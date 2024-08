Hablamos con gente que se salta el confinamiento para follar

Siendo objetivos, no hay nada que corte más el rollo que una pandemia. Aunque la preocupación de acabar propagando un virus letal no sea suficiente para parar al más salido de tu pueblo, el estrés de una crisis económica mundial y el aumento de la línea del paro sí parecen tener efecto (para la mayoría, claro). Además, no podemos salir de casa para nada que no sea comprar. Así que si quieres desahogarte con alguien que no vive contigo, ahora es el momento de perfeccionar el arte del sexo por videollamada.

En Inglaterra, donde hace poco declararon el confinamiento y solo se puede salir para ir al supermercado o hacer ejercicio, mucha gente está saltándose las reglas. ¿Para poder ir a ver a su madre que vive sola en Londres con cuatro gatos? Incorrecto. Mientras tú te quedas en casa sola con un consolador como única compañía, otros se están saltando el confinamiento para enrollarse. Sin guantes, sin mascarilla, rozándose la piel. ¿Pero, por qué? ¿Es que no ven las noticias?

Laura*, de 23 años y original de Londres, me cuenta que, desde antes del confinamiento, se ha estado liando con alguien que vive a dos calles. “Él vive solo y no ve a nadie y yo vivo con un compañero, así que creo que no hay ningún riesgo”, razona. “Por la distancia, es casi como si viviéramos juntos, pero sin ser así, en realidad. Y ambos trabajamos desde casa. Si endurecen el confinamiento, me lo replantearé, pero ahora no me siento culpable por pasármelo bien una vez a la semana”.

Rhi tiene 25 años y lleva sola casi un mes. Me cuenta que no se había liado con nadie en todo ese tiempo. Sin embargo, una noche empezó a beber y estaba cachonda. “Estaba en la aplicación Hinge, hablando con un chico que también llevaba tres semanas en cuarentena. Estaba bebiendo prosecco, bailando en el balcón, y dijimos: ‘A tomar por culo’”, me cuenta. “Me fui a su casa, que molaba, estuvimos hablando horas y yo estaba borrachísima. Al final, tuvimos sexo y me fui a dormir”.

Rhi admite que fue solo una vez y es consciente de que este es el peor momento para quedar con alguien. “Luego me arrepentí mucho más de lo que esperaba”.

Mucha gente con la que hablo me cuenta que estos líos que han tenido durante el encierro empiezan siempre con buenas intenciones. “Quedé con un chico y me lo tiré antes del confinamiento y no lo había visto desde entonces”, me cuenta Frances, de 26 años. “Ayer empezó a bromear diciendo que iba a venir a verme, pero me di cuenta de que hablaba en serio y se dirigía hacia aquí. Así que le dejé entrar y nos sentamos a dos metros de distancia. Pero luego nos tomamos unas cervezas, nos fumamos un porro y acabamos haciéndolo dos veces”.

Frances dice que por una parte se sintió mal. “Mis compañeros estaban muy enfadados, así que le dije que se fuera y limpié todas las zonas donde había estado”, explica. “¡Me sentí fatal!”.

Para otros, no se trata tanto de sexo sino de no estar solo en casa. Alex, de 29 años, me cuenta que tuvo un momento de debilidad y fue a ver a su ex. “Habíamos roto justo antes del confinamiento, así que habría sido raro no despedirnos en condiciones. Yo no habría sido capaz de sobrellevarlo”, explica. “Tuvimos sexo y estuvo guay estar con otra persona y sentir esa familiaridad. Por primera vez me olvidé de todo el estrés que había acumulado durante semanas”.

Al igual que Rhi, Alex no piensa hacerlo de nuevo. “Además de que lo hemos dejado definitivamente, me sentí un poco mal. Si hubiera sido algún amigo mío le hubiera dicho: ‘¿Qué coño haces, tío?’, así que es un poco hipócrita. Pero a veces no pensamos con la mente”.

A pesar de la situación o de las implicaciones, parece que la gente siempre se las va a ingeniar para acabar follando. Y normalmente sería algo bueno: cada uno que haga lo que quiera. Pero cuando se trata de una pandemia mundial… quizás, no sé, ¿aguántate un poquito? O cúrratelo para idear una forma en la que puedas practicar sexo sin otra persona. Dudo que haya algún pene lo suficientemente bueno como para arriesgar propagar una enfermedad tan letal.

*Todos los nombres se han cambiado.



@daisythejones

Este artículo se publicó originalmente en VICE Reino Unido.