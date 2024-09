La pelota en Grandes Ligas está alterada. ¿Y a quién le importa?

Ya no hay duda: la pelota en Grandes Ligas está alterada.



Investigaciones independientes y por separado de FiveThirtyEight y The Ringer han confirmado lo que se sospechaba por meses: que el reciente furor de cuadrangulares en Grandes Ligas no es casualidad, ni tampoco es el resultado de ajustes en la mecánica de los bateadores.



En otras palabras, Yonder Alonso podría estar intentando batear más elevados, seguro, pero Yonder Alonso no arma una revolución de cuadrangulares por sí solo. Aunque los bateadores han ajustado sus swings, los cambios en la construcción física de la pelota de juego han contribuido a bajar el coeficiente de arrastre y le han dado al bateador promedio unos metros extra (y quizás muchos metros más) en el vuelo normal de la pelota.



Ya es tiempo: Grandes Ligas debe aceptar y reconocer que hizo el cambio.

Analistas como Rob Arthur, autor del estudio que se publicó en FiveThirtyEight, han enfatizado hasta el cansancio que no existe evidencia que sugiera que Grandes Ligas modificó la pelota de juego en forma intencional para que se conecten más cuadrangulares. La pelota podría ser ligeramente diferente, sí, pero eso no necesariamente es indicio de una conspiración.



Ayer habló en Miami el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, y dijo esencialmente la misma cosa. En sus 30 años de permanencia en el beisbol, Manfred enfatizó que «nunca ha escuchado una conversación en la que los dirigentes sugieran que deba alterarse la pelota de forma intencional». Y luego, de forma extraña, sugirió que la alteración podría estar… en los bates. Sí, ok.



Sin embargo, el discurso y el punto en la opinión pública recae en que si Grandes Ligas decidió hacer una alteración en la pelota, y si Grandes Ligas decidió mantener en secreto dicha alteración, entonces sí hay algo que está mal en ello.



Pero no creo que sea el caso.



Si Grandes Ligas quiere alterar la pelota, a Grandes Ligas se le debe permitir alterar la pelota, sin tener que revelarlo. Y si la pelota cambió sin que esa fuera la intención de Grandes Ligas y ese cambió les gustó, no tienen que informárnoslo. Grandes Ligas no es el gobierno federal, y no nos debe apertura. No nos debe transparencia.



No nos debe más que entretenimiento, bajo los mismos estándares de decencia y ética que esperaríamos de cualquier otro miembro de la sociedad civil. Mientras los 30 equipos jueguen con la misma pelota, ¿a quién le importa si la pelota es marginalmente diferente a la que se utilizó en 2014?



Que no se malentienda que defiendo a Grandes Ligas contra todos, pues Grandes Ligas sí tiene una responsabilidad de informar y actuar en este caso, aunque esa responsabilidad no sea hacia los aficionados. Esa responsabilidad es hacia sus jugadores, que han luchado y ganado el derecho de negociar de forma colectiva los términos de su contrato con la liga, y que tienen un interés manifiesto en la construcción física de la pelota, pues al final, es su principal herramienta de trabajo.



Si Grandes Ligas modificó la construcción de la pelota y no les informó a los jugadores sobre esa modificación, de forma maliciosa o no, entonces hay toda la razón para que el sindicato de peloteros reclame la falta de transparencia e información en el asunto. No es un tema terso. Los lanzadores, claramente, tienen un interés profesional en un cambio que ya está provocando un caos en la cantidad de jonrones que reciben. También hay alguna evidencia de que hay un mayor riesgo de ampollas con las nuevas costuras más bajas de la pelota.



¿Y los aficionados? Ellos pueden exigir transparencia si quieren y Manfred podría complacerlos y ser más abierto, pero no veo una razón particular para que Grandes Ligas tome una postura más defensiva sobre el asunto.



En lo que a mí concierne si alteramos la pelota en lugar de alterar a los jugadores para que los aficionados vean más cuadrangulares sin tener que ver también a peloteros inflados por las hormonas de crecimiento y los estreoides, entonces yo estoy de acuerdo con eso. Incluso, alteremos la bola aún más. ¿Cuántos aficionados ganó el beisbol en la época de los esteroides? ¿Cuántos niños en los 90 se iban a dormir con las imágenes heroicas de Sammy Sosa y Mark McGwire en sus cabezas? Los cuadrangulares son un gran entretenimiento.



Y una pelota alterada es mejor, seguro, que la política antidopaje hipócrita de hace dos décadas que satanizó a los peloteros por tomar decisiones para las cuales tenían todo el incentivo del mundo, y de las cuales Grandes Ligas se sirvió con la cuchara grande mientras al mismo tiempo castigaba a los peloteros. Así que sí, sería bueno que Grandes Ligas fuera transparente con el proceso bajo el cual se alteró la pelota, y aún mejor que emita comunicados oficiales en lugar de descartar el tema.



Esa posición, reconozco, requiere una disposición para aceptar que el beisbol vive permanentemente en una burbuja al estilo de los Simpsons, cuando el cumpleaños 11 de Bart llegó y se fue una docena de veces, y seguía siendo imposible decir si Roger Maris era mejor bateador que Scooter Gennett. Hay razones para pensar que una de las cosas que más se disfrutan en el beisbol es el poder comparar a jugadores de distintas épocas, y para eso se necesita que sea algo predecible, al menos parcialmente, por lo que los cambios repentinos de esa magnitud hacen que eso se vuelva imposible. Y quizás esas razones sean reales. Soy un entusiasta de la historia del beisbol, pero el hecho es que me encantan tanto los jonrones en este juego que puedo olvidarme de las comparaciones históricas.



Hay muchas razones hoy en el mundo como para de verdad estar enojado. No dejemos que la alteración de la pelota de beisbol sea una de ellas.