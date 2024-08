Fotos de la vida en una comunidad hippie moderna

Este artículo fue originalmente publicado en VICE France

Como la mayoría de la gente, solía pensar que Ibiza no era más que una gigantesca pista de baile, algo así como la Meca de la farra que acogía hordas de turistas y que permitía a David Guetta seguir ‘David Guetteando’. Pero cuando fui a visitar la isla descubrí que era mucho, mucho más que eso.

En los años sesenta y setenta, Ibiza adoptó el movimiento hippie que invitaba a los jóvenes a vivir libremente con pocas posesiones materiales. La escena fue tan vibrante como la del Greenwich Village de Nueva York, o la de San Francisco.

Mi introducción a esta comunidad se dio hace 11 años, cuando vivía en una playa. En ese entonces conocí a un grupo de personas que me ofrecieron un lugar para vivir en una vieja casa, casa que había sido abandonada 15 años atrás. Este mismo grupo de personas se las había arreglado para convencer al propietario de la casa para que les dejara habitarla gratuitamente, mientras ellos se comprometían a cuidar lo que quedaba de ella. Así fue como descubrí este nuevo, refrescante y simple estilo de vida. Todo lo opuesto a lo que hace a Ibiza famosa.

Lo que define a nuestra comunidad es que todos estamos en busca de un estilo de vida que sea autosuficiente, lo que no necesariamente es fácil de conseguir. La mayoría nos las arreglamos sin agua o sin electricidad, mientras otros buscan en los contenedores de los supermercados los desperdicios que nos alimentarán a todos. Mi serie fotográfica «Tales of an Island» nació del amor por los valores y las personas que conforman a esta comunidad, comunidad que de hecho considero mi familia.

