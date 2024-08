El pitote de las elecciones madrileñas explicado en 10 tuits

“Jugamos como nunca, perdimos como siempre”, decía Di Stefano. Y la sensación en la izquierda madrileña anoche era esa: ¿qué ha pasao? ¿Dónde ha quedado “la campaña más bonita de la historia”, como se refería Más Madrid a la suya, dónde están los “votos bonitos”? ¿Por qué no han funcionado los actos en los garitos de moda de la capital, ni el que los influencers y todo tipo de figuras públicas pidiesen el voto para el partido de Carmena y Errejón?

Aunque las encuestas auguraban que un puñado de votos serían los que decidirían quién iba a alzarse con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, nadie parecía imaginarse que Manuela Carmena iba a perder el Consistorio. De hecho, todo apuntaba a que la derecha iba a ser, por fin, desalojada de la Comunidad de Madrid. Pero, fieles a nuestras tradiciones, los madrileños hemos optado por obviar la corrupción de un partido que nos ha robado a espuertas, que ha sido acusado de organización criminal, que ha vendido nuestros hospitales al mejor postor.

Mientras tanto, la izquierda se saca los ojos en una batalla en la que nadie parece ver más allá del “y tú más”, sin reparar demasiado en por qué los barrios que menos han votado han sido los obreros, con Usera o Puente de Vallecas a la cabeza. Igual es que Malasaña era más pequeña de lo que pensábamos. Igual es que la versión chusca de La Vida de Brian que la izquierda madrileña se ha empeñado en escenificar va a acabar pasando factura a los madrileños. Pero alea iacta est. Esta fue la noche electoral de Madrid, resumida en 10 tuits.

Los gurús y básicamente los partidarios de Carmena y Errejón venían “avisándonos”

Madrid Tiro en el Pie — Pablo Simón (@kanciller) May 26, 2019

Votar a Madrid En Pie, la confluencia formada por Izquierda Unida, Anticapitalistas y la Bancada Municipalista era “tirar el voto a la basura”. Se acusaba, con las encuestas en la mano, al “puñado de votos” de la confluencia de izquierdas, que no pintaba que iba a conseguir el 5% necesario para tener representación en el Ayuntamiento —y no llegó—, de ser el culpable de la no reelección de Carmena. Pues bien: finalmente no fue así. Ni con los “votos fugados” de Madrid en Pie Carmena habría podido ser alcaldesa. ¯\_(ツ)_/¯.



La casa de las dagas voladoras

Y las cloacas convencieron a @ierrejon para que rompiera Podemos. La ambición ciega. Y metió en esa aventura a @ManuelaCarmena, con la que habíamos unido a toda la izquierda en Madrid. Conclusión: sube el @psoe y la derecha recupera Madrid. ¿Te ha merecido la pena Íñigo? — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) May 26, 2019

El caso anoche era buscar culpables. Y claro, Monedero no iba a dejar pasar su oportunidad. Si algún líder de la izquierda madrileña ve a alguien acercarse con un piolet, que tenga ciudado.

¿Que no, que no? Te digo yo a ti que sí

El No pasarán de Ibárruri, el del Madrid asediado y antifascista, fue dado la vuelta por VOX —como por Franco en su momento y posteriormente por la cantante Celia Gámez para burlarse del bando vencido— para celebrar sus 4 concejales en el Ayuntamiento.

Gracias, muchas gracias a todos

Muchas gracias al Frente Popular de Judea, al Frente Judaico Popular, al Frente del Pueblo Judaico, al Frente Popular del Pueblo Judaico y a la Unión Popular de Judea. Muchas gracias, y adiós, Madrid. — Andrés F. (@Escinefilo) May 26, 2019

Pues eso.

El auténtico rediseño de la bandera de la Comunidad

★ ★ 卐 — El del Teto (@eldelteto) May 26, 2019

Todos sabemos la verdad

Queda muy bonito echarle la culpa a la división de la izquierda cuando todos sabemos que Almeida va a gobernar en Madrid por haber limpiado la pintada de marras. — Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) May 26, 2019

Pues sí

Tiene que ser un gustazo regresar al Ayuntamiento de Madrid y descubrir que, mientras no estabas, te han reducido el déficit. — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) May 27, 2019

¿Y Ramón de Pitis y Los Chunguitos qué? :(

Manuela Carmena ha sido de lo mejor que le ha pasado a Madrid en toda su historia — Pedro (@Pelloque) May 27, 2019

La derecha ganando —también— la batalla del meme

Yo solo lo siento por los 500.000 niños desnutridos que van a aparecer hoy mismo en Madrid. pic.twitter.com/jpBjCawMNZ — Pastrana (@JosPastr) May 27, 2019

Gracias, a nosotros también, no hay que renunciar a las tradiciones

Me gusta ese ritual que tenéis en Madrid de reíros de una tonta durante meses para luego hacerla presidenta de vuestra Comunidad durante una década. — Jota, etcétera 🇪🇺 🥄F*ck VOX very much (@JotaInKoelle) May 14, 2019

