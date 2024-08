El Clásico de Miami se ganó el premio al más torpe de todos los Clásicos

Ah, futbol en los Estados Unidos en pleno verano. El olor de los boletos recién cortados, el incremento de precios en StubHub, y un viento caluroso de dólares que se presenta en cada partido intrascendente.

Este verano, el futbol en la Unión Americana ya había asegurado una buena tajada de dinero gracias a la Copa Oro en la que México apenas pudo con una selección B. No conformes con ello, vimos la creación de la International Champions Cup (ICC) —torneo cuyo nombre es igual de exagerado que su relevancia—. Desde luego, los participantes son equipos campeones y hay una copa en disputa. Pero más allá de esto, el 75 por ciento de lo que vemos es una sesión de entrenamiento acelerada para los equipos involucrados. Sin embargo, hablando de datos irrelevantes, en 2014 el ICC nos regaló el partido con la mayor asistencia para un partido de futbol en tierra estadounidense. El dinero habla.

Y para el 2017 decidieron llevar «El Clásico».

Este es el tipo de evento de alto perfil que penetra hasta lo más profundo de aquellos estadounidense que ven en el futbol un deporte para afeminados. No, este partido tienen resonancia. Esto es «El Clásico». Es una batalla entre Cataluña y España. Ambos clubes tienen una historia combinada de 232 años, y 115 de coexistencia. Esto es Zidane vs. Valverde. Benzema vs. Suárez. Messi vs. Rolando… ¿Rolando?

El alcalde de Miami-Dade le da la bienvenida al Real Madrid, pero se refiere a su estrella Ronaldo como «Rolando»…

Maldita sea. Empezamos con el pie izquierdo. El alcalde de Miami, Carlos Gimenez, se refirió al dios Ronaldo como «Rolando». Pero como si fuera poco, cuando se le preguntó cuál era su partido favorito de futbol, el desvergonzado servidor público contestó, según el Miami Herald, «la mejor victoria de la selección estadounidense en Copas del Mundo, cualquiera que haya sido». Buena respuesta, Carlos.

Para mala fortuna, Rolando ni Ronaldo se presentaron al partido, ya que el portugués se ausentó por «razones personales», es decir tenía que estar en Madrid el lunes para declarar ante el juez por la supuesta evasión fiscal.

Por otra parte, la presencia de dos referentes de «El Clásico» permanece en duda, ya que existen rumores de que Neymar y Gareth Bale podrían salir de Barcelona y Madrid, respectivamente, este verano. Se dice que Bale podría regresar a la Premier League, y el Barça y La Liga ya amenazaron al Paris Saint-Germain por supuestamente violar las reglas del Fair Play Financiero (aunque la UEFA diga lo contrario).

Bueno, al menos nadie gastó grandes sumas de dinero para ver un partido amistoso completamente irrelevante e intrascendente, ¿verdad?

Un fan pagó $13,358.60 por dos asientos en primera fila para ver El Clásico, el precio más alto pagado en StubHub.

Hasta Nicki Minaj sabía de la insignificancia de este Clásico, tanto que ni siquiera se molestó en ponerse pantalones para presentarse en la sesión de entrenamiento con Drake días antes del encuentro.

Pero a pesar de los altos precios de los boletos, la ausencia de algunos jugadores clave, y la poca relevancia del encuentro, el Clásico de Miami representó una oportunidad para todos aquellos que no pueden viajar a España cada año para ver un partido de esta magnitud y calidad, siempre y cuando los boletos no cuesten más que un viaje a la Madre Patria.