Fotos veraniegas de enamorados en la CDMX

Artículo publicado por VICE México.

Ayer salí a buscar cosas que fotografiar. Caminando me di cuenta que las parejas que pasaban frente mí sostenían ese aire juvenil, ese que solo se ve cuando el verano está presente.

Videos by VICE

Me puse a mirar detenidamente algunas de ellas: había desde el amor más torpe, hasta el más pasional, ingenuo y nuevo —las miradas lo hacían notar—. Me dio mucha curiosidad saber qué pensaban en ese momento cada una de estas parejas, ¿serán realmente lo que aparentan o serán todavía más felices?. Muchos me dijeron que esperaban que ese amor durara, unos que no querían que acabara, otros que el tiempo ya se les acababa, pero, a fin de cuentas, todos compartían la misma sensación de vivir el amor bajo el cielo del verano.

Mira las fotos de estas parejas, y si no tienes una, sal a buscar la felicidad o a contemplar la de los demás.