De Maná con Nicky Jam a Paquita la del Barrio con Arjona: Las 10 peores colaboraciones musicales en español

Las colaboraciones, feats, dúos, tríos, o como sea que se llamen, usualmente suceden mediante varias llamadas y mails entre A&R de disqueras para subir la popularidad de algún single o usar la fama del invitado para que el compositor de la rola sea un poco más conocido. O quizás simplemente porque los músicos que participan en ella son amigos, fuman mariguana juntos y se les ocurrió esta idea jugando FIFA.

Hace días, salió a la luz la terrible idea de «Felices los 4» de Maluma en versión salsa con Marc Anthony. OK, entiendo que ahora todo el puto mundo en el reaggetón quiera usar la misma fórmula que logró que «Despacito» fuese la canción más famosa de la historia musical en español, pero güey, «Felices los 4» no es «Despacito» y Marc Anthony no es Daddy Yankee ni mucho menos el rey de reyes, Dios de Dioses, Justin «Jesucristo» Bieber.

Sí, imagino que entre cuates musicales la idea de cantar juntos es divertida, pero hay colaboraciones que por el bien de la humanidad, no deberían suceder. ¿Qué necesidad hay de destruir un single por la razón de «empujarlo» un poco más? Obviamente hay veces que funciona, pero en la gran mayoría de los casos no. Ahora, como nuestra misión es enseñarte las peores y mejores cosas en la galaxia musical; para que así tengas un poco de sabiduría y sepas a qué canción darle o no play en Spotify y así darle 0.0008 centavos de dólar a algún artista para que su cuenta banca bancaria siga creciendo, te damos este listado con las 10 peores colaboraciones musicales en español de la historia del Planeta Tierra.

Maná con Nicky Jam – «De pies a cabeza» (versión reggae)

Tengo muchísimas dudas con esta rola, ya que obviamente esta canción por sí sola fue un hit cabrón en su época y todo bien. Quizás es una de las rolas que la gente recordaba con cierto «cariño» de Maná, entonces no entiendo por qué chingados vienen y hacen esta locura.

Fher gritando «RASTAMAN» o algo así, Nicky Jam diciendo «One Love, One Love» es causa de pesadillas y de que gente corte relaciones con sus parejas. ¿Quién habrá sido el genio que sugirió esto? Quizás se encontraron en alguna ceremonia de algunos premios «millennials» y mientras se fumaban un porrito se les metió el Bob Marley interno y le dijeron a Nicky Jam «güey, tú tienes tatuajes, hagámosle un remix mariguano a «De Pies a Cabeza». Creo que dejaré de fumar mota sólo por esto.

Paulina Rubio con Slash – Nada puede cambiarme

Paulina Rubio con poca ropa y guantes de cuero, una torta gigante y solos de guitarra de Slash. Verga, esto es como un sueño mojado que puedo tener cualquier jueves. La canción es horrible, pero desde pequeño siento una gran atracción por Paulina. Perdóname, Pau.

Dani Umpi con Fito Páez y Wendy Sulca – «El tiempo pasar»

Estas cosas entristecen mis días. Fito compuso «Tres Agujas», «Cable a Tierra», no entiendo por qué hace estas cosas. ¿Cuánto dinero le habrán pagado? La única razón para participar en una rola que parece una tortura sonora que te colocan en Afghanistán a todo volumen para que así delates a tus cuates y, mientras tanto, desarrolles un miedo terrible hacia los payasos o pienses que alguno te asesinará en tus sueños. ¿No entiendes lo de los payasos? Oye la rola, pareciera que la hicieron basándose en IT de Stephen King.

David Bisbal con Miley Cyrus – «When I look at you»

Yo sé que la rola es en inglés, pero me veo sumamente obligado a incluirla. Esto es un gran ejemplo de las cosas que logran los mails de las disqueras. ¿A quién en su sano juicio se le ocurrió que esto podría ser un éxito? Por momentos siento que estoy viendo un musical de la «La Bella y la Bestia» y no sé por qué. ¿Quizás por el cabello de Bisbal? Definitivamente es por todas veces que vi en Disney a Miley. Listo, misterio resuelto.

Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger – «Hasta el éxtasis»

Otra vez las putas disqueras. ¿Qué necesidad hay de esto? Al escuchar esto siento que estoy en un desfile de modelos, no puedo escaparme de mi silla; y que el perfume de la persona que tengo al lado invadió mis oídos y eso es lo que está haciendo que estas terribles notas musicales suenen. Ah, y también ese guüey del perfume tiene un saco blanco.

Gente de Zona con Marc Anthony – «La Gozadera»

Juro solemnemente que nunca he entendido esta canción. Tengo demasiadas preguntas: ¿Por qué nombran tantas ciudades y países? ¿Cómo diablos Miami te confirma algo? ¿Por qué el cantante de Gente de Zona siempre, pero siempre, está gritando en todas sus canciones? Escuchen cualquier colaboración en la que participa este güey, siempre está gritando, como desesperado. Pobrecito.

Pitbull con Sensato y Osmani García – «El taxi»

Una rola que duró en el inconsciente del planeta tierra por varios meses, nunca debió de existir. Son gritos descontrolados sobre un riff de bajo que lo hemos escuchado una cantidad absurda de veces en muchísimas canciones de reaggetón. Pitbull es el rey del feat del mal gusto, al parecer, si quieres una colaboración que todo el planeta odie, pero a la vez escuche, pues llama a Pitbull.

Alejandro Sanz con Shakira – «La tortura»

No culpo al bueno de Ale Sanz por querer colaborar con Shakira, la verdad. Si Shakira me llama y me dice que niegue a mi mamá, pues la niego y borro de Instagram —obviamente tiene Instagram, denle follow—. La cuestión a tratar acá, es que ni con los miles de dólares que seguramente tenían a disposición para producir esta rola; quedó algo decente.

Los Ángeles Azules con Fito Páez – «Por tu amor»

Al parecer cuando se quiere hacer un cover de muy mal gusto, hay que llamar a Rodolfo Páez. Entiendo que quieran «unir públicos», ¿pero a qué costo? Los reto a que la oigan entera y les sangren los oídos interminablemente.

Ricardo Arjona con Paquita La del Barrio – «Ni tú ni yo»

Ojalá Paquita haya cobrado un chingo de dinero para aceptar participar en esto. Cuando está cantando ella, todo bien, me siento en una cantina bien borracho mientras pienso en todas mis ex novias; pero cuando entra Ricardo… bueno. La única razón que veo detrás de esto es una buena cantidad de lana. Además, en el video sale Ricky bien borracho mientras Paquita le canta, ¿no le tiene respeto o qué?

Extra

Belinda con Moderato – «Muriendo lento»

Este es la mejor colaboración de la historia de la música. Creo que acá fue que nació mi fijación sexual por Belinda —y la de millones de hombres y mujeres—. El vestido de colegiala, la cintica en el pelo, todo es icónico. Es el mejor feat que vas a encontrar en español. Te reto a que consigas uno más importante para la música mexicana que este.

