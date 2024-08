El nuevo trailer de ‘Stranger Things’ llegó justo a tiempo para el viernes 13

Faltan solo unas cuantas semanas para la nueva temporada de Stranger Things, y Netflix la está rompiendo con la publicidad. Hizo un video juego de Stranger Things, sacó un juego de cartas de Stranger Things, y puso al aire una página web en la que puedes mezclar el tema principal de Stranger Things en un loop infinito.

Netflix también ha estado sacando teasers para mantenernos emocionados pero, hasta ahora, los cortos han sido bastantes escuetos frente a la trama de la segunda temporada. Pero, por ser viernes 13, el servicio de streaming sacó el último trailer de Stranger Things segunda temporada, y todo parece indicar que las cosas se van a poner muy difíciles en Hawkins, Indiana.

Videos by VICE

La temporada empezará en Halloween de 1984, un año después de los eventos de la primera temporada. Will Byers está de vuelta, sano y salvo y adaptándose nuevamente a su vida, pero pareciera que hubiera traído al Upside Down junto con él. También vemos un ser gigante con forma de araña volviendo mierda todo y, según el personaje de Finn Wolfhard, Mike, Will es el único que puede destruirlo.

En otras noticias, parece que Eleven sobrevivió al encuentro de la temporada pasada con el Demagorgon y que está viviendo una vida fría en los bosques, subsistiendo a punta de Eggos y dejándose crecer el pelo. Es algo, al menos.

El trailer también nos permite dar un vistazo a los nuevos personajes de esta temporada, como Sean Astin y Sadie Sink, y la chica punkera que se une al grupo de amigos de Mike. No podemos esperar al 27 de octubre.