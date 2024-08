El sueño californiano

Una de las rivalidades más profundas y productivas dentro de la cultura popular americana es la que sostienen las ciudades más importantes de cada costa: Nueva York, Nueva York y Los Ángeles, California. Dentro de la cosmogonía americana, los paisajes soleados con palmeras y descapotables rivalizan con los laberintos entre rascacielos y el cochambre urbano de los cinco boroughs neoyorquinos.

El equipo de la Meca del básquetbol, los Knicks de Nueva York, se enfrenta dos veces al año al equipo del showtime angelino. Los Dodgers tienen una añeja rivalidad con los Mulos de Manhattan. La cuna de la industria cinematográfica contrasta con los garitos oscuros de jazz de la ciudad que nunca duerme.

Cada lugar posee un sonido único que ha impactado en la industria musical del mundo y de nuestra concepción del mismo. Vamos, la industria incluso infló la supuesta rivalidad en los años 90, con el pleito entre raperos de Cali y de la Costa Este: ningún bando tomó prisioneros. Los chicos de Nueva York no sienten un cariño especial por los de Los Ángeles. Y viceversa.

Durante la historia de la bien documentada rivalidad, existen referencias que han alimentado la llama. Uno de los ejemplos más importantes es la canción “California Dreamin’”, original de John y Michelle Phillips de la legendaria banda vocal The Mamas & The Papas. Curiosamente fue grabada originalmente en 1965 por el hombre considerado la piedra angular del pop cristiano: Barry McGuire, con la participación en los coros de las Mamás y los Papás.

El tema habla de la melancolía que siente un californiano durante un duro invierno en Nueva York: heladas bajo cero versus el benevolente invierno de la costa izquierda. La gente pierde la cabeza en los crudos inviernos del hemisferio norte, recuerden a Jackie Torrance. La batalla es bien real cuando se encuentra uno en el invierno septentrional.

Poco después de que McGuire grabó la primera versión de “California Dreamin’”, la banda californiana grabó su propia versión con su clásico estilo de armonías vocales y es su canción insignia y de la rivalidad entre las culturas de cada costa. Su dosis de psicodelia también es representativa de ese tumultuoso período de tiempo en los Estados Unidos a fines de los sesenta: Vietnam, derechos civiles, drogas alucinógenas y la cultura de San Francisco. La famosa contracultura.

John y Michelle Phillips en 1967

La canción ha sido versionada múltiples veces, confirmando la envergadura de la composición de John y Michelle Phillips (papá y mamá de Chynna de Wilson Phillips). A continuación les presento algunas de las versiones más destacadas del “California Dreamin’”:

Eddie Hazel

Mi versión favorita es la que grabó en 1977 el guitarrista que descendió de la Nave Nodriza piloteada por George Clinton: Eddie Hazel, para su álbum debut Game, Dames and Guitar Thangs de 1977. El cover abre el álbum y fue su primer sencillo. La guitarra espacial de Hazel acompañada por otros iluminados de la mitología del Parliament-Funkadelic: Bootsy Collins y Bernie Worrell, hacen de sus seis minutos, uno de los paisajes clave de la psicodelia y el rock afroamericanos.

Bobby Womack

La versión de Bobby Womack también es una de las mejor logradas en un estilo más soul que la original, incluida también en el debut de Bobby de 1968, Fly Me To The Moon. Bobby sustituye la psicodelia por soul con su interpretación emocional, que es propia del género. Debemos recordar que Bobby formó parte de la banda de Sam Cooke, considerado universalmente el arquetipo del cantante de soul americano.

Lee Moses

Otra de las versiones soul-bluesy que vale la pena revisar es la del guitarrista Lee Moses que viene incluida en su álbum Time and Place, editado originalmente en 1971 y por mucho considerado un Santo Grial del soul sureño. Fue reeditado en formato de vinilo oficialmente en 2016.

Hugh Masekela

Otra favorita es la del trompetista sudafricano Hugh Masekela. Su versión es instrumental y acompañan a su trompeta un piano de influencias latinas listo para ser sampleado. La versión viene incluida en el Hugh Masekela’s Next Album de 1966, donde el trompetista interpreta otros estándares de la música popular de la era.

Wes Montgomery

El guitarrista de jazz Wes Montgomery grabó en 1966 el disco California Dreamin’ en el legendario sello CTI. El álbum fue producido por supuesto por Creed Taylor y la rendición a la canción de los Phillips tiene ciertas influencias de boogaloo. Sin sorpresas, pues es ese periodo de CTI en el que el percusionista Ray Barretto formaba parte de los músicos de sesión del sello.

Baby Huey

La meteórica leyenda llamada Baby Huey grabó su propia versión para el álbum The Living Legend que fuera publicado meses después de la muerte de Huey en 1971. El álbum en su totalidad fue producido por Curtis Mayfield para su sello enclavado en Chicago: Curtom. La versión de Huey también es instrumental y cuenta con esos arreglos orquestales emblemáticos en el sonido de Mayfield.

Existen muchas versiones más famosas que las mencionadas. Tal vez las más recordadas son la del guitarrista José Feliciano y la de los Beach Boys. Y por cierto, para esta interpretación el grupo sí solicitó los permisos pertinentes, no como en la versión que hicieron de “Sweet Little Sixteen” de Chuck Berry, ¯\_(ツ)_/¯.

La canción original de The Mamas and The Papas contiene esa mezcla entre el popular sonido soul de finales de los sesenta, el folk americano y la psicodelia de la época, que la convierten en un documento de indispensable referencia para los siguientes cincuenta años de música popular.

