Hablamos con gente que nunca ha ido a un festival de música

Hay personas que nunca han jugado al Counter Strike durante toda la noche, viendo el sol salir y dando la bienvenida a un nuevo día mientras disparaban con una carabina Maverick M4A1; esas personas no saben lo que se pierden. Existen hombres que nunca han disfrutado de un orgasmo prostático; estos, tampoco saben lo que se pierden.

Luego también existen esos individuos que nunca han ido a ningún festival de música; de estos os quiero hablar hoy, porque todos sabemos lo que se pierden.

A lo largo de la vida es casi inevitable terminar en un festival de música, es casi como un paso que todo Dios debe dar antes de envejecer y morir. Ya sean grandes festivales como el FIB o pequeños eventos como el ya fallecido Festival Hoteler, estos eventos son difíciles de ignorar, pues ofrecen todo lo que una persona humana puede desear una vez cubiertas las necesidades básicas —tener alimentos para comer, un cubo en el que defecar y un compañero con el que fornicar—: sonido y alcohol.

Es por esto que hemos recopilado una ristra de testimonios de personas que NUNCA han asistido a un festival para intentar comprender por qué. ¿Qué es eso que hay dentro de su cerebro y que ha decidido prescindir de los festivales? ¿Qué es exactamente lo que ha hecho que aún no hayan asistido a ningún certamen de esta índole? Las respuestas en las próximas líneas.

Nacho, 31 años, artista

VICE: ¿Cómo debería ser un festival para que lo honraras con tu presencia?

Nacho: En ningún caso ningún concierto podría durar más de 40 minutos excepto el de Tronco que podría durar 45. Los conciertos serían dentro de los foodtrucks y se instalarían en los escenarios cocinas estilo Masterchef para que la gente de los foodtrucks cocinara y vendiera ahí. Jeje, es broma, seguro que hay algunos que ya son exactamente como tendrían que ser pero como nunca he ido a ninguno no lo sé.



¿Por qué diablos nunca has ido a un festival de música? Y no hablo solo de grandes festivales, hablo también de pequeños festivales sin ánimo de lucro o los que forman parte de una escena muy pequeña.

Supongo que simplemente siempre me han dado un poco igual y nunca se ha dado la situación idónea. Me gusta ir de vez en cuando a conciertos pero con ver a dos o tres grupos seguidos, como mucho, ya voy que chuto. Este año vinieron The Jesus and Mary Chain al Tomavistas y una pequeña voz en mi interior me dijo que tenía que ir sí o sí, pero luego a la hora de la verdad no moví un dedo ni por intentarlo un poquito.



Tu tocas en un par de grupos (puede que algunos más, no te tengo tan controlado), ¿cómo te lo montas para no ir a festivales?

Esta es súper fácil, nunca nos invitan a ninguno. Hemos tocado en alguna cosa a la que los organizadores llamaban “festival” pero que no dejaban de ser cuatro o cinco conciertos que en vez de empezar a las diez empezaban a las siete. ¿Es eso un festival, Pol? Pues mira, puede que sí, pero para mí no lo es. Cuando yo pienso en un festival pienso en otra cosa pero cada uno puede pensar en lo que quiera, sobre todo ahora que nuestro presidente es Pedro Sánchez.



Imagina que te enamoras de una persona que te pide muy fuertemente que vayas con ella a un festival grande. Aún no os habéis enrollado ni nada, esa puede ser una buena oportunidad. ¿Qué haces?

Pues iría, no soy tan gili. Sería una buena excusa para ir por primera vez en mi vida a un festival grande, disfrutar de unos buenos conciertos de rock and roll y comerme una pizza cojonuda de un millón de euros.

Arkaitz, 39 años, profesor de viola en un conservatorio

VICE: Siendo profesor de música, ¿no te interesa nada saber qué ocurre en estos festivales de… música?

Arkaitz: Tengo varios amigos que han ido, y con las imágenes de televisión y los reportajes me hago una idea.

¿Por qué razón nunca has asistido a uno?

No he ido porque las músicas que más me gustan (la clásica, el flamenco y el funky o rythm and blues tipo Motown de los 70) no suelen estar representados en los festivales, además, ahora soy un pureta y no me apetece cagar en un WC prefabricado.

“Yo creo que sufriría yendo a un festival porque en todos ellos hay algo tipo Los Planetas o Vetusta Morla que me parece música repulsiva”



¿No has asistido a festivales de música clásica o movidas parecidas? YA ME ENTIENDES, no de pop/rock/hip hop/hardcore/etc…

No he ido a festivales de varios días, lo más parecido es ir a cursos de música clásica en verano o a encuentros de jóvenes orquestas, donde se toca, se ensaya, suele haber conciertos de los profesores y alumnos cada día y hay bastante juerga, aunque la gente no se lo crea.

¿Cómo te imaginas el espacio en estos festivales tan conocidos (Primavera Sound, Sónar, Mad Cool…)?

Pues me lo imagino como una especie de botellón de varios días de duración y mierda por todas partes.

¿Crees que sufrirías ahí dentro?

Sí, yo creo que sufriría, porque en todos los festivales hay algo tipo Los Planetas o Vetusta Morla que me parecen músicas repulsivas.

Arantxa, 29 años, asistente de arte en rodajes

VICE: ¿Crees que morirás sin haber ido nunca a un festival?

Arantxa: Si por mi fuera igual sí, me da mucha pereza eso de tener que andar tanto de un lado para otro. Pero seguramente si tengo hijos iré a algún festival de Minimúsica. O incluso sin hijos. También creo que iría a alguno de reguetón añejo, donde se juntasen Romeo Santos y Don Omar para ver si se marcan el dúo de “Ella y Yo”. Eso no me gustaría perdérmelo.

¿No has ido ni tan siquiera a los gratuitos? ¿Por qué?

Pues igual he ido y no me acuerdo, porque tengo muy mala memoria, pero diría que no. Creo que es por lo de andar tanto y estar tantas horas de fiesta, un concierto de un par de horas está bien pero, ¿tres días de fiesta? Qué sueño. Además no soy muy melómana, de los 7 a los 18 solo escuchaba El Último de la Fila, y no me daba por descubrir más grupos. Tenía esos CD y lo que sonaba en la radio. De hecho no he cambiado mucho, aunque reconozco que debe ser increíble escuchar en directo a Amaia o Rosalía en estos últimos festivales. O el espectáculo de Björk, a quién le guste.

“Ante cualquier tipo de festival que no sea de cine o de comer pasteles, prefiero el sofá”



¿Vas a festivales de otro tipo? Rollo de cocina, de cómics, cine…

Sí, he ido sobre todo festivales de cine. Por mí el festival de Cine de San Sebastián podría durar dos meses e iría cada día a hacer maratones de pelis. Si hubiera uno de comer pasteles iría también. Ante casi cualquier otro tipo de festival, prefiero el sofá.

¿Qué crees que sucede en los festivales de música? ¿Cómo crees que se comporta la gente?

Creo que se drogan y beben mucho, se disfrazan un poco para ser más guays esos días y mucho postureo, al menos es lo que veo por Instagram. Imagino que hay mucha gente también que, en vez de subir fotos, está ahí corriendo de un lado a otro para ver a grupos que les gustan, o simplemente descubriendo cosas nuevas, como suele ser en los festivales de cine. Igual es algo parecido, pero con mucho alcohol de por medio. También creo que debe oler un poco a pis.

Fernando, 40 años, dentista

VICE: Buenas Fernando, se que eres un fan del Veterano. Imagina lo siguiente: solo queda una botella de Veterano en el mundo y está dentro del Primavera Sound. ¿Qué haces? ¿Vas o no vas?

Fernando: EVIDENTEMENTE, y me abro paso a machetazos, nada se interpondrá entre el coñá español y yo.

¿Por qué nunca has asistido a un festival de música?

“Las multitudes son un estorbo”, lo dijeron ESKORBUTO en 1987, unos visionarios.

¿Cómo te lo haces para evitarlos? ¿Nunca te ha gustado ninguna programación?

Simplemente paso, nunca ha habido más pros que contras que me llevara a pagar por meterme en un sarao semejante.

¿Has estado a punto de caer alguna vez? ¿Ir a comprarte la entrada y al último momento, rectificar?

Jamás.

¿Cómo prefieres ver grupos en directo?

Pues en salas de concierto, como hemos hecho toda la vida.

Patricia, 32 años, marketing y diseño gráfico

VICE: ¿Detestas la música en directo?

Patricia: No, de hecho, me encanta la música en directo. No asisto a gran cantidad de conciertos, pero mínimo uno al año no me lo quita nadie. Eso sí, tiene que ser de uno de mis cantantes o grupos favoritos, no iría a cualquier concierto.

¿Qué es lo que ha hecho que nunca hayas asistido a un festival?

Nunca me había parado a pensarlo, pero probablemente sea la mezcla del gran bullicio que parece que se monta en los festivales, de que no se hayan juntado todos mis “favoritísimos” como para que decida ir, de que yo sea muy comodona como para pasarme X horas de pie, o sentada en el suelo, o tumbada vete tú a saber dónde. Un rato de música en directo, una tarde o noche de verano, en un bonito lugar, eso sí me atrae, pero no me imagino un festival que siga ese patrón.

Pongamos que te encantan los monos. Piensas que es el mejor animal del mundo. Tienen cola y hacen cosas con las manos, herramientas complicadas. En fin, el caso es que hay un festival de música donde todos los grupos están compuestos por monos tocando instrumentos. ¿Irías? ¿Pagarías por eso?

Sí, probablemente iría, si me encantasen los monos iría y pagaría por eso, desde luego.

“Creo que no he ido por la mezcla entre el bullicio y que nunca he visto juntos en un cartel a mis músicos favoritos”

¿Por qué crees que la gente va a festivales de música?

Supongo que les encanta la música de los grupos que van, además de, por supuesto, la idea de pasar varios días con amigos y de fiesta. Es una mezcla muy atractiva.

¿La felicidad consiste en ver a un grupo tocando en directo las canciones que normalmente escuchas en YouTube?

No, por supuesto que no. Para mí la felicidad no es eso. Eso puede hacerme feliz, de hecho, si voy a un concierto es porque sé que me hará feliz, pero si lo tuviera que medir en forma de porcentaje, con respecto a otras cosas que me hacen feliz, este sería uno bastante bajito. Si lo comparo con lo que me gusta hacer en mi tiempo libre o de ocio, hay muchas otras cosas que haría antes de irme a un festival o incluso a un concierto.

Iñigo, 21 años, cineasta

VICE: ¿Tu colegas van a festivales de música?

Iñigo: Mis colegas sí van, de hecho todo los veranos me llenan el feed de fotos haciendo el cabra llenos de mierda y borrachos.

¿Y tú por qué no vas? ¿Es por pasta o por qué coño?

En época de festivales siempre me toca irme de España o currar. Para los que sí puedo asistir, los carteles no me han encantado tanto como para fundirme tanta pasta.

¿Solo es por un tema de vacaciones y de curro?

Bueno también es que odio el rollo camping guarrete.

Pero hay festivales sin camping ni nada, o puedes pillarte un hotel cercano.

Muy caro tronco. El transporte, ir y volver…

“Si a un festival llevan a Camela y a Frank Ocean, estoy dentro”

¿Me creerías si te dijera que en la mayoría de festivales hay una carpa donde te hacen una lectura de tarot?

Jajajajaja, me flipa, no tenía ni idea. Ya tengo un aliciente para ir.

¿Crees que algún día irás a algún festival?

Pues he comprado entrada para el Mad Cool de este año porque van algunos artistas que no puedo ver solos y que me molan mucho.

¿Irías a un festival de música organizado por el Lidl, el Lidl Fest?

Depende, yo soy más de Mercadona. Pero si llevan a Frank Ocean y Camela estoy dentro.

