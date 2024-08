Preguntamos a gente que sale en Google Street View qué hacían en ese momento

A veces lloro por las noches porque me doy cuenta de que no salgo en Google Street View y yo quiero salir en Google Street View. Supongo que, en algún rincón de este planeta digital de Google, estarán mi cuerpo blandengue y mi rostro emborronado deambulando perdidos por alguna calle transitada del centro de Barcelona o entrando en una tienda de preservativos (“es para un regalo”) o tumbado en un banco de un parque mientras mi familia se piensa que “estoy trabajando en la oficina” aunque haga meses que ya no trabajo en la oficina. Sé que estoy en Google, pero no sé dónde. Este es el tema.

En cambio, hay gente que sí que ha hecho la conexión, gente que ha logrado encontrarse en Google Street View. Gente que se alegra de verse reflejado en el mundo digitalizado y hace una captura de pantalla y lo cuelga en Facebook o Instagram y la gente le da likes y le comenta lo maravilloso que es encontrarse a uno mismo digitalizado ahí en el Google Street View.

He decidido hablar con estas personas para saber qué se siente cuando te pillan los de Google y para que me cuenten qué estaban haciendo mientras sucedía el milagro, para intentar recabar pistas sobre esos lugares comunes de avistamientos, para un día, encontrarme a mí mismo en Google.

NÉSTOR, 33 AÑOS, EDITOR DE VÍDEO

VICE: Buenas Néstor, dime, ¿qué se siente al aparecer en Google Street View con una mierda de perro en la mano?

Néstor: Pues mucha alegría, tantos años consultando calles en Google Maps y de repente aparecer ahí emborronao, aunque sea por una temporada, es genial. He hecho pantallazos para enseñárselos a mis nietos.

¿Qué estabas haciendo en ese momento en el que te pilló el coche de Google?

Yendo al cubo de basura de enfrente a tirar el cagarro y seguramente evitando que Riti (mi perro) metiera el hocico en el pis de la planta de al lado, que es algo que suele hacer cada día.

¿Es la típica “paseada de perro y luego pa casa” o ibas a algún sitio?

Era la paseada del mediodía, una vuelta rápida por el barri.

¿Qué tal está el Prime Döner Kebab, el sitio de kebardos que sale en la imagen?

Es nuestro dürüm predilecto, nos saca de algún apuro de vez en cuando y está bueno. Tiene un 4 de media en Google, es un döner muy querido por aquí. Se llama döner a estos sitios, ¿no? Nunca los llamo así, creo que los suelo llamar dürüm porque siempre pido eso.

Yo los llamo döner, kebab o shawarmas. Incluso kebardo o shawarmusa. Lo de llamarlos dürüm no lo había escuchado nunca, quizás es demasiado concreto a ese estilo de bocadillo.

El caso es que gracias al Prime Döner Kebab me encontré, porque estaba buscando en Google Street View una foto de esa fachada para un vídeo que estaba haciendo y me topé conmigo paseando al perro. Se lo debo todo a este sitio.

NEUS, 32 AÑOS, EDITORA

VICE: ¿Qué hacías sentada en un banco al lado de un tipo sin camiseta ni zapatillas?

Neus: Es el jardín de mi casa, vivo en un barco. Era abril, hacía calor y estábamos tomando unas birras. Luego se juntó con nosotros un enano, pero obviamente no sale en la foto.

¿Un enano? Pinta bastante bien esta fiesta.

A él ya lo conocíamos y apareció por ahí bastante fino. El tema es que mi exnovio, que estaba en el barco durmiendo, al despertarse no le hizo mucha gracia encontrarme con un enano drogado y un tipo casi en pelotas en el jardín de nuestra casa.

¿Ese fue el motivo por el que ahora le llamas ex?

Pues probablemente.

Otra cosa. ¿Qué te parece que hagan eso de emborronar las caras? ¿ Te gusta que “preserven” la intimidad o crees que es ofensivo que no dejen tu cara para que el mundo entero sepa que, por fin, sales en Google Maps?

Me parece bien que, en esta foto en concreto, mi cara esté borrada, por lo que te he contado. De todas formas no soy muy fotogénica aunque en realidad me da igual lo que haga Google.

MIGUEL, 45 AÑOS, INFORMÁTICO

VICE: ¿Dónde te pilló el coche de Google? ¿Dónde estabas yendo?

Miguel: Creo que a trabajar. Me puse a seguirlo durante un rato y a hacerle caras y sacarle la lengua.

¿Por qué crees que tú reacción fue hacer caras y “trolear” a Google Maps? Es como esas bromas de pintar unos genitales en la puerta de un lavabo o mearte en la bebida de alguien que odias.

No, joder, nunca he pintado una polla en la puerta de un lavabo ni me he meado en bebidas, lo considero una burrada. En este caso era como probar a desafiar el control de calidad de Google. Ellos se supone que borran todas las matrículas de los coches y las cosas inconvenientes, pero no pillaron la cara del tío que iba conduciendo dentro del coche y sacando la lengua.

¿Qué crees que pensó la persona esta de control de Google al verte?

Creo que no se dieron ni cuenta, los del montaje de fotos no pueden hilar tan fino.

¿Le contaste a alguien que salías en Google Street View?

Lo colgué en mi Facebook para reírme un poco pero tampoco me pusieron tantos likes.

¿Cuántos?

Solo cuatro likes, qué puta vergüenza.

POL, 18 AÑOS, ESTUDIANTE

VICE: ¿Qué diablos estabas haciendo en ese momento?

Pol: Me estaba tomando una cerveza con unos amigos, esperando para entrar a la última clase de mi grado medio.

¿Qué tal el bar este, el “5 Cepas”? ¿Buen ambiente? ¿Buenos precios?

El bar 5 cepas es el típico bar de chinos que encuentras en un barrio obrero de Barcelona. La verdad es que el dueño es muy legal. Si pides algo, y tu acompañante lleva algo de fuera, no te dice nada, porque entiende que somos estudiantes y estamos tiesos de dinero. Luego, muchas veces te fía. Con eso me refiero a que yo siempre, sin querer, se me olvida pagar y entro a clase porqué tengo el insti justo delante. En estos casos se lo acabo pagando al día siguiente y ya está.

Te hiciste un selfie mientras pasaba el coche. ¿Cuánto tardaste en reaccionar, en ver el coche de Google, pensar en hacerte una foto, sacar el móvil y hacértela?

Si vas mirando desde abajo, verás que es progresiva la reacción, es decir, estaba sentado normal, y nada más lo vi, les dije a mis colegas y nos preparamos para posar ante la cámara.

¿Es ilegal beber durante el horario escolar?

Bueno ilegal, es ilegal beber en el recinto escolar, pero claro, en ese momento teníamos 15 minutos de descanso. Tengo 18 años, aunque en el momento de la fotografía tenía 17, me quedaban días para mi cumpleaños. Además, solo me tomé un quintillo, y eso no te hace ir “mareado”. Una cervecilla no hace daño a nadie.

ANA, 27 AÑOS, PERIODISTA

VICE: Vale, ¿qué diablos estaba pasando? ¿Estabais cortando o qué?

Ana: Seguramente estaríamos discutiendo, lo digo por mi pose altiva y porque no estábamos metiéndonos mano que es lo que se hace en los recreos cuando tienes 16 años y un novio de otra clase. Pero no estábamos cortando, de hecho seguimos viéndonos hasta años después. Era un recreo de cuarto de la ESO, lo que se ve detrás es el gimnasio prefabricado de nuestro instituto.

¿Qué año era esto? Vais como un poco “emos”.

Vamos como un poco emos, sí. Corría 2008 y yo lo flipaba con Blink-182, Sum 41, My Chemical Romance, Fotolog y los cinturones de calaveras. Él siempre ha escuchado mejor música —de hecho ahora es el cantante de Ambre— y ha estado menos sujeto a las tendencias, así que sus estilismos y su persona en general salen mejor parados con el paso del tiempo.

Normalmente Google emborrona las caras, aquí se os ve PERFECTAMENTE. ¿Qué te parece que no hayan censurado tu rostro?

Si puedo denunciar a Google con carácter retroactivo porque en ese momento era menor, bien.

¿Te sigues viendo con este tipo?

Sí. Y seguimos discutiendo, pero nos seguimos queriendo mucho también. Creo.

JUANJO, 42 AÑOS, COORDINADOR EDITORIAL

VICE: Vale Juanjo, ¿qué estabas haciendo en este momento? ¿Quién es ese perro?

Juanjo: Pues ese perro se llamaba Sort. Era 2012 y mi vida era bastante diferente a como es ahora. En el momento de la foto creo que es por la mañana y estoy volviendo de llevarlo a pasear. En aquél momento a Sort le faltan solo unos meses para dejar este mundo, pobrecito. Lo habíamos recogido con mi novia de aquél momento en la Liga protectora de animales y llevaba unos dos años con nosotros. Fue mi primer perro y la verdad es que aprendí unas cuantas cosas de él. Tenía una sabiduría extraña, supongo que como las personas mayores. Su muerte fue todo un drama, la verdad, pero me gusta pensar que con nosotros pasó dos de los años más felices de su vida.

¿Descubriste esta foto de Google antes o después de la muerte de Sort?

La descubrí unos años después, creo que en 2014 mirando algo de un artículo de VICE.

¿Crees que hay alguna moraleja que aprender de todo este embrollo sobrenatural?

La verdad es que todo esto es un extraño juego de la tecnología, de los datos personales que nunca se borrarán, hasta mucho después de que nuestro paso por este planeta haya terminado. Me parece que tiene una carga poética insoportablemente gigante. No sé, soy muy sensible a estas cosas.

Por otro lado me da que pensar que probablemente cada una de las personas que salen en las imágenes de Google Street View podrían contar historias similares a la mía, qué les pasó ese día o durante la época en la que se tomó la foto, muchos estarán ya muertos y cosas así. Aunque claro, encontrarse en una de estas fotos es casi imposible, lo que creo que le aporta todavía más carga poética porque es algo que casi nadie puede llegar a apreciar. No sé si me he conseguido explicar. Es algo que me abruma. Quizá debería dedicar un rato a pensar sobre esto más tarde.

¿Has tenido algún otro animal?

Sí, una carpa.

¿Sigue viva?

No. Tenía 16 años y lo más inusual es que era una carpa que ha vivido en mi casa durante muchos años, una historia increíble que he contado mil veces porque las carpas siempre se mueren jóvenes. Se llamaba Cassie y aunque las posibilidades de comunicación son más limitadas con un pez, creo que tuvimos varios momentos importantes. Ha sido un animal que ha marcado mi vida.

¿Y después de su muerte has encontrado esta carpa en Street View?

Hubiera estado bien pero no. Lo que sí sale es un cactus que tuve en el balcón de casa que llegó a medir unos dos metros. Se puede seguir su crecimiento a lo largo de los años. Al final tuve que cortarlo porque me daba miedo que se rompiera con el viento y le cayera encima a un bebé o algo así. Lo tuve que cortar en trozos y tirarlo a la basura. Otro triste final de un ser vivo excepcional.

