosas diferentes. Es gracioso, ni siquiera puedes elegir a tus fans. Yo solía promocionarme más con la comunidad gay y me di cuenta de que yo también tenía que mantener la mente abierta porque mis fans a veces eran rockeros punk heterosexuales. A veces, la comunidad gay no es tan abierta como podrían serlo otras personas.

Baby Boi Slim: Estoy de acuerdo con Deadlee. Sabía que tendría fans heterosexuales, pero la mayoría de mis seguidores son hetero. Poco a poco, veo que los fans LGBT chicanos están descubriendo mi música, a pesar de que no la comparten públicamente.

Hace un par de meses, un tipo me envió un mensaje por Instagram. Dijo que encontró mi música a través de su novia. Básicamente, se desahogó diciendo que en realidad es bisexual y que ella no lo sabe. Escuchó una de mis canciones y dijo que se quebró, porque sabe exactamente lo que estoy sintiendo, pero debido al estilo de vida que vive, tiene que vivir en secreto. Abrí mis ojos a que tal vez, solo tal vez, estoy haciendo una diferencia.

Como dije antes, por fortuna tengo la ayuda de tres de las principales damas del rap chicano: Ms. Krazie, Miss Lady Pinks y Carolyn Rodriguez, que no solo me guían y me ayudan a mejorar mi flow en el rap, sino que también me promueven. También debo agradecer a Deadlee y a David y Daphne Salas de Salas Studio, donde estoy grabando mi próximo álbum. Mucho amor para la Mafia Arcoíris. El movimiento nunca se detendrá.

Deadlee: He estado fuera de la escena por un tiempo, concentrándome más en mi actuación y en escribir y esas cosas. Pero cuando hicimos esta pieza [de LATIN-X] y Slim quería trabajar conmigo, me inspiró para regresar al estudio. Es importante lo que surgió de todo este proyecto: regresé al estudio con un rapero hetero llamado Red Eye, quien fue productor ejecutivo de todo el CD [que presenté el 31 de mayo]. Se llama The Most Deadlee Faggot in America. Finalmente le pedí a Slim que colaborara en una de las pistas. Por lo tanto, se ha cerrado el ciclo. Lo inspiré, pero él me inspiró a volver y hacer otro CD y sacar más música.



Baby Boi Slim: Estoy más emocionado que nadie.