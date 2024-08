Hablamos con los organizadores del primer encuentro terraplanista en Argentina

Artículo publicado por VICE Argentina

“El día que pueda salir afuera del planeta y ver que es una esfera, te lo reconoceré”, dice Iru Landucci, el máximo exponente terraplanista de la Argentina. “Pero por cómo vienen las cosas, estiran el turismo espacial cada vez más. Decían que íbamos a viajar hacía cuatro o cinco años, y luego lo fueron postergando. La NASA te boludea constantemente, y hay un montón de cosas que se pueden probar matemáticamente, pero que aún no se pudieron demostrar. Ellos usan el ‘principio de autoridad’ explicando que son el ente oficial y por ende tienen razón. Es lo mismo con el Papa, que te dice que es el enviado de Dios y no se lo podés discutir. Pero puede que no sea como lo cuentan”.

Videos by VICE

El escepticismo de Landucci sobre la tierra esférica (o, más bien, el convencimiento de que no lo es) surgió casi como un juego y hasta le causó gracia. En la actualidad no sólo es reconocido en Sudamérica, sino que también participó en conferencias en los Estados Unidos, España e Inglaterra. “Soy el único que fue a todos los encuentros del exterior, agrega. Pero soy una persona común y corriente, que camina la calle igual que cualquiera. Hace cuatro años tenía una columna en una radio muy chiquita, y me gustaba hablar sobre conspiraciones del día a día: por qué el dólar se fabrica de esa forma, lo que pasó con las torres gemelas, si Monsanto va a curar el hambre y si Bayer es bueno”.

Flyer del encuentro

Una vez que llegó al terraplanismo, este platense de 37 años sintió que muchas cosas se acomodaban en su cabeza. “Sobre todo con preguntas existenciales que tenía. En algunos genera tristeza profunda y enojo, pero después llega una liberación. Además te hacés muchos amigos, porque es un tema difícil de tratar en cualquier lado. Nunca me imaginaba que por el terraplanismo me iba a vincular con el actor Gastón Pauls o con Pablo Ramos, guionista de la serie ‘Historia de un Clan’. Te dan una mano constantemente para viajar, lanzar un proyecto o simplemente encontrarte a tomar mate. Por ahora, ese es el espíritu del terraplanismo en la Argentina. Es muy probable que de acá a un tiempo se desvirtúe, y aparezcan los típicos intereses comerciales y empresariales. Así que hay que aprovecharlo mientras tanto”.



Entre la polémica y el escepticismo

Para disfrutar de esa frescura e intercambiar ideas, este 2 y 3 de marzo se llevó a cabo en Colón, a casi 300km de Buenos Aires, el primer encuentro de terraplanistas argentinos. La propuesta surgió de Maximiliano Biasotti y César Fraquich, dos investigadores que sintieron que era el momento perfecto para juntarse. “Antes se iba a hacer una convención en Salta, pero se suspendió, así que nosotros tomamos esa responsabilidad”, explica el primero. “Hubo más de 150 personas acreditadas. Unas 20 o 30 de Chile, aparte de algunos invitados de España”.

Relacionados: ¡Invasión alienígena en las Sierras de Córdoba!

La noticia se viralizó en pocos días aunque por un motivo ajeno a cualquier teoría sobre la forma de la Tierra: a la Municipalidad de Colón llegaron quejas de ciudadanos indignados al creer que se trataba de un evento financiado con recursos públicos. “Y eso no es así. Si bien les avisamos para que todo estuviera en regla, nadie nos dio dinero y que lo hayan publicado en su página de Facebook no significa que piensen que la tierra es plana”, añade Biasotti. “Es una gran fuente de turismo para la ciudad. Somos una localidad chica, así que todo esto es muy valioso”.

Iru Landucci – Antes de viajar a USA

Según explica Maximiliano, quien además de terraplanista es Técnico en Electrónica y Telecomunicaciones, el asunto ya está aclarado. A los miembros de la comunidad se les cobró 200 pesos para solventar los gastos de alojamiento de los invitados (como Iru Landucci) y demás viáticos. “Pero para los ciudadanos de Colón fue un encuentro totalmente gratuito”.



La ironía de la ciudad

El arquitecto chileno Guillermo Wood es uno de los grandes exponentes sudamericanos del terraplanismo e invitado de lujo al encuentro. “Es un honor, y me produce una gran alegría. Lo siento como una retribución a mi participación en el proceso, y es un corpus que se va construyendo día a día. Lo importante es que todos sepan que no estamos blandiendo una verdad sagrada, sino aportando una óptica diferente”, nos contó unas horas antes de viajar a la Argentina.



Wood ha participado en encuentros en Estados Unidos y Barcelona, pero este en particular fue polémico desde que designaron la sede. La carga irónica no es fortuita. El primer congreso mundial de terraplanistas —celebrado en 2017— se llevó a cabo en Raleigh, Carolina del Norte, la ciudad con el globo terráqueo más grande del planeta. Para los tres entrevistados, es casi una broma del destino que la reunión argentina se haya realizado en Colón.

Guillermo Wood junto con otros terraplanistas chilenos

“El universo está a nuestro favor, y van sucediendo cosas extrañas”, explica Iru Landucci. “Sin ir más lejos, estuve en Raleigh, y ahí se filmó el famoso documental de Netflix (Behind the Curve, de 2018). Aparezco varias veces, pero no como entrevistado, porque mi inglés no es perfecto y no me quisieron subtitular. Y el lugar donde di la charla en Barcelona estaba a cuatro cuadras de la estatua más grande de Colón. Ahora da la casualidad que los organizadores son de esa ciudad, pero no es a propósito. Este encuentro puso nerviosa a mucha gente y por eso reaccionaron, aunque seamos tipos que investigan algo. ¡Ni que fuéramos hooligans! Sin ir más lejos, estos días se realizó un festival en Córdoba sobre ovnis, que sí promocionó el Estado y en el que contrataron a Kapanga para tocar. Además, dieron plata para premios”.



Relacionados: Bienvenidos a Asgardia: La nación del futuro

¿El terraplanismo será patrocinado algún día por los gobiernos argentinos? Landucci se pone serio: “El propio sistema promueve a los extraterrestres. Ronald Reagan dijo en los 80 que la única forma de que se uniera la humanidad era si recibía una amenaza externa. Después lo repitieron los Bush, Clinton y Obama. No es casualidad que entre 2005 y 2010, toda la propaganda ufológica se haya expandido en series, películas y libros. ¿No te parece curioso que hasta History Channel tenga el programa Alienígenas Ancestrales, pero que a nosotros nos censuren videos de terraplanismo en YouTube? Así que no creo que nos estén llamando de organismos oficiales en el corto plazo”.



Incluso, el investigador argentino asegura que su corriente tiene más pruebas comprobables que el fenómeno extraterrestre. “Todo el tiempo dicen que van a encontrar vida, pero nunca hubo evidencia directa. Nadie vio a un hombrecito verde arriba de una nave, siempre fueron tipos contactados a través de la mente o mediante mensajes. Incluso, Rusia promociona esta falsa invasión extraterrestre para imponer el Nuevo Orden Mundial. Es un término que antes ni figuraba, y de golpe aparece en todos lados: la usan los políticos, los medios y se explica en congresos”.



¿Investigadores anacrónicos o adelantados?



¿Cuáles son los argumentos de Landucci para decir que la tierra es plana? “Bueno, nadie puede demostrar que la mecánica de fluidos haga que el agua se curve y se adhiera a la parte externa de un contenedor. Eso es lo que debería pasar en nuestro planeta con los océanos y depósitos de agua, incluyendo lagos y ríos. ¡Dicen que es esférica, pero jamás se vio al agua curvarse! Nadie detectó que la tierra se moviera. Las cámaras de altitud, a 40km de altura y con globos aerostáticos, muestran que el horizonte es recto. También se ven objetos que deberían estar ocultos detrás de esa supuesta curva”.

Iru Landucci mira la luna con escepticismo

¿Y qué hay del Big Bang y la gravedad? “Son teorías que funcionan como parches. Ni siquiera Einstein, con el estudio de la relatividad, demostró que la tierra girara. Sigue siendo una teoría, mientras que nuestros principios se explican con los experimentos de Michelson-Gale-Morley, el fracaso del péndulo de Foucault y el interferómetro de Sagnac”.



Viéndolo desde afuera, para el chileno Gullermo Wood, los argentinos tienen ventajas con respecto a los terraplanistas del resto del mundo. “A pesar de que en los Estados Unidos el movimiento sigue creciendo, los sudamericanos nos movemos de una manera distinta. Allá hay 320 millones de habitantes y cuentan con un sistema de televisión estandarizado y controlado. En la Argentina esas redes y tentáculos no llegan, y al estar más alejados hay un mayor entendimiento. Sin ir más lejos, Iru Landucci fue entrevistado en decenas de medios masivos, y es algo que en Norteamérica no sucede”.



Wood piensa que, al vivir a miles de kilómetros de los cuarteles centrales de la NASA, los terraplanistas argentinos cuentan con mayor libertad de expresión. “En los Estados Unidos se va a prohibir decir que el atentado a las Torres Gemelas es una noticia falsa. Ya conocemos la historia de ese país con Vietnam y un montón de los lugares en donde intervienen. Controlan todo, hasta la mentira del alunizaje”.

Tierra plana – Explicación de sol y luna

Para Maximiliano Biasotti, coorganizador del encuentro en Colón, otra diferencia de los argentinos es que no están tan atravesados por las religiones. “Algunos se rigen por los textos bíblicos, como el investigador español Oliver Ibáñez. Pero a mí no me afecta en absoluto. Conozco ese punto de vista, pero no lo abordo”, señala.



“Por haber leído la biblia, muchos creen que arriba nuestro tenemos un domo. Otros lo justificamos con la presión atmosférica que se genera con el enfriamiento de los gases”, señala Landucci, quien también es parte del famoso canal de divulgación Globebusters. “Cuando se cristalizan, puede que lleguen a una densidad que se interprete como un domo. Pero si existe, yo quiero verlo. ¡Mostrámelo! Por suerte, todos los días recibo mails de ingenieros y físicos argentinos que dudaban de que la tierra fuera una esfera, y que ahora tienen la posibilidad de refutarlo con argumentos. Eran profesionales que se callaban la boca porque tenían que aprobar”.

Relacionados: Si dormimos mal podemos transformarnos en monstruos

Guillermo Wood cree que la tierra es un plano infinito y espera que el encuentro haya servido para generar mayor interés por estos tópicos: “la ciencia se transformó en una religión, no se puede cuestionar lo que dicen ellos. Pero con los mecanismos de hoy podemos cambiar la dinámica. En la Argentina es asombrosa la cohesión que existe entre todos los miembros del movimiento. Supera mis expectativas, e incluso pensé que iba a haber más fricciones. Algunos vienen de un mundo marxista, otros son nacionalsocialistas y los demás se apoyan en la ciencia. Pero el objetivo es mucho mayor que las visiones parciales de cada uno, y se nota en los encuentros. Es algo muy fuerte”.



“El prejuicio hoy es tan grande que hay artistas argentinos muy famosos que no se animan a contar que son terraplanistas”, cuenta Iru. “Y la verdad, tenés que estar muy preparado para responder sobre ciencia, física, astronomía, historia, conspiraciones y cosmología. Espero que el encuentro haya servido para disminuir esos tabúes, porque no se trata de una nueva moda. La tierra esférica nunca se dejó de cuestionar”.



Sigue a Fabrizio en Twitter