‘Ketflix & Pills’, la página de Instagram de memes sobre drogas

Antes de SniffTok, estaba Ketflix & Pills.

Desde diciembre de 2015, la cuenta, que ahora acumula 1.3 millones de seguidores en varias plataformas sociales, ha sido una fuente de memes para y sobre el tipo de personas que solo pueden pensar en quedarse despiertas durante 36 horas continuas y llevar puestas sus gafas de sol mientras, un domingo por la tarde, frotan en sus encías los últimos gránulos de cocaína que les quedan.

Teniendo todo eso en cuenta, se podría pensar en el equipo detrás de la cuenta como unos gremlins de la cocaína (en el mejor de los casos) o como facilitadores del uso nocivo de drogas (en el peor), pero el fundador de 31 años, Joey Tadiar, y su socio comercial James Morsh, de 27 años, presiden ahora un negocio multifacético, el cual incluye una agencia publicitaria enfocada en las redes sociales, que cuenta con clientes como Sony, Universal y Elrow; además de mercancía, una tienda en línea y una aplicación que está próxima a ser lanzada.

Sumado a lo anterior, resulta que tienen también conocimientos únicos y de primera línea acerca de las tendencias en el consumo de drogas, así que hablé con ambos vía Zoom sobre los memes, la reducción de daños y la pregunta atemporal: ¿cuáles son los ingredientes para un after perfecto?

Izquierda: James Morsh. Derecha: Joey Tadiar

VICE: Ketflix and Pills es global. ¿Qué país ama más las drogas, en su opinión? Joey: Escocia es el país más juerguista. O Australia.

James: Pero Australia no tiene drogas.

Joey: En Australia se trata de perderse en el alcohol y luego inhalar una polilla o algo así. Es algo como el Dirty Sanchez. El Reino Unido tiene fiestas clandestinas, fiestas comerciales. Aquí hay material de buena calidad y el idioma es nuestro. El Reino Unido es el amo del consumo de drogas: lo hacen apropiadamente.

¿Cómo creen que ha cambiado la cultura del consumo de drogas en los cinco años que llevan operando? Joey: Creo que las drogas están dejando de ser un tabú. Ya despenalizaron [la posesión de drogas] en Oregon, y las discusiones al respecto continúan en todas partes. Creo que la imagen negativa que tienen, gracias a la guerra contra las drogas y las campañas antidrogas del Reino Unido y Estados Unidos, está desapareciendo.

¿Recuerdan su primera publicación de Ketflix & Pills? Joey: Fue cuando estaba de moda ese meme de “Cuando apenas llevan 15 minutos de ‘Netflix and Chill’ y él te lanza esa mirada”. Yo estaba en los Alpes en un festival y nos habíamos quedado en nuestro chalet todo el tiempo. Mi amigo estaba tirado en el sofá y se volvió hacia mí, con la mandíbula colgando. Lo miré y pensé: “Cuando apenas llevan 15 minutos de ketflix and pills ´´{ketamina y MDMA} y él te lanza esa mirada”. Fue uno de esos momentos. Creé una página de Facebook y publiqué un meme de Pablo Escobar. A la mañana siguiente tenía 10,000 me gusta.

Se encontraron con algunos baches en el camino después de eso, ¿cierto? Joey: Nuestro Instagram original, con 550.000 seguidores, fue hackeado en 2018. Los piratas informáticos comenzaron a publicar datos personales, la dirección de mi madre, pornografía, etc. La cuenta fue eliminada y tuvimos que crear rápidamente una nueva cuenta. Afortunadamente, presentamos una denuncia de hackeo y fue posible restablecer la cuenta original, así que ¡terminamos con dos cuentas! Pero luego nuestra cuenta de Facebook y nuestro Instagram con 895.000 seguidores fueron desactivados permanentemente en diciembre de 2018.

**Es una larga historia. Básicamente, fuimos víctimas de ataques dirigidos por algunos trolls que se aprovecharon de una falla que existía en Instagram en ese entonces.

**¡Era mi sustento! Ganábamos entre 34.000 y 40.000 dólares al mes. Durante los siguientes seis meses no ganamos ni un centavo. Con Instagram, un minuto puedes estar haciendo dinero y al siguiente puedes no tener nada. Es lo que nos llevó a crear Kapsule, nuestra nueva aplicación. Migraremos nuestros seguidores de Instagram y Facebook a nuestra propia plataforma, dándonos así la libertad de ofrecerles a nuestros seguidores todo el contenido de comedia y música en un solo lugar.

James: Ya no somos solo una página sobre consumo de drogas. Realmente queremos enfocarnos en la comunidad: reunir a la gente, tener buena música, fomentar el consumo seguro de drogas.

¿Ketflix & Pills debe haberles abierto las puertas a algunas fiestas interesantes? Joey: Nos ha abierto una cartera demencial de fiestas en locaciones únicas. La mejor debe haber sido una de 72 horas en el Baba Beach Club de mi amigo Wan, en Phuket. Estuvimos de fiesta 24 horas continuas, luego nos tomamos un batido, nos refrescamos y volvimos de inmediato a la fiesta, sin dormir, todo amenizado por un DJ con un sistema de sonido Funktion-One. Es muy fácil olvidarse de todo y realmente estar de fiesta días enteros, sin otro concepto de tiempo que no sea el amanecer y el anochecer.

¿Cómo equilibran el aspecto empresarial con un estilo de vida así de festivo? Joey: La gente piensa que soy un raver completamente fuera de control pero en realidad soy bastante mesurado cuando salgo. He estado en salas de juntas con Sony y Universal. Se anuncian con nosotros disqueras, festivales, clubes nocturnos y eventos diversos. Cuando estás en la industria musical, no siempre puedes salir de fiesta y perderte como si fueras una estrella de rock.

Han dicho que quieren promover el consumo seguro de drogas, pero ¿no fomentan de alguna forma el uso nocivo de drogas? James: Algunas personas pueden pensar que es solo fanfarronería, pero en realidad es lo opuesto. Ahora, también tenemos una política de RSC [responsabilidad social corporativa], con la que nos comprometemos a proporcionar información sobre la reducción de daños, en asociación con Pill Report [la cuenta de seguridad en el uso de drogas de James]. Pill Report ahora también llevará a cabo encuestas e investigaciones periódicas a través de Ketflix and Pills.

Joey: La realidad es que la gente consume drogas. Solo entenderás nuestras bromas si ya conoces ese mundo o has estado en raves, y no creo que nuestros memes realmente fomenten el consumo de drogas. Creo que podemos ser los tipos que pueden ayudar al ofrecer buenos consejos como: tómalo con calma, conoce tus límites, quédate con personas confiables e hidrátate. Me encantaría hacer un canal de YouTube sobre un uso más seguro de las drogas y dentro de Kapsule habrá foros y colaboraciones con Pill Report. Si podemos hacer que se involucren las personas adecuadas (expertos), me gustaría aumentar el volumen de ese tipo de contenido.

¿Cómo reacciona la gente a las publicaciones sobre reducción de daños en Ketflix and Pills? Joey: Hemos empezado a hacer encuestas y cuestionarios en Instagram sobre educación con respecto a las drogas y su consumo. Han sido nuestras historias más exitosas, con más de 250.000 visualizaciones.

James: 60.000 personas reaccionaron a nuestra publicación sobre que la MDMA y la cocaína afectan el corazón. Eso significa mucha gente educada.

La Encuesta Global sobre Drogas más reciente encontró que el uso de estimulantes disminuyó debido al COVID. ¿Qué piensan de eso? Joey: Lo cuestionaríamos. Quizás el consumo de pastillas y MDMA. Pero cocaína, realmente no lo creo.

Los estudios han sugerido que la Generación Z bebe menos. ¿Han observado esto dentro de la comunidad de Ketflix and Pills? James: ¡El consumo de alcohol se acabó!

Joey: Mis amigos y yo realmente no somos bebedores. Nos tomamos un par de copas, pero nada más. Creo que [las drogas] son ​​más baratas cuando eres sensato. No despiertas con resaca. La calidad, si sabes lo que haces, es mejor.

Ustedes tienen acceso a la escena rave underground. ¿Está teniendo mucha actividad en este momento? James: No, ahora hay menos actividad, hay multas de 13.000 dólares [para los organizadores]. Y creo que la gente ahora es más consciente del COVID. Muchos de los profesionales [promotores] de Londres no los organizarían ahora que el COVID es imparable.

Joey: Y es invierno, nadie caminaría por un pantano para llegar a un bote en Enfield. Además, los canales están calientes [con la policía]: definitivamente están más patrullados.

Se ha hablado mucho de que la pandemia cambió la escena rave para bien. ¿Qué piensan de eso? Joey: Hicimos una encuesta en la que preguntamos si la gente quiere volver a los raves normales o permanecer en la informalidad, y descubrimos que 2020 definitivamente ha cambiado las cosas: prefieren fiestas sencillas en el bosque o algún almacén. La gente lo pasa mejor de manera mucho más barata.

James: También hicimos una encuesta preguntando a la gente si se pondrían la vacuna si eso significara que podrían volver a los raves. Recibimos 24.000 respuestas y el 83 por ciento dijo que sí. Me pregunto si ese 17 por ciento que dijo que no significa que tendremos una nueva generación de ravers antisistema.

Con el acceso que tienen a la escena, ¿no hay montones de traficantes merodeando en su página y ofreciendo drogas? James: Bloqueamos instantáneamente a quien hace algo así.

Joey: Recibimos mensajes directos con preguntas como, “¿Hay alguien que tenga K decente en Praga?”. Simplemente los ignoramos todos. Esa no es la orientación que lleva mi vida.

En su opinión, ¿cuáles son los ingredientes para un after perfecto? Joey: Se necesitas un buen lugar donde descansar cercano al rave. No quiero estar dando vueltas en un Uber durante una hora. No puedo soportar la discusión de seis personas sobre qué mezcla de Soundcloud reproducir, así que lo que quieres es un DJ y un buen sistema de sonido. ¡Y estrictamente nada de extraños! El after es un lugar seguro para los amigos cercanos. Un tipo cualquiera de la zona de fumadores puede parecer agradable al principio, pero espera a que den las 9 de la mañana y estará hablando de procreación y sus creencias políticas mientras te pide droga y cigarrillos.

¿Y cuándo hay que ponerle fin y pedir un Uber? Joey: Tienes que terminar la noche cuando la vibra en la atmósfera decaiga por primera vez. Por lo general, cuando toda la bebida, las drogas y los globos han desparecido es un buen momento para empezar a pedir los Uber. No hay nada peor que estar, al amanecer, en un sillón escarbando en los ceniceros en busca de cigarrillos a medio fumar, recogiendo latas de cerveza vacías o lamiendo cualquier polvo que encuentres en alguna mesa. Vuelve a casa, báñate, hidrátate y métete a la cama.

