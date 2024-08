Cómo reacciona tu cuerpo en las horas posteriores a un aborto

En España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad (de 2015), se realizaron un total de 94.188 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Aunque esta cifra ha ido disminuyendo respecto a años anteriores, sigue siendo significativa.

Pese a ello, muchas personas no saben exactamente en qué consiste este procedimiento y a veces aún se oyen historias que parecen salidas de una película de terror y que poco tienen que ver con la realidad. Y es que actualmente, la mayoría de los abortos empiezan tomando una pastilla.

Existen dos tipos de aborto: el médico (mediante el uso de pastillas que inducen al mismo) y quirúrgico (una intervención menor durante la cual se retira el feto). Los efectos y la duración del procedimiento pueden variar en función de cada mujer y, obviamente, de lo avanzado de la gestación. En cualquier caso, si piensas someterte a una IVE médica, a continuación te describimos lo que puedes esperar que te ocurra durante las siguientes 72 horas.



En primer lugar, es importante saber que el aborto médico se produce en dos etapas, en cada una de las cuales se utiliza un fármaco distinto. Si estás embarazada de menos de diez semanas, ambos pueden tomarse el mismo día, pero lo más habitual es que tengas que volver a la clínica una segunda vez, uno o dos días después de la primera.

«Si estás de menos de dos semanas y te dan la segunda píldora en el mismo día, la mayoría de clínicas recomiendan que alguien te lleve a casa en coche, ya que puede que empieces a tener hemorragias bastante rápidamente»

Primer hora: en la primera cita, te tomarás la píldora abortiva de mifepristona, cuya función es bloquear la hormona progesterona, sin la cual el embarazo no puede continuar, y provoca el desprendimiento del recubrimiento del útero (el endometrio). Asimismo, este fármaco prepara al útero para que actúe el siguiente medicamento, el misoprostol.

Luego, dependiendo de tus circunstancias particulares, o bien te mandan directamente a casa o te administran la segunda ronda de medicación. Si estás de menos de dos semanas y te dan la segunda píldora en el mismo día, la mayoría de clínicas recomiendan que alguien te lleve a casa en coche, ya que puede que empieces a tener hemorragias bastante rápidamente y no sería nada agradable que te ocurra en el autobús de camino a casa.

Primeras 24 horas: suponiendo que vayas a tomar las dos píldoras en días distintos, durante las primeras 24 horas tras haber tomado la mifepristona generalmente no notarás nada. Quizá sangres un poco, sientas náusea y calambres como los que ocurren durante el periodo, pero por lo demás, podrás seguir con el día a día con normalidad.

«Muchas veces no hay síntomas de ningún tipo y algunas mujeres se asustan; te llaman alarmadas diciendo que no notan nada. Es normal; no tienes por qué sentir nada especial tras tomar la primera pastilla», explica la doctora Kate Guthrie, ginecóloga consultora y portavoz del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos británico. Por otro lado, si te encuentras mal durante la hora siguiente a haber tomado la mifepristona, es conveniente que avises a la clínica lo antes posible.

«Es muy poco probable que se produzca el aborto tomando solamente mifepristona»

Es muy poco probable que se produzca el aborto tomando solamente mifepristona, pero si la tomas al principio del embarazo (menos de diez semanas) y sufres hemorragias entre la primera y la segunda cita, ponte en contacto con tu clínica para que te examinen.

Periodo entre las horas 24 y 26: nuevamente, dependerá de cada caso, pero pasados uno o dos días, deberás volver a la clínica para una segunda cita. La segunda pastilla se llama misoprostol, y en lugar de ingerirla, se coloca en la vagina o bien entre el labio y la encía, para que se disuelva y se absorba más rápidamente.

Periodo entre las horas 26 y 28: el misoprostol provoca la contracción de la matriz del útero y, consecuentemente, el aborto. Las hemorragias y los calambres suelen empezar unas dos horas después de la toma, aunque esto puede cambiar en cada caso.

Periodo entre las horas 28 y 30: el contenido del útero suele expulsarse por la vagina en forma de coágulos y tejido entre cuatro y seis horas después de haber tomado el misoprostol. Durante todo este periodo de tiempo estarás en la clínica, cerca de un inodoro o una cuña para cuando se produzca el sangrado.

No hace falta que mires lo que expulses, pero es importante que sepas que, cuanto más avanzado estuviera el embarazo, más probable es que reconozcas el feto. A las diez semanas, el feto tiene el tamaño de una uva grande, mientras que a las 24 semanas tiene las dimensiones de un melón pequeño.

«No hace falta que mires lo que expulses, pero es importante que sepas que, cuanto más avanzado estuviera el embarazo, más probable es que reconozcas el feto»

Mientras expulsas el tejido fetal, sufrirás abundantes hemorragias y calambres que, según la doctora Guthrie, «suelen ser más intensos que los de la menstruación pero no tanto como los dolores del parto». Te administrarán analgésicos para sobrellevar el dolor y el personal médico examinará lo que expulses para asegurarse de que están el feto y la placenta.

Este proceso puede durar más de seis horas, sobre todo en embarazos avanzados. Como norma general, y por razones obvias, cuanto más desarrollado estuviera el feto, más esfuerzo debe hacer el útero para expulsarlo. Si se prolonga más de lo habitual, quizá te administren una dosis extra de misoprostol cada pocas horas para favorecer el proceso.

«Para reducir el riesgo de infección, es recomendable que nada penetre en la vagina hasta que dejes de sangrar por completo: ni tampones, ni dedos, ni penes ni nada de nada»

Periodo entre las horas 30 y 72: en la mayoría de los casos, el aborto se habrá completado entre 12 y 24 horas después de haber tomado el misoprostol, momento a partir del cual remitirá un poco el sangrado. Es entonces cuando tu vientre, ahora vacío, empezará a contraerse y a cerrar los vasos sanguíneos que suministraban sangre al recubrimiento uterino. El sangrado dará paso a un leve exudado. Esto suele ocurrir bastante rápidamente —entre 30 minutos y un par de horas después—, aunque algunas mujeres continúan sangrando profusamente durante 48 horas.

Probablemente sufras hemorragias y calambres leves durante los siguientes días, así como dolor en los pechos, diarrea y náusea, aunque no deberían durar demasiado.

Pasadas las 72 horas: el sangrado puede prolongarse hasta cuatro semanas, en periodos intermitentes, pero debería ir remitiendo cada día hasta reducirse a una pequeña pérdida rosácea o marrón. Puedes seguir tomando analgésicos para aliviar la incomodidad, y es mejor que uses compresas en lugar de tampones al menos durante las primeras semanas.

De hecho, para reducir el riesgo de infección, la doctora Guthrie recomienda que nada penetre en la vagina hasta que dejes de sangrar por completo: ni tampones, ni dedos, ni penes ni nada de nada.

«Volverás a ser fértil mucho antes de lo que te imaginas»

Volverás a ser fértil mucho antes de lo que te imaginas, por lo que muchas clínicas te darán una charla sobre métodos anticonceptivos antes de que te vayas. Asegúrate de tener condones, la píldora o el anticonceptivo que prefieras.

Si notas algo extraño durante los días o las semanas posteriores al aborto, contacta con tu clínica para que te echen un vistazo. No suele haber complicaciones, pero si expulsaras coágulos grandes, notaras un olor extraño o los dolores se intensificaran, es mejor que contactes con la clínica enseguida. La mayoría dispone de un servicio de atención telefónica ininterrumpida.