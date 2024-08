Las desventajas de tener un pene demasiado grande

Los videos porno a menudo comienzan con algo como esto: después de algunas caricias intensas, el hombre comienza a quitarse los pantalones y luego la ropa interior, revelando lo que muchas personas en la industria llaman una “polla monstruosa”, haciendo que la mujer exclame lo grande que es.

Esta situación puede resultar bastante familiar para lxs miembrxs del subreddit r/BigDickProblems, una comunidad en línea donde la gente con pollas grandes habla extensamente sobre lo que es estar bien dotado y los problemas que esto representa.

Creado en agosto de 2011, el subreddit ahora tiene 200.000 miembros. “Comenzó como un espacio para publicar memes”, dice el cofundador de la comunidad, Bo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que surgieran preguntas reales sobre el tamaño del pene de las personas y las dificultades que conlleva tener una gran polla.

Como todos los demás miembros de r/BigDickProblems con los que hablamos para este artículo, Bo pidió omitir su nombre real porque no se sentía cómodo hablando de sus genitales en público.

“Seguimos haciendo bromas sobre lo molesto que es cuando el agua del inodoro toca tu pene”, dijo Bo. “Pero hoy, el subreddit va más allá de las dificultades que puedan presentarse con el inodoro. Aquí la gente revela los problemas que enfrenta en su vida sexual, inseguridades, problemas de imagen corporal y salud mental. Algunas personas acusan a otros de mentir o fanfarronear si dicen que tienen una gran polla, pero esta comunidad es un espacio seguro para todos”.

En un mundo que equipara injustamente el tamaño del pene con la virilidad, el subreddit ha crecido hasta convertirse en un grupo de apoyo para la gente con pollas grandes en todo el mundo. Incluye a personas de todas las sexualidades y les da el espacio para hablar sobre sus problemas sin ser sexualizadas. Los miembros han visto fetichistas y mujeres obsesionadas con los penes grandes en el foro, pero generalmente son denunciadxs y bloqueadxs. Sin embargo, la comunidad en sí no tiene un límite de tamaño. “Es más, ni siquiera necesitas tener pene para estar aquí”, se lee en la sección “Acerca de” del subreddit.

Kabir, de 18 años, un estudiante de Mumbai, India, se topó con el subreddit después de tener problemas para encontrar el condón adecuado. “Los que he probado, me han incomodado”, le dijo a VICE. “Uso un condón XXL pero me sigue quedando apretado de la base. Además, no ayuda el hecho de que en la India haya muy pocas opciones de condones”.

Kabir revela que aún no ha tenido relaciones sexuales, pero le preocupa lastimar a su pareja, una preocupación que se hace eco de la de muchos otros en la comunidad. “Estoy agradecido por este subreddit porque hay conversaciones saludables sobre la sexualidad masculina y el tamaño del pene. Es difícil encontrar algo como esto”.

Luca, un estudiante de posgrado de 24 años de Milán, Italia, habló en el grupo sobre una vez que se acostó con alguien que empezó a sangrar como resultado de su gran pene a pesar de haber tomado precauciones como usar lubricante. Años después, el problema volvió a ocurrir con su novio actual.

“La primera vez fue dolorosa para los dos”, dijo sobre el sexo con su pareja actual. “Para él, porque no estaba acostumbrado a alguien de mi tamaño, y para mí, porque cuando alguien está apretado, literalmente me aprieta el pene y me duele”.

Casi un año y medio después, finalmente encontraron formas de tener sexo sin dolor. “Pero pasamos por largos períodos sin tener sexo. Me sentía lleno de ansiedad y autodesprecio porque pensé que lo lastimaría y no merecía estar con él. Ahora, lo que nos funciona son los dedos, el beso negro y los juegos previos. Después de eso, lo penetro pero hasta donde se pueda. Como soy más grueso de la base, nunca lo meto hasta el fondo”.

El sexo doloroso es algo que Penelope, una mujer transgénero de 29 años que cofundó el subreddit, también ha experimentado. “Mis primeras experiencias sexuales incluyeron desgarros vaginales y más sangre de la que esperábamos”, dijo. “No tenía idea de que era algo con lo que tenía que tener cuidado. El concepto de tenerlo demasiado grande parecía algo único del porno y las fantasías de poder. Y, sin embargo, resultó ser uno de los problemas más comunes que vemos en el subreddit. Para mí, la transición traerá sus propios problemas de pollas grandes, pero estoy emocionada de comenzar este viaje”.

La mayoría de las personas con las que hablamos también informaron que enfrentan dismorfia corporal debido al tamaño de su pene.

“Lo que yo considero genitales de tamaño promedio son en realidad gigantescos para alguien que es más pequeño en altura y peso”, dijo Andrew. El guardaespaldas de 37 años mide 1.95. Hace unos años, Andrew decidió perder un poco de peso y bajó cerca de 45 kilos.

Pero cuando adelgazó, se dio cuenta del tamaño relativamente enorme de su pene. “Cuando pesaba 180 kilos, no sabía si en realidad lo tenía grande o si las mujeres solo decían eso para ser amables conmigo porque para mí, era de tamaño promedio”, dijo. “Si tuviera que adelgazar aún más, mi polla se vería tan grande como la de una estrella del porno”. Según algunos estudios, el pene promedio entre los estadounidenses mide 15.2 cm de largo y 12.7 cm de circunferencia. “Es un fastidio si mi pareja tiene una vagina estrecha y no puedo llegar al clímax por eso. Las mujeres a menudo terminan culpándose a sí mismas y eso causa un estrés innecesario en la relación”.

Para Eric, de 26 años, un ingeniero de software, tener una base más gruesa le ocasionó dismorfia corporal. “Mi tamaño me desconcertó durante mucho tiempo, sobre todo cuando se trataba de condones”, dijo. “Tengo una base gruesa de 13.4 cm, pero mi longitud es de 14.2 cm, que es lo promedio. Cuando verifiqué mi talla en CalcSD me di cuenta de que la circunferencia también importa”.

CalcSD es una calculadora de tamaño de condón en línea que te recomienda condones según tu tamaño de pene. La página web también calcula el tamaño del pene por percentil.

Eric creyó que tenía el pene pequeño durante mucho tiempo, y sus inseguridades se hicieron más profundas después de ver pollas más grandes en videos porno y Hentai. “Pero esta comunidad me ha dado la oportunidad de conectarme con personas que están en la misma situación, y eso te hace sentir respaldado de alguna manera”, dijo.

Katya, una exmodelo y mujer transgénero de 25 años, encontró el subreddit mientras merodeaba en línea. Como mujer trans, ya estaba lidiando con dismorfia corporal, pero el tamaño de su pene la empeoraba.

“Despertar con erecciones no es una experiencia agradable para una mujer, e hizo que mi dismorfia corporal empeorara”, dijo. “Esconder mi pene me resultaba extremadamente doloroso e incómodo. Seguía teniendo función eréctil incluso después de comenzar el reemplazo hormonal y someterme a una cirugía para extirparme los testículos, lo cual es extremadamente raro”.

Hace unos meses, Katya decidió someterse a una cirugía de cambio de sexo y despedirse de su pene para siempre. “Todavía me estoy recuperando, pero por fin puedo decir que me libré de los problemas de tener una polla grande”.

Xee, un estudiante de posgrado de 28 años, desarrolló disfunción eréctil a los veintitantos. Con 17.7 cm de largo, muchas veces sentía que lo empujaban hacia afuera mientras tenía relaciones sexuales.

“Topar con el cuello uterino me resultaba realmente incómodo y desagradable”, dijo. Ya que los medicamentos para la disfunción eréctil hacían que sus erecciones fueran duraderas, decidió meterse en el porno amateur y comenzó a filmar un montón de videos. Pero lo dejó al poco tiempo. “Empecé a recibir solicitudes para follarme a las esposas de otras personas y la cosa se puso muy rara”, dijo.

El subreddit también ayuda a los miembros a hablar sobre el acoso y los manoseos que enfrentan debido a su tamaño. “Me manosean casi siempre que paso por la seguridad del aeropuerto”, dijo Penelope. “Cuando aún flácido te mide más que el promedio de una persona con el pene erecto, pueden percibirte como un pervertido sin importar cómo te comportes, así como a las mujeres con senos grandes las perciben como más promiscuas, aunque eso no tenga sentido”.

Andrew recuerda haber sido acosado sexualmente en espacios públicos mientras trabajaba. “Han habido mujeres que me agarran el pene y las bolas sin consentimiento mientras trabajo en bares o clubes, a veces lo han apretado tan fuerte que me lastiman”, dijo.

El subreddit en sí también ha sufrido acoso. Penelope dijo que los miembros y moderadores del subreddit fueron atacados por otras cuentas y acosados ​​durante semanas. “Se puso tan mal que algunos miembros, e incluso algunos moderadores, tuvieron que retirarse del subreddit”, dijo.

Tuvimos acceso a algunas capturas de pantalla de este acoso donde la gente le llamaba “puta” y “flácida” a una mujer que publicó su experiencia sobre tener sexo con alguien con un pene más grande que el promedio. También ha habido trolls que piden a los miembros que les manden nudes o hacen comentarios asquerosos sobre su tamaño.

Una forma de acoso probablemente menos tóxica pero igual de molesta es apoyarse en creencias y estereotipos infundados.

“Existe la idea errónea de que se pueden utilizar varias medidas como aproximación para determinar si alguien tiene o no un pene grande. La gente a veces habla de la longitud del dedo anular, mientras que algunos aluden a la talla de zapatos”, dijo Penelope. “Así no funciona, pero es difícil luchar en contra de la sabiduría popular”.

Varias publicaciones en el subreddit tratan sobre los estereotipos sobre el tamaño del pene dependiendo de la raza de alguien. Un joven afrodescendiente describe cómo le preguntaron si tenía una “gran polla negra” solo por ser negro.

Al final del día, los miembros del subreddit esperan crear conciencia sobre los problemas que implica tener una polla grande y la incomodidad que conlleva. “El subreddit posiblemente me salvó la vida”, dijo Xee. “Soy más consciente gracias a esta comunidad en línea. Si no la hubiera encontrado, podría haber provocado un embarazo accidental o una ETS debido a que se me rompían los condones”.

Sigue a Jaishree en Twitter e Instagram.