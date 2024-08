Jennifer Lawrence protagonizará una película independiente ‘secreta’ de A24

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Jennifer Lawrence protagonizará una película para A24 e IAC FILMS, Variety and Deadline report, y aunque todavía no sabemos mucho sobre el proyecto, lo que tenemos hasta ahora es muy prometedor. Es la producción ejecutiva de J-Law, junto con Scott Rudin, Eli Bush y Justine Polsky, un equipo apilado, a juzgar por su trabajo en películas como Lady Bird y Mid90s, y está a cargo de Lila Neugebauer, una directora de teatro extremadamente talentosa. .

Aquí están las malas noticias: no tenemos ni idea de qué trata realmente la película, la línea de tiempo de producción, cuál es el personaje de Jennifer Lawrence, quiénes podrían ser sus coprotagonistas o cómo se llama el proyecto. (Dice “secreto” en el titular; si está aquí para averiguar esta información, no sé qué decirle).

Pero esto es lo que sabemos: los productores ejecutivos, Scott Rudin y Eli Bush, parecen ser la pareja de producción de energía de A24. El dúo trabajó en algunas de las películas más impresionantes de A24, incluyendo Eighth Grade y Ex Machina, junto con Greta Gerwig y el debut como director estelar de Jonah Hill. Eso no es para mencionar su trabajo en la adaptación de TV What We Do in the Shadows de FX, que golpea. (O mejor dicho … ¿colmillos? Lo siento mucho).



Eso no quiere decir nada de la misma Jennifer Lawrence, que puede jugar al infierno básicamente a cualquiera. La hemos visto asumir roles de Katniss Everdeen a Mystique, de un oficial de inteligencia ruso a la esposa de un estafador. Ella ha tenido algunos tropiezos , por qué, Pasajero, ¿por qué existes? Pero casi siempre es estelar en las indias. Como Indiewire señala , su brote se produjo en Winter’s Bone , que ganó el premio del Gran Jurado en Sundance. Por su parte, el distribuidor indie A24 ha estado practicando prácticamente las nominaciones al Oscar últimamente . Su marca es tan fuerte que los fanáticos incluso hacen listas de películas que parecen estar hechas por A24 , la característica unificadora de ellas es que todas son muy, muy buenas.

Ah, y obviamente también es bueno que Jennifer Lawrence esté surgiendo de una pausa de un año de duración como una hermosa mariposa de su crisálida. ¡Bienvenido de nuevo, J-Law! Espero que hayas tenido un buen descanso!

