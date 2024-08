Resilientes: la fortaleza de Venezuela en 61 retratos

Paralizados en el tiempo, personajes miran fijamente su realidad y proyectan al lente, al espectador y, probablemente, al mismo fotógrafo, la profunda incertidumbre de un país que lucha por un futuro mejor. Retratos que se levantan bajo un contraste de luz y gritan secretos mientras susurran obviedades, afrentas a la realidad que exclaman por un oído que reciba la sinfonía de lo disonante y lo inconforme.

La serie #Resilientes del fotógrafo venezolano Ricardo Arispe, es un proyecto fotográfico compuesto por 61 retratos de individuos usando máscaras antigás. Haciendo referencia al concepto del cual parte, los retratos muestran un acto de fortaleza y coraje humanizado a través del miedo y la incertidumbre. En los retratos, se puede notar un acto de rebelión que busca blindarse a través de una máscara y pueda respirar, vivir, demandar en un aire que ya está contaminado.

Platicamos con el artista sobre su proyecto, la situación artística que vive su país y lo que sigue para efectivamente lograr un cambio. Puedes leerla y ver más retratos, abajo.

Ana

Cuéntame sobre el nacimiento de #Resilientes, ¿cómo surge y cuándo?

Surge como evolución de mis trabajos anteriores, desde hace unos años vengo ahondando sobre el país en mi trabajo personal. Obviamente la situación actual en Venezuela y situaciones personales quizás adelantaron el proceso. Respecto al cuándo, depende cómo consideremos el «nacimiento» de una idea, como concepto tenía ya bastante tiempo rondando mi cabeza (quizás poco menos de un año), pero decidí culminar la investigación y materializarla a comienzos de abril de este año.

¿Sientes que algo ha cambiado en tu país desde que comenzaste el proyecto?

Sería genial que así fuese, pero creo que es muy pronto y muy osado decir que algo ha cambiado gracias a este proyecto. Uno como artista siempre busca cambiar el mundo y quizás no sea más que una excusa para mantenerse activo, pero más allá de eso -de que algo cambie o no- este trabajo busca mostrar esa otra cara de la crisis y de la Venezuela actual, pienso que la mejor forma de protestar ante un sistema que hace todo lo posible para que nada funcione, es haciendo algo, sumando y a eso se dedican estas personas que retrato.

Miguel MarSan

Tori

¿Has recibido alguna advertencia o limitante de entidades públicas o privadas debido a tu expresión artística?

No, las advertencias que he recibido han llegado más a título personal de unos pocos -muy pocos realmente-. Algo que me llama mayormente la atención es la autocensura, hay personas a quien me hubiese gustado fotografiar pero al final no me dejaron hacerlo, unas por temor y otras por mantenerse «grises» o sin fijar posición dentro de todo este asunto.

¿Por qué retratos?

Era un reto interesante, soy mas de salir a la calle y de «documentar» cosas, quería hacer algo distinto y aproximarme desde otro punto de vista a la situación actual; era salirme totalmente de mi zona de confort -retratar y en estudio-, sentía que con hacer fotos del conflicto o las concentraciones realmente no iba a aportar mucho, hay cientos de fotógrafos haciéndolo y generando un excelente material. Además, quería hacer algo que le llegase a la gente, que quizás les diera un poco de luz o de esperanza al final del túnel.

¿Existe una razón de ser detrás de los elementos en las manos de tus personajes? Una jeringa, un pastel, un corazón…

Sí, mayormente esos objetos forman parte de la personalidad de cada uno de los retratados, los identifican, los marcan. Ellos tienen libertad plena de posar y llevar los objetos que consideren, las exigencias en cuanto a poses son muy pocas, prefiero dejarlos ser, al igual que con los textos, respeto por sobre todas las cosas al sujeto en todo momento.

Román

Rebeca

Marcel Rasquin

¿Cómo crees que será la evolución del arte en Venezuela en los siguientes años?

Sin duda el arte va a crecer -o está creciendo-, la crisis ha generado una efervescencia importante, ha gestado muchas iniciativas e ideas que están en pleno desarrollo y de seguro terminarán en trabajos sumamente interesantes. Aunque suene a cliché, la crisis hace que desde el arte se produzcan cosas maravillosas.

¿Por el momento enfocas toda tu producción artística a temas relacionados con tu país?

Sí, desde hace unos años para acá todo tiene relación con el tema país, aun cuando la gente no lo note, en algún punto todo lo que hago está relacionado.

Marita

Tarta

¿Qué necesita proponer la escena artística para poder conseguir un cambio?

Salirnos de la zona cómoda, producir para el ciudadano común, salir de las galerías y los museos, dejar de fomentar discursos forzados que solo entienden los eruditos. Creo que estamos en un punto -al menos en el país- donde debemos generar obra para quienes usualmente no están acostumbrados a vernos, a leernos; creo que debemos enfocarnos en el mensaje más allá de forma, técnica, teoría, creo que es el momento de ser prácticos, producir y comunicar, se trata de eso, de producir y comunicar.

¿Tienes un mensaje para tus compatriotas que te gustaría compartir?

Solamente existe una vía para superar los obstáculos y recuperar los espacios, y esa vía es producir a toda costa, de manera frenética y empeñados en que si se puede. Van a haber días sombríos y menos productivos que el resto, pero esos días es donde debemos sacar a flote la disciplina y seguir adelante para producir el doble, es como dice en al final del texto que acompaña la serie: «En tiempo de crisis hay dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos».

Ángela Ora

Antonio Vasco

Si quieres saber más sobre #Resilientes o conocer otros trabajos de Ricardo Arispe, visita su sitio.

Sigue el especial completo dedicado a Venezuela en Frente: Latino_ Venezuela.

