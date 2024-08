Fuego y Nicky Jam convocaron a De La Ghetto, Amenazzy y C. Tangana

Todas las mañanas deberíamos persignarnos y agradecer que vivimos en el timeline donde los ritmos urbanos latinos se apoderaron del mundo. No importa si un español se siente boricua o viceversa, la cosa es que, a eso que llamamos apropiación cultural, en verdad nos está dando mucho de qué hablar, si no me crees ¿entonces por qué estás leyendo esto? ¡Ajá!

Fuego acaba de hacer un junte tremendo con Nicky Jam, De La Ghetto, Amenazzy y el mismísimo madrileño C. Tangana para el remix de “Good Vibes”. Uno pensaría que una colaboración de este calibre incitaría a un perreo asesino, ese que quema tus jeans de tanto frote con otra persona en la pista de baile, pero no, el track está pensado para romancear con tu crush.

El próximo jueves 7 de marzo Fuego regresará a la Ciudad de México para ofrecer un show a lado de Go, Jay Romero y la estrella más brillosa en la escena de reggaetón, Uzielito Mix, quien recientemente se consagró como el jefe del género luego de su presentación en el Escenario Dos Equis dentro del festival EDC el pasado fin de semana.

Escucha lo nuevo de Fuego al inicio de la nota.

