Diez preguntas a un creador de videojuegos

Los videojuegos deberían ser, sino lo son ya, considerados un arte. Sus historias están al nivel del cine, sus gráficos, sus dinámicas y su jugabilidad consiguen tales niveles de inmersión que hacen que las horas se pasen volando, mucho más rápido que viendo cualquier película o en cualquier maratón de capítulos de series.

El proceso de creación de los videojuegos se ha ido refinando y ha avanzado a pasos agigantados al mismo ritmo que la industria crecía y que los videojuegos se confirmaban como uno de los grandes pilares culturales de nuestro tiempo. Para saber como es estar metido en ese mundo, hablamos con Conrad Roset, un creador de videojuegos que recientemente ha creado el videojuego indie Gris, para Nintendo Switch.

VICE: Hola Conrad, la primera pregunta, ¿crear videojuegos le quita la diversión a jugarlos? ¿No les has cogido manía?

Conrad Roset: En nuestro caso ¡hemos estado tan liados que apenas he tenido tiempo de jugar a nada! Más bien al contrario, tengo un montón de ganas de jugar y de hecho, creo que esta experiencia me permitirá entender aquello a lo que juego de forma más profesional y disfrutarlo en un nivel distinto.

¿Cuánto se tarda de media en crear un videojuego?

A nosotros nos ha llevado unos 3 años, pero depende mucho de la escala y el tipo de juego, del tamaño y la experiencia previa del equipo de desarrolladores… Hay juegos que se hacen en 7 años o más, y otros pueden estar listos en cuestión de días, o incluso menos.

¿Qué es lo peor de crear un videojuego?

El volumen y la intensidad del trabajo que requiere la creación de un videojuego puede ser un poco apabullante. No es que nos asuste trabajar duro, pero a veces la cantidad de tiempo y esfuerzo invertidos son desproporcionados.

¿Es tan divertido y creativo como la gente se imagina?

¡En las fases iniciales, sí! El proceso creativo es increíble: diseñar las mecánicas, el mundo, el arte… Cuando se termina esa etapa, la parte de ejecución puede tener momentos más monótonos. La parte más creativa es más divertida, así que tiende a alargarse, pero llega un momento en que uno tiene que empezar a “picar piedra” hasta el final.

¿Hay mucha diferencia entre crear el guion de un videojuego y el de una película?

No es tan diferente, pero en un videojuego tienes que tener en cuenta que hay un personaje al que no puedes controlar del todo: el protagonista. Eso es algo de lo que tenemos que tenemos que ser conscientes a la hora de escribir el guión, para darle espació al jugador para crear y interpretar su propia “versión” de la historia.

¿Qué opinas del maldito y cada vez más abundante contenido extra de pago de los videojuegos?

Entiendo que es un tema delicado, pero tal vez “maldito” es un poco exagerado. Creo que es una práctica que se puede realizar de forma honesta o deshonesta, y hay muchos ejemplos en ambas caras de la moneda, aunque por su puesto, los casos más exagerados siempre llaman más la atención. En nuestro caso, Gris es un juego completo y cerrado que no va a tener contenido extra de pago más allá de la banda sonora.

¿Por qué crees que se sacan juegos sin acabar que luego tienen que ser constantemente parcheados?

Normalmente se debe a la presión de las fechas de entrega. Hacer ciertos tipos de juego lleva mucho tiempo y durante el desarrollo pueden surgir muchos imprevistos, así que es posible que se les escapen detalles a las desarrolladoras.

¿Cómo es y cuánto dura normalmente la jornada de un creador de videojuegos?

Cambia radicalmente dependiendo del rol que tome uno en el desarrollo, no es lo mismo un artista que un programador. A nivel de horas, no es tan diferente de un trabajo normal, pero a medida que se acercan las fechas de entrega, uno pasa muchísimo tiempo en la oficina.

¿Es verdad que ahora los videojuegos son más fáciles que antes?

No es que sean más fáciles o difíciles en general. El sector se ha expandido muchísimo, y es normal que aparezcan juegos diseñados para una audiencia más casual y por lo tanto, sean más sencillos. Por contra, siguen existiendo juegos pensados para los jugadores más hardcore, muchos más difíciles que cantidad de juegos antiguos. Además, el boom de Internet y las mejoras tecnológicas hacen más fácil que los jugadores entiendan juegos que podrían haberlos atascado en el pasado, lo que los hace menos obtusos.

¿Cuánto cuesta hacer un juego para móvil o para consola?

Es difícil dar una respuesta concreta a eso: los presupuestos varían a lo bestia, pueden oscilar de unos 100.000€ hasta burradas de miles de millones (no exagero), superiores a superproducciones de Hollywood.

