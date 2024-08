Así ha sido la marcha por el clima encabezada por Greta Thunberg en Madrid

La Cumbre contra el Cambio Climático organizada entre el 2 y el 13 de diciembre en Madrid ha sido -y está siendo- una carrera a contrarreloj. El país designado inicialmente para su celebración, Brasil, retiró su compromiso tras el triunfo de Jair Bolsonaro. Chile fue elegido entonces como alternativa, pero el estallido de protestas contra su gobierno y las desigualdades sistémicas del país provocaron que su presidente, Sebastián Piñera, anunciase la renuncia de la organización de este encuentro mundial de los países y partes suscritas a la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático.

Fue entonces cuando el Gobierno de Pedro Sánchez trasladó la “disposición de España a colaborar en todo lo que se requiera incluido, en su caso, acoger la Cumbre del Clima en Madrid”. Y así fue. IFEMA se preparó precipitadamente para este encuentro del que no son pocos los que recelan. Las razones van desde el reconocimiento por parte de la ONU de que se está incumpliendo el primer acuerdo vinculante sobre el clima, firmado por 195 países en diciembre de 2015 en París hasta el patrocinio del evento por parte de algunas de las empresas más contaminantes de España, con Endesa a la cabeza. La cumbre de Madrid es un bonito decorado de cartón piedra para muchos. Un decorado que queda muy bien en la foto pero que, en la práctica, sirve de poco.

Pero en paralelo al evento oficial, los movimientos sociales han organizado su propia agenda con el objetivo de dar una contestación social más que necesaria y generar contrapoder como respuesta a la inacción de los gobiernos ante el estado de emergencia climática. En el marco de la Cumbre Social del Clima y con la participación de cientos de organizaciones, entre ellas Juventud x el clima o Greenpeace, se han desarrollado performances y charlas, talleres y debates y, como colofón, una gran manifestación que ha recorrido el centro de Madrid con Greta Thunberg en la cabecera. Antes de agarrar la pancarta y poner rumbo a Atocha, la activista ha dado, junto a algunos representantes de Friday’s for Future -Shari Crespi, Alejandro Martínez, Tomás Castillo y Vanessa Nakate- una rueda de prensa multitudinaria.

Sobre la COP25, Greta Thunberg, que ha declarado ser “una pequeña parte de algo mucho más grande”, ha expuesto su esperanza en que “lidere y llegue a algo concreto”. También que “produzca más concienciación en la población general. Los responsables políticos tienen que tomar conciencia de la crisis climática; creo que no se dan cuenta de la magnitud que tiene. Nos tenemos que asegurar que esta iniciativa no se ignore, que no puedan esconderse”.

500.000 personas según la organización y 15.000 según la Delegación del Gobierno han recorrido los casi 5 kilómetros que separan Atocha de Nuevos Ministerios bajo el lema “El mundo despertó ante la emergencia climática” tan solo dos meses después de la multitudinaria protesta convocada con motivo de la Huelga Mundial por el Clima. Algunas de las pancartas que abrían la manifestación reclamaban “Justicia Climática” o que “para cambios sin precedentes hacen falta medidas sin precedentes”.

Al grito de “no es un cambio, es una crisis”, “no hay planeta B” o “ni un grado más, ni una especie menos”, el que algunos denominan el 15M climático ha llegado a Nuevos Ministerios tras algunos incidentes de un pequeño grupo con la Policía. Era allí donde finalizaba la protesta y donde les esperaba Greta Thunberg, que horas antes había tenido que abandonar la manifestación por motivos de seguridad. “Estamos en medio de una emergencia climática. Nuestros líderes están en la COP25 en Madrid para negociar nuestro futuro. Pero la esperanza no está en la COP, está aquí, con vosotros”, ha dicho. Junto a ella han estado, además, Javier Bardem y la líder indígena brasileña Sonia Guajajara y la noche se ha cerrado con los conciertos de Amaral, Los Canallas y Macaco y las palabras de la activista sueca resonando en el centro de Madrid: “el cambio no va a venir de la gente poderosa sino de las masas”.