Encarcelaron a un hombre por tener sexo casual con una mujer a la que conoció en Tinder

Artículo publicado originalmente por VICE India.

Es una historia tan antigua como Tinder: conoces a alguien en una aplicación de citas, chatean, salen en una cita, quizás terminan teniendo sexo y luego descubres que tu cita ha desaparecido de la faz de la tierra. Pero para una mujer en Bengaluru, India, semejante comportamiento es absolutamente inaceptable. Así que hizo que encarcelaran a su cita de Tinder, luego de que éste se negara a casarse con ella después de tener un encuentro sexual y de que él le dejara de hablar.



Videos by VICE

Rama Reddy, de 29 años de edad, hizo match con una mujer con la que trabajaba en una empresa privada de tecnología en Bangalore. Los dos intercambiaron textos y siguieron cortejándose en línea durante un mes antes de tener relaciones sexuales. Pero justo después de eso, la mujer le pidió a Reddy que se casara con ella. Reddy rechazó la propuesta diciendo que “no estaba listo para comprometerse”. Y cuando ella siguió buscándolo, él la bloqueó en WhatsApp.

Fue entonces que las cosas escalaron a niveles inimaginables. La mujer se quejó con la policía, alegando que se había sentido forzada a tener relaciones sexuales con él y que él la había engañado haciéndole creer que quería algo más que solo sexo. Y como tener relaciones sexuales con alguien prometiéndole matrimonio después se considera violación en la India, el hombre fue encarcelado inmediatamente después.

“Fue literalmente a la mañana siguiente de dormir juntos que él rompió conmigo. Me sentí muy molesta de que me hubiera utilizado”, le dijo la mujer a Bangalore Mirror, con respecto a cómo el acusado había fingido ser amable al principio, pero en realidad lo único que buscaba era una satisfacción física. “Este tipo de incidentes no deben repetirse con otras personas que usen las aplicaciones de citas. Las mujeres no deben ser usadas como fuente de placer físico”, agregó.

Las aplicaciones de citas pueden haber sido diseñadas para ayudarte a encontrar a tu pareja, pero al igual que con los fuckboys que a menudo las utilizan, no siempre se puede confiar en ellas. Incluso, aun cuando este caso pueda parecer más una cuestión moral de sentir la necesidad de casarse con alguien solo porque tuvieron sexo, es bastante común que las personas usen estas aplicaciones para conseguir sexo casual. Si bien los cargos bajo los cuales fue arrestado este hombre aún no están claros, Tinder ha sido acusado una y otra vez de permitir que haya depredadores sexuales en su aplicación. Por lo tanto, incluso si estás buscando a la persona ideal para ti, es importante no solo reconocer los peligros de las aplicaciones de citas, sino también aceptar que no todas las personas con las que te acuestes van necesariamente a quedarse a pener una charla de almohada.

Sigue a Shamani Joshi en Instagram.