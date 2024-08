Jonathan Dos Santos saluda a la MLS, ¿y dice adiós a la Selección?

Jonathan Dos Santos habla de felicidad, menciona la palabra cuando le preguntan sobre sus motivos para dejar repentinamente al Villarreal y firmar por el LA Galaxy de la MLS. Habla de su familia, a la que ahora tendrá muy cerca, y de Giovani, con quien compartirá vestidor como sucedió por un corto periodo en su exequipo. El principal motivo para dejar una de las ligas más importantes del mundo, considerada por tantos como la primera en espectacularidad.

La noticia tomó por sorpresa a la afición y a la prensa mexicana, calificaron su decisión como lamentable e inexplicable porque a los 27 años prefirió la proximidad al crecimiento futbolístico. Recién en mayo, mientras su desempeño acercaba al Villarreal a un sitio en la próxima Europa League que finalmente concretaron, Jonathan reconoció que a los 27 años vivía su mejor etapa como jugador y puso el destino de su carrera bajo la duda. Lo pensaba ya, las ofertas habían aparecido, los rumores se intensificaron y el técnico, Fran Escribá, defendió su valor plurifuncional en más de un planteamiento. Jonathan puede realizar labores defensivas desde la derecha, repartir juego y crear espacios en el centro del campo. El Villarreal perdió a un jugador que fue titular en 34 partidos de La Liga y, para muchos, él se perderá de la Selección Mexicana.

La Major League Soccer empezó a existir en el 93 y todavía es considerada una competencia en desarrollo. En los últimos años, han buscado atraer al público con la incorporación de estrellas europeas en sus últimos años activos. Esta temporada, el gran anuncio fue Bastian Schweinsteiger, quien había sufrido una temporada de escasos minutos en cancha con el Manchester United de Mourinho, y decidió sumarse al Chicago Fire, una experiencia que en pocas semanas lo llevó a la honestidad: «Todos sabemos que esta liga no es como la Premier o la Bundesliga. Puede ser frustrante por momentos. Muchas veces lo que dice el técnico no se implementa en el terreno de juego. Se pierden balones que no parecen complicados o sencillamente no se elige bien el pase, pero no culpo a nadie, es mi problema». No es el primero en decirlo.

Bastian es uno de los jugadores que ha elegido a la MLS como destino del adiós; así lo hicieron los recién retirados Steven Gerrard y Frank Lampard, además de los históricos que se mantienen en las canchas estadounidenses: Andrea Pirlo, David Villa y Kaká. Llegan para ser jugadores franquicia, estrellas de los estampados en las camisetas y la magia con los pies en el campo porque la clase no la pierden y el ritmo, como dijo Schweinsteiger, exige poco.

La MLS sabe capitalizar la presencia de grandes nombres en sus equipos, prueba de ello es el All-Stars Game que organiza cada verano. La próxima semana, el Soldier Field de Chicago recibirá al Real Madrid para el enfrentamiento con sus estrellas. Giovani Dos Santos es parte de la plantilla que anima a los aficionados a comprar pases para una semana de celebración al futbol, jugará junto a Schweinsteger, Kaká, Villa, Giovinco, Piatti, Altidore y varios más que han sido elegidos por la afición. La experiencia completa incluye entrenamientos a puerta abierta, juegos interactivos, partidos de futbol playero, un concierto, fiestas y la presencia de jugadores leyenda de La Liga. Los estadounidenses saben planear espectáculos deportivos, pero el nivel de su futbol todavía es muy cuestionado.

Giovani Dos Santos salió del Villarreal para firmar con el Galaxy y ser la estrella latina de una liga seguida por miles de mexicanos en el país vecino, es titular y referente en el equipo. La popularidad es tal que el año pasado estuvo en la posición 13 de los 20 jerseys más vendidos de la liga, con Gerrard, Drogba, Villa, Pirlo, Dempsey, Lampard. Sin embargo, sus actuaciones en la Selección Mexicana han dejado dudas sobre su convocatoria, de la que fue excluido el verano anterior porque, a decir del técnico, no estaba en un buen nivel. Juan Carlos Osorio le dio oportunidad esta vez, lo incluyó en tres partidos de la Copa Confederaciones, uno de ellos como titular, pero no pudo marcar diferencia en la cancha.

Ante la baja de Álan Pulido por lesión, fue Erick Torres el encargado de suplirlo en la lista para la Copa Oro, un inicio goleador con 12 tantos para su club, el Houston Dynamo, parecía justificar su presencia y no sucedió. El «Cubo» volvió a casa en cero y con el fracaso del representativo por no haber conseguido la final del certamen.

En un verano de desempeños nacionales decepcionantes, Jonathan Dos Santos fue el jugador más destacado por su habilidad para romper el juego y aprovechar los errores del rival para ganar espacios. En esa última referencia de sus capacidades y en las experiencias de sus compañeros se basa el temor a la decisión de incorporarse a la MLS, una liga que no ha demostrado estar por encima del campeonato mexicano.

El último enfrentamiento entre un club de la Liga Mx y el LA Galaxy terminó en goleada, Santos le marcó cuatro en la Comarca Lagunera para clasificar a semifinales de la Concachampions en la edición anterior. El balance tras 48 partidos de clubes de la MLS en México es de 8 victorias, 2 empates y el resto son derrotas. El dominio es claro, desde la instauración de este formato, nadie más ha podido ganar la competencia y Pachuca es el campeón mexicano número 13 de forma consecutiva.

En su presentación con el Galaxy, Jonathan reconoció que mantuvo pláticas con el América, pero nunca estuvo cerca de firmar con ellos y defendió que su transferencia no está fundamentada en el dinero, como muchos acusaron: «Tampoco es que vaya a ganar mucho más de lo que gano en el Villarreal». De acuerdo con medios estadounidenses, Dos Santos ganará entre dos y tres millones de dólares al año.

Jona no cree que su sitio en la Selección esté en riesgo. Juan Carlos Osorio declaró recientemente que valora el crecimiento de la MLS, pero prefiere ver a sus jugadores desarrollarse en una liga exigente como las europeas: «La MLS es una liga acreditada, muy competitiva. Si tuviera la opción con mis jugadores, les diría que traten de jugar en Europa y cuando estén en la última parte de su carrera, si quieren venir y jugar en una liga muy competitiva, en donde puedes tener una buena calidad de vida, un hogar y una familia segura, entonces los Estados Unidos tienen una muy buena liga».

El Galaxy lo necesita ahora que se aferran a mantenerse en la competencia. Despidieron al técnico brasileño Curt Onalfo y contrataron a un viejo conocido, Sigi Schmid, quien ocupó el banquillo desde 1999 hasta el 2004. La urgencia es máxima porque nunca habían tenido un inicio tan negativo; tras perder diez encuentros, ocupan la novena posición de la Conferencia Oeste. El impacto mediático y futbolístico se proyecta muy positivo, le falta descubrir si el nivel de juego le alcanza para mantenerse como referente en la Selección Mexicana, la principal preocupación de los aficionados que hoy reclaman su partida de Europa luego de toda una vida en el mejor futbol del mundo.