Preguntamos a aficionados de ‘Sailor Moon’ cómo combatir el mal que asola el mundo

Viendo cómo está el mundo hoy en día, a veces vendría bien que la guerrera Luna estuviera aquí para combatir el mal (bajo la luz de la luna). En caso de que no lo vivieras en los años noventa, Sailor Moon es una de las series de anime más emblemáticas que han existido jamás.

Pues bien, los valores que la serie muestra son importantes más allá de la época en la que te encuentres: la aceptación, la amistad y el empoderamiento femenino.

Las protagonistas son chicas adolescentes con poderes mágicos que luchan contra las injusticias del mundo, y la serie incluso exhibe relaciones LGBTQ —como una pareja lesbiana (el doblaje inglés desató la polémica al censurar la relación romántica de la guerrera Urano y la guerrera Neptuno y decir que eran primas).

Sailor Moon ha tenido tanto tirón que incluso existe el Día Internacional de Sailor Moon. Les preguntamos a aficionados de la serie (también llamados «moonies») que están celebrando su día en el Centro de Ciencias de Ontario en Toronto, Canadá, qué males deben ser combatidos en el mundo hoy en día y cómo podemos hacerlo.

«Uno de los males que debemos combatir sería el de la gente intolerante. Sobre todo en mi caso, porque formo parte de la comunidad cosplay. Veo mucha gente a la que juzgan por lo que hacen, por los personajes que siguen y por su apariencia.

No solo en el cosplay, sino en todo lo que hacemos: si a alguien le gusta algo lo suficiente como para ir a por ello o si sienten verdadera pasión por algo y lo quieren compartir con otros, siempre debería aceptarse.

«Si a alguien le gusta algo lo suficiente como para ir a por ello o si sienten verdadera pasión por algo y lo quieren compartir con otros, siempre debería aceptarse»

Digamos que hago un cosplay de un personaje muy musculoso de alguna serie. La gente dirá, ‘Ah, no te pareces a este personaje, no deberías hacerlo… Solo deberías representar a los que tienen un parecido contigo, porque tu cuerpo no es el mismo’. Pero como tengo tal conexión con el personaje y como me encanta lo que hago, siento que debería poder representar a quien me diera la gana.

Debería estar orgulloso y amar lo que hago. Duele cuando la gente te juzga de este modo y no aceptan que todos tenemos diferentes tipos de cuerpo; todos somos distintos. Todos deberíamos ser libres para hacer lo que queramos». —Phil Mizuno, 28

«Hay que ser más solidario y generoso. Como apunte, algo que realmente me molesta es el hecho de que hayan sacado tantas películas de los Vengadores, pero Robert Downey Jr. no acabará Sherlock. Creo que si yo fuera un superhéroe, me aparecería en su puerta y le soltaría, «Primero acaba Sherlock«.

No me importan ni los Vengadores ni las películas de Iron Man. Es como Batman, pero sin serlo. Sherlock es genial. Deberías volver y acabarla. Eso también es un tipo de mal. Espero que Robert lea esto». —Nicole, 25

«Los males del mundo que se deben combatir son cosas realmente simples, como ver las perspectivas de otra gente. No nos ponemos jamás en la piel del otro. La gente no es muy empática, y eso es algo en lo que debemos trabajar. Eso también es algo que surge de ser consciente de uno mismo.

«Mira, soy un tío con falda y la gente me acepta por quién soy»

Además, necesitamos ser mucho menos egoístas de lo que somos. Vivimos en un mundo en el que el consumismo desempeña un rol muy importante. Compra, compra, compra; esto es nuevo, esto es mejor. Nos hemos vuelto muy egoístas.

La gente cree que solo los aceptarán si tienen las últimas novedades; pero no, te aceptarán seas como seas. Mira, soy un tío con falda y la gente me acepta por quién soy». —Noel, alias Bear Sailor Moon, 32

«Desde luego, hay mucha separación y prejuicios donde no debería haberlos. Hay intolerancia, menosprecio, negatividad… y todo por el racismo y la discriminación LGBTQ. Nos tenemos que ayudar entre nosotros en vez de criticarnos.

Es importante ser buenos los unos con los otros. Nunca sabes por qué está pasando la gente. Simplemente sé amable. Intenta entender y aprender sobre lo que nos separa en el mundo y haz lo que puedas para no empeorar la situación». —Sarah, 30

«Un mal que debemos combatir es la avaricia. La avaricia y el egoísmo van de la mano. La gente necesita calma. Piensa en tus vecinos y en la gente que te rodea». —Annie, 28

«Uno de los males que necesitamos combatir es la pobreza, porque no hay ninguna razón por la que la gente deba tener poco o nada de dinero. Creo que todo el mundo merece tener suficiente para vivir, incluso aunque no sea para vivir entre lujos. Ver a la gente sin hogar en la calle es algo muy triste: merecen un hogar, no importa cuál sea su pasado.

Merecen una nueva oportunidad. Entiendo que está bien que algunos tengan más dinero porque trabajan mucho, pero creo que toda la gente debería tener suficiente dinero para apañárselas y alimentarse.

Lo mejor que se puede hacer por los demás es que si ves a alguien sin hogar, dales comida; como individuo no creo que puedas hacer mucho más por ellos. Creo que las empresas deberían aceptar más gente que no tenga tanta formación y experiencia porque no hay nadie que les dé una oportunidad. Creo que se la merecen». —Darrelyn Masson, 16

Las entrevistas han sido editadas por cuestiones de longitud y claridad.

