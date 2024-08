Por qué no acabé la ESO

España es uno de los países con más titulados universitarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el último informe sobre educación de la institución. Un dato que hace las veces de palmadita en la espalda de Íñigo Méndez de Vigo y sus secuaces siempre que no se ponga al lado de otro número: el de desempleados con titulaciones universitarias o el de trabajadores altamente cualificados que curran por sueldos míseros y en condiciones precarias en nuestro país.

O de otro dato, arrojado por el mismo estudio, denominado Education at a Glance 2017: uno de cada tres jóvenes españoles no pasa o no supera la ESO. En 2014, último año que toma como referencia la investigación que acaba de ser publicada, un 35% de jóvenes españoles de entre 25 y 34 años poseía únicamente el título de la Educación Secundaria o ni siquiera la había terminado.

«Se ha abierto una brecha entre el trabajo cualificado y el no cualificado. Esto es lo característico de la tercera gran revolución industrial, cuyo motor es la utilización de la información y el conocimiento a gran escala dentro del sistema económico, como lo fue para la primera –el surgimiento de la fábrica– la nueva escala de los medios de producción y, para la segunda –el taylorismo, el fordismo y el estajanovismo–, la organización del trabajo», afirma el sociólogo especializado en educación Mariano Fernández Enguita.



¿Las consecuencias de esto? «Así como la primera revolución industrial provocó una gran y nueva división social en torno a la propiedad y la segunda en torno a la autoridad, esta tercera lo está haciendo en torno a la cualificación», dice Enguita.

Si no tienes títulos no existes, pero los títulos no te garantizan nada. Así parece funcionar el juego en España, pero hay a quien, por inmadurez, por sus circunstancias personales o porque no encaja en un modelo educativo basado en memorizar y repetir, decide que no quiere incluso ese título de la ESO. Son los del 35%. Los del «fracaso escolar». Hablamos con algunos de ellos.

María, 17 años

VICE: Hola, María. ¿Por qué has decidido dejar el instituto?

María: Porque repetí dos cursos (primero y segundo de la ESO), y en algunas evaluaciones seguía sacando malas notas. Me dijeron que si me quedaban las suficientes asignaturas como para repetir otra vez, no podía seguir en el instituto, me echaban directamente. Así que me adelanté a ello y me fui yo, porque sabía que eso iba a pasar.

¿Cómo te influyó repetir? ¿Contribuyó a que perdieras interés?

Sí, claro. Cuando repetí por primera vez entré en el curso con todas las ganas del mundo, pero cuando repetí por segunda vez lo hice sin ninguna motivación. Mis compañeros tenían dos años menos que yo, pero parecían muchos más. A los tres meses de empezar el curso, era como el infierno levantarme para ir a clase, no quería. Sentía que todo el mundo avanzaba menos yo.

¿Nadie te dijo que al menos lo intentaras? ¿Tu familia, tus amigos…?

Sí, constantemente. Pero era muy complicado porque me tendría que haber quedado solo 1. Con 2 troncales, repites.

¿Notas rechazo por parte de la gente cuando dices que no has terminado la ESO?

Sí. La gente te toma por tonto y asume que por ello no tienes ni idea de nada cuando lo cuentas. Parece que se sorprenden cuando dices algo que consideran que está «a la altura de la gente que sí ha estudiado la ESO».

Pablo, 24 años

Pablo dejó la ESO y después entró en una Escuela de Arte. Imagen vía Pablo

VICE: Hola, Pablo. Hace unos años decidiste dejar la ESO y ponerte a currar. ¿Por qué?

Pablo: La deje por obligación de mis padres, me dijeron que si no aprobaba, tendía que ponerme a trabajar. Y no aprobé.

Parece una pregunta obvia, pero, ¿eras mal estudiante?

No era mal estudiante, solo que me aburrían algunas clases. De hecho, cuando lo dejé, tenía suspensas matemáticas y lengua y en otras como Ética, Historia o dibujo técnico tenía notas altas.

¿En qué medida consideras que el problema fuiste tú y en qué medida el sistema?

Cuando lo dejé pensaba al 100% que el problema partía sólo de mí, del desinterés y las pocas ganas de abrir un libro. Pero un par de años después, con perspectiva, me di cuenta de que no era el único culpable. Hubo gente que no hizo bien su trabajo, en este caso el trabajo de educar, que es bastante serio. A veces te das cuenta de que los mismos profesores tienen menos interés que tú en que aprendas, y si a eso le sumamos una estructura educativa repetitiva, estricta y con un contenido que poco se puede variar, el resultado puede ser el desinterés de los alumnos.

¿Qué haces ahora?

Estudio y trabajo. Después de unos años trabajando solamente, hice la prueba de acceso para entrar en una Escuela de arte. Allí no suspendía.



¿Cómo crees que dejar la ESO ha influido en tu vida?

Creo que me influyó en enseñarme que puedes perseguir tus verdaderas motivaciones sin escoger el camino convencional. Dejar el instituto me hizo ver que no seguir lo establecido es una opción, y que el esquema educativo está planteado de una manera unilateral.

Javier, 30 años

Javier dejó la ESO y ahora es encargado de una empresa online. Imagen vía Javier

VICE: Hola, Javier, ¿en qué curras?

Javier: Trabajo como encargado en una empresa online.

¿Crees que no tener la ESO te ha influido de manera negativa?

No me ha influido en nada directamente, porque trabajo nunca me ha faltado y estoy cobrando 1.300 euros. Hay gente con carrera que no cobra ni eso. Más adelante no te lo puedo decir, pero a día de hoy tengo ofertas laborales. Sí que a veces me arrepiento de no tener la ESO, porque podría haber seguido estudiando, pero a la vez pienso que soy muy válido en todo lo que me propongo gracias a la experiencia y al trato con la gente de todos estos años de trabajo.

Cuando oyes el término «fracaso escolar», ¿te sientes identificado?

No. Yo elegí no seguir estudiando.

¿Por qué lo elegiste?

Porque quería ganar dinero y pensaba en otras cosas en vez de estudiar e ir al colegio.

¿Qué le dirías a tu yo de hace 15 años, al que decidió no sacarse la ESO?

Que siguiera estudiando, porque en vez de 1.300 euros podrían haber sido 5.000. Simplemente por eso. Lo demás no lo cambio por nada. Yo he estudiado la vida, que es mucho más importante . Y al final, es lo que nos hace felices.

Cristina, 25 años

VICE: Hola, Cristina. ¿Eras mala estudiante y por eso dejaste el instituto?

Cristina: Sí, era mala estudiante. Pero, aparte, me agobiaba porque pasó el tiempo y parecía que ya era tarde para ponerme las pilas. A parte, mi hermana tuvo un problema, y decidí irme con ella.

¿Crees que si el sistema educativo estuviera estructurado y planteado de otra manera no lo habrías dejado?

No creo, la verdad. En mi caso, el problema fue que metí en un circulo de hacer el vago.

Y, ¿qué te decía la peña cuando te planteabas dejarlo?

Que era tonta y que me iba a arrepentir.

¿Y ha sido así?

Sí. De hecho, voy a volver a estudiar.

¿Qué hiciste cuando acabaste y qué haces ahora?

Me puse a currar en hostelería. Ahora hago reformas de casas. Nada de lo que aplico a día de hoy en mi trabajo lo he aprendido estudiando.