La verdad es que de todo el festival solo te interesa Interpol, realmente. No sabes si ir ya al escenario SEAT a hacerte sitio o deambular al azar por el festival haciendo visitas furtivas a la tienda esa donde venden tacos de cochinita pibil. No te la puedes jugar, llevas años esperando ver a los de Paul Banks otra vez. ¿Descubrir grupos que no conoces de nada y que pueden ser una mierda porque no han sacado discos en multinacionales o apostar fuerte por Interpol y verlos en primera fila?